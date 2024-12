Điều tra vụ nữ sinh tử vong sau khi ngã xuống đường từ xe máy 'kẹp 3'

Chiều 3.12, trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Công an xã Thạch Trung (TP.Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành điều tra nguyên nhân khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong sau khi ngã từ trên chiếc xe máy "kẹp 3" xuống.

Khu vực đường Trần Phú, nơi chủ quán ăn phát hiện 2 nạn nhân bị thương nằm gục trên đường ẢNH: PHẠM ĐỨC

Nạn nhân là N.T.T.T. (15 tuổi, ngụ tại TT.Thạch Hà, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh), học sinh của một trường nghề trên địa bàn H.Thạch Hà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 45 khuya 2.12, chủ một quán ăn nằm trên đường Trần Phú (xã Thạch Trung) nghe tiếng xôn xao ngoài đường nên mở cửa ra xem thì phát hiện 2 người (1 nam, 1 nữ) nằm gục trên đường, trên người có nhiều vết thương.

Chủ quán ăn sau đó gọi xe cứu thương đến đưa cả 2 nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Thông tin với PV Thanh Niên, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong 2 người được đưa vào viện thì em N.T.T.T được xác định tử vong ngoại viện với tình trạng đa chấn thương. Người còn lại là em N.V.B (17 tuổi, ngụ tại xã Tân Lâm Hương, H.Thạch Hà) bị chấn thương ở vùng mặt, đang được điều trị tại bệnh viện.

Trong đêm 2.12, Công an xã Thạch Trung phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra.

"Qua điều tra, bước đầu xác định nữ sinh 15 tuổi và nam thanh niên bị ngã xuống đường Trần Phú khi ngồi phía sau chiếc xe máy "kẹp 3" chạy với tốc độ cao. Trước khi xảy ra vụ việc, các nạn nhân này và một nhóm thanh niên khác xảy ra đánh nhau, rồi dùng xe máy rượt đuổi nhau trên đường. Còn về nguyên nhân gây ra các vết thương trên người các nạn nhân có phải là do đánh nhau hay là do ngã xe máy thì vẫn đang được chúng tôi điều tra", cán bộ Công an xã Thạch Trung thông tin.