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    Điều trị táo bón ở người lớn tuổi cần lưu ý điều gì?
    VideoSức khỏe

    Điều trị táo bón ở người lớn tuổi cần lưu ý điều gì?

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    Táo bón là tình trạng thường gặp ở người lớn tuổi, nhưng không phải lúc nào cũng đơn giản là một vấn đề về tiêu hóa. Nhận biết đúng nguyên nhân, điều trị phù hợp và phòng ngừa đúng cách sẽ giúp người cao tuổi cải thiện chất lượng cuộc sống và hạn chế những biến chứng không đáng có.

    Táo bón là một trong những vấn đề tiêu hóa thường gặp ở người lớn tuổi. Những thay đổi về chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt, khả năng vận động hay việc sử dụng một số loại thuốc có thể khiến tình trạng này xuất hiện thường xuyên hơn.

    Đặc biệt, với người lớn tuổi có sức khỏe yếu hoặc đang mắc bệnh lý nền, tình trạng táo bón có thể làm tăng thêm khó khăn trong sinh hoạt và quá trình chăm sóc. Vì vậy, việc quan tâm và xử trí đúng tình trạng táo bón có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và sự thoải mái cho người lớn tuổi.

    Điều trị táo bón ở người lớn tuổi cần lưu ý điều gì? - Ảnh 1.

    Thông qua những chia sẻ của PGS-TS-BS Bùi Hữu Hoàng - Ban chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Chủ tịch Hội Gan Mật TP.HCM, Phó chủ tịch Hiệp hội Y học TP.HCM, chương trình sẽ giúp người xem hiểu rõ cách nhận biết táo bón ở người lớn tuổi, những sai lầm thường gặp khi điều trị và các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Qua đó, người bệnh và gia đình có thêm kiến thức để chủ động chăm sóc sức khỏe tiêu hóa, đồng thời nhận biết những trường hợp cần thăm khám để tìm đúng nguyên nhân.

    Mời quý vị đón xem chuỗi chương trình “Chủ động khoẻ để yêu thương” được thực hiện bởi Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM với sự phối hợp của Abbott Việt Nam, về bệnh lý táo bón và tiêu chảy vào lúc 19 giờ thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần từ ngày 4.9 - 9.10.2026 trên kênh Fanpage và YouTube Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

     

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