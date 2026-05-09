Nghi ghen tuông, tài xế công nghệ chặn đường hành hung tình địch giữa phố
Trần Duy Khánh
09/05/2026 13:39 GMT+7

Đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe ôm công nghệ chặn đầu xe máy rồi liên tục đấm đá nam thanh niên giữa đường ở TP.HCM đang khiến mạng xã hội xôn xao. Công an đã vào cuộc xác minh, bước đầu nhận định vụ việc xuất phát từ ghen tuông tình cảm.

Theo hình ảnh từ camera nhà dân, thời điểm xảy ra vụ việc, đôi nam nữ đang di chuyển bằng xe máy trên đường Kha Vạn Cân (phường Thủ Đức, TP.HCM) thì bất ngờ bị một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ áp sát.

Người này nhanh chóng dừng xe, chặn đầu rồi lao tới đấm liên tiếp vào nam thanh niên khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Dù nạn nhân đã ngã, người đàn ông vẫn tiếp tục dùng tay chân tấn công tới tấp. Nhiều người đi đường chứng kiến đã cố gắng can ngăn nhưng người này vẫn tỏ ra rất hung hăng. Chỉ đến khi đông người tập trung theo dõi, vụ việc mới dừng lại.

Toàn bộ diễn biến sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc trước hành vi bạo lực giữa nơi công cộng.

Liên quan vụ việc, Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

