Điều tra vụ nam thanh niên tử vong với nhiều vết chém ở Bắc Bình

Ngày 23.9, Công an xã Bắc Bình cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn, khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

Theo báo cáo ban đầu của công an, khoảng 0 giờ 45 ngày 23.9, Công an xã Bắc Bình tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận về vụ việc 2 nam thanh niên được người dân đưa vào cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương trên người, nghi do bị chém.

Nạn nhân tử vong được xác định là P.T.H (22 tuổi, ở xã Phan Rí Cửa, Lâm Đồng). Khoảng 0 giờ 10 cùng ngày, H. được một người chưa xác định danh tính đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đi.

Nạn nhân tử vong trước khi vào Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận ẢNH: C.T.V

Theo ghi nhận ban đầu, trên người H. có một vết chém hở sâu ở vùng đầu và một vết chém ở đầu gối trái, gần đứt lìa.

Khoảng một lát sau, N.Q.D (18 tuổi, cùng ở xã Phan Rí Cửa) cũng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết chém ở hai cẳng tay, thắt lưng và cẳng chân trái.

Qua xác minh sơ bộ, Công an xã Bắc Bình nhận định H. và D. cùng một nhóm và có mâu thuẫn với nhóm khác, dẫn đến xô xát, nghi chém nhau. Tuy nhiên, địa điểm xảy ra vụ việc vẫn chưa được xác định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Bắc Bình đang tiếp tục điều tra xác minh, truy tìm địa điểm xảy ra vụ việc, trích xuất camera và mời những người liên quan lên làm việc để điều tra nguyên nhân, diễn biến vụ án mạng này.