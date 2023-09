Điều tra vụ nổ súng khiến công an và 2 người dân bị trúng đạn

Ngày 19.9, liên quan vụ nổ súng khiến 3 người trúng đạn, thông tin từ Công an P.Hải Hòa (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) cho biết, một cán bộ công an (Công an P.Hải Hòa chưa cung cấp danh tính - PV) của phường này bị trúng đạn, đã được phẫu thuật và đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Hai người dân (chưa rõ danh tính) cũng bị trúng đạn hiện đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 23 giờ 50 ngày 17.9, tại khu vực phố Trung Chính (P.Hải Hòa) xảy ra vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa 2 nhóm thanh niên (chưa rõ danh tính).

Nhận được tin báo, Công an P.Hải Hòa đã điều động một số cán bộ xuống hiện trường để giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, trong lúc giải quyết vụ việc, một người đã nổ súng (chưa rõ súng quân dụng hay súng tự chế) khiến 1 cán bộ Công an P.Hải Hòa và 2 người khác trúng đạn. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ nổ súng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập nhiều nghi can liên quan để phục vụ điều tra, làm rõ vụ án.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin chính thức về vụ nổ súng.