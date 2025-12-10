Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Điều tra vụ án mạng tại La Gi: Nạn nhân bị chém nhiều nhát

Quế Hà
Quế Hà
10/12/2025 18:50 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại P.La Gi, nạn nhân là một người đàn ông tử vong với nhiều vết chém trên cơ thể.

Chiều 10.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng nghiêm trọng tại một căn nhà trong hẻm ở đường Nguyễn Chí Thanh, P.La Gi.

Điều tra vụ án mạng tại La Gi: Nạn nhân bị chém nhiều nhát - Ảnh 1.

Cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường vụ án mạng tại P.La Gi

ẢNH: D.T

Tại hiện trường, người dân phát hiện một người đàn ông ngồi gục trước sân và đã tử vong, trên người có nhiều vết chém. Nạn nhân bước đầu được xác định là ông T.Đ.M (50 tuổi). Theo thông tin ban đầu, nghi hung thủ là người thân của nạn nhân.

Ngay khi nhận tin báo, Công an P.La Gi đã đến hiện trường, tiến hành căng dây phong tỏa khu vực xảy ra vụ án mạng.

Điều tra vụ án mạng tại La Gi: Nạn nhân bị chém nhiều nhát - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án mạng

ẢNH: D.T

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi và triển khai các bước điều tra vụ án mạng nói trên.

Vụ án mạng khiến rất đông người dân quan tâm đến theo dõi. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan.

