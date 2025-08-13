Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong căn nhà 3 lầu

Trần Kha
Trần Kha
13/08/2025 14:09 GMT+7

Phát hiện người phụ nữ nằm bất động ở lầu 2 căn nhà, người dân gọi báo cơ quan chức năng đến phá cửa nhà, vào bên trong thì xác định người này đã tử vong.

Ngày 13.8, Công an phường Tây Thạnh (quận Tân Phú cũ) phối hợp Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ tử vong trên địa bàn.

Điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong căn nhà 3 lầu - Ảnh 1.

Công an có mặt bảo vệ hiện trường

ẢNH: TRẦN KHA

Người tử vong được xác định là bà N.T.K.C (53 tuổi). Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người thân của bà C. đến căn nhà 1 trệt 3 lầu ở hẻm 47 đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh (nơi bà C. ở), nhưng cửa đã khóa.

Người này gọi điện cho bà C. nhưng không thấy ai bắt máy. Nghi có chuyện chẳng lành, người này nhờ hàng xóm trèo qua ban công lầu 2, nhìn qua cửa sổ thì thấy bà C. nằm bất động bên trong. Vụ việc được trình báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM được huy động đến, phá cửa căn nhà, vào bên trong thì xác định bà C. đã tử vong.

Điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong căn nhà 3 lầu - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đến hỗ trợ phá cửa để vào bên trong căn nhà

ẢNH: TRẦN KHA

Theo người dân tại khu vực cho biết, bà C. và chồng sống ly thân nhiều năm nay. Con cái sống cùng người cha ở căn nhà khác. Riêng bà C. sống một mình tại căn nhà trên. Trước đó 2 ngày, hàng xóm vẫn thấy bà C. đi lại phía trước nhà, sinh hoạt bình thường, sau đó không thấy đi ra ngoài thì phát hiện vụ việc như trên.

Nguyên nhân vụ người phụ nữ tử vong trong căn nhà 3 lầu ở hẻm 47 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh đã được công an phường xác minh làm rõ.

