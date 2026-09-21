Điều trị táo bón ở người lớn tuổi cần lưu ý điều gì?

Táo bón là một trong những vấn đề tiêu hóa thường gặp ở người lớn tuổi. Những thay đổi về chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt, khả năng vận động hay việc sử dụng một số loại thuốc có thể khiến tình trạng này xuất hiện thường xuyên hơn.

Đặc biệt, với người lớn tuổi có sức khỏe yếu hoặc đang mắc bệnh lý nền, tình trạng táo bón có thể làm tăng thêm khó khăn trong sinh hoạt và quá trình chăm sóc. Vì vậy, việc quan tâm và xử trí đúng tình trạng táo bón có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và sự thoải mái cho người lớn tuổi.

Thông qua những chia sẻ của PGS-TS-BS Bùi Hữu Hoàng - Ban chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Chủ tịch Hội Gan Mật TP.HCM, Phó chủ tịch Hiệp hội Y học TP.HCM, chương trình sẽ giúp người xem hiểu rõ cách nhận biết táo bón ở người lớn tuổi, những sai lầm thường gặp khi điều trị và các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Qua đó, người bệnh và gia đình có thêm kiến thức để chủ động chăm sóc sức khỏe tiêu hóa, đồng thời nhận biết những trường hợp cần thăm khám để tìm đúng nguyên nhân.