Bí quyết chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, cơ thể người phụ nữ sẽ có nhiều thay đổi như khó ngủ, đổ mồ hôi đêm, tâm trạng thất thường, làn da khô hơn và đôi khi là những cơn “bốc hỏa” bất chợt. Nếu không được chăm sóc đúng cách, những rối loạn này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, giai đoạn này của người phụ nữ không chỉ được nhìn nhận từ góc độ nội tiết mà còn được đánh giá đa chuyên khoa: từ sản phụ khoa, nội tiết, thần kinh, dinh dưỡng đến tâm lý… nhằm xác định đúng nguyên nhân và đưa ra chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trang bị đầy đủ các thiết bị thăm khám hiện đại dành cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh ẢNH: VŨ ĐOAN

Sự suy giảm hormone estrogen và progesterone có thể kéo theo rối loạn chuyển hóa, tăng nguy cơ tim mạch, loãng xương, tiểu đường… Đây là lý do nội tiết đóng vai trò mấu chốt trong điều trị.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cũng trang bị đầy đủ các thiết bị thăm khám hiện đại dành cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Từ xét nghiệm máu, siêu âm phụ khoa, đo mật độ xương đến các bài đánh giá giấc ngủ và tâm lý… Nhờ đó, bác sĩ sẽ có cái nhìn toàn diện về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần để xây dựng phác đồ chăm sóc phù hợp, cá nhân hóa cho mỗi người.

Bên cạnh sức khỏe nội tiết và sinh sản, việc chăm sóc tinh thần cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh là một mắt xích quan trọng trong mô hình điều trị toàn diện. Đây cũng là lúc đội ngũ chuyên gia tâm lý đồng hành, giúp người phụ nữ hiểu rõ những thay đổi trong cơ thể, học cách kiểm soát căng thẳng và từng bước lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Tiền mãn kinh và mãn kinh không phải là “dấu chấm hết” của tuổi xuân. Khi được đồng hành cùng đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, mỗi phụ nữ đều có thể bước qua giai đoạn này bằng sự chủ động, vững vàng và tràn đầy tự tin.