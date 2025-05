Điều tra vụ nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Nam Định bị tấn công

Ngày 7.5, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, ngày 4.5, một nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định bị nam thanh niên hành hung khi đang làm việc tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Hình ảnh người thanh niên đấm vào mặt, đầu nhân viên y tế ẢNH: CẮT TỪ CLIP

"Sở Y tế đang yêu cầu bệnh viện báo cáo nguyên nhân xảy ra sự việc, cố gắng thông tin sớm đến cộng đồng", lãnh đạo Sở Y tế nói.

Cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định xác nhận, lực lượng công an địa phương đang thụ lý, khi có kết quả sẽ báo cáo công an tỉnh. Do bố của người tấn công nhân viên y tế mất, người này đang phải chịu tang nên lực lượng công an chưa thể làm việc.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền video ghi lại sự việc xảy ra lúc 8 giờ ngày 4.5, tại Khoa Hồi sức Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, nam thanh niên mặc áo đen đã đấm liên tiếp vào vùng đầu và mặt nhân viên y tế.

Một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định thông tin, khi các bác sĩ và nhân viên y tế đang xử trí cho một bệnh nhân, người thanh niên được cho là người nhà bệnh nhân vừa từ Hà Nội về đã nổi nóng và đấm vào mặt, đầu một nhân viên y tế.

Nam thanh niên hành hung nhân viên y tế là con trai của bệnh nhân. Hôm xảy ra sự việc, sức khỏe bệnh nhân chuyển biến xấu, được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực. Dù các bác sĩ đã cố gắng cấp cứu nhưng bệnh nhân tiên lượng nặng nên sau đó gia đình xin đưa về nhà và mất vào chiều cùng ngày.

Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ y bác sĩ bị người nhà bệnh nhân bạo hành. Hôm 25.4, các bác sĩ Trung tâm Y tế Thanh Ba (Phú Thọ) bị người nhà bệnh nhân xô đẩy, tấn công trong lúc cấp cứu cho bệnh nhi 12 tuổi bị sốc phản vệ.

Trước đó 1 tháng, một bác sĩ tại Khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế H.Chư Sê (Gia Lai) bị người nhà đánh gây choáng, hoảng loạn tâm lý.