Bí quyết chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Video Sức khỏe

Bí quyết chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Vũ Đoan
Vũ Đoan
08/12/2025 11:02 GMT+7

Tiền mãn kinh và mãn kinh không phải là “dấu chấm hết” của tuổi xuân. Với sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, mỗi phụ nữ đều có thể bước qua giai đoạn này bằng sự chủ động, vững vàng và tràn đầy tự tin.

Khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, cơ thể người phụ nữ sẽ có nhiều thay đổi như khó ngủ, đổ mồ hôi đêm, tâm trạng thất thường, làn da khô hơn và đôi khi là những cơn “bốc hỏa” bất chợt. Nếu không được chăm sóc đúng cách, những rối loạn này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, giai đoạn này của người phụ nữ không chỉ được nhìn nhận từ góc độ nội tiết mà còn được đánh giá đa chuyên khoa: từ sản phụ khoa, nội tiết, thần kinh, dinh dưỡng đến tâm lý… nhằm xác định đúng nguyên nhân và đưa ra chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Bí quyết chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh - Ảnh 1.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trang bị đầy đủ các thiết bị thăm khám hiện đại dành cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh

ẢNH: VŨ ĐOAN

Sự suy giảm hormone estrogen và progesterone có thể kéo theo rối loạn chuyển hóa, tăng nguy cơ tim mạch, loãng xương, tiểu đường… Đây là lý do nội tiết đóng vai trò mấu chốt trong điều trị.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cũng trang bị đầy đủ các thiết bị thăm khám hiện đại dành cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Từ xét nghiệm máu, siêu âm phụ khoa, đo mật độ xương đến các bài đánh giá giấc ngủ và tâm lý… Nhờ đó, bác sĩ sẽ có cái nhìn toàn diện về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần để xây dựng phác đồ chăm sóc phù hợp, cá nhân hóa cho mỗi người.

Bên cạnh sức khỏe nội tiết và sinh sản, việc chăm sóc tinh thần cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh là một mắt xích quan trọng trong mô hình điều trị toàn diện. Đây cũng là lúc đội ngũ chuyên gia tâm lý đồng hành, giúp người phụ nữ hiểu rõ những thay đổi trong cơ thể, học cách kiểm soát căng thẳng và từng bước lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Tiền mãn kinh và mãn kinh không phải là “dấu chấm hết” của tuổi xuân. Khi được đồng hành cùng đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, mỗi phụ nữ đều có thể bước qua giai đoạn này bằng sự chủ động, vững vàng và tràn đầy tự tin.

Bí quyết chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh - Ảnh 2.

Đừng bỏ lỡ chương trình tư vấn cùng chuyên gia với chủ đề: "Tư vấn sức khoẻ toàn diện cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh" trên kênh YouTube Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của:

  • PGS TS BS. Trần Quang Nam - Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 
  • TS BS. Trần Nhật Thăng - Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 
  • BS CKII. Vũ Thị Thuý - Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chương trình được thực hiện bởi Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh với sự đồng hành của Abbott Việt Nam.

Phụ nữ sau 40 tuổi nên ăn gì để giảm mỡ bụng hiệu quả?

Phụ nữ sau 40 tuổi nên ăn gì để giảm mỡ bụng hiệu quả?

Phụ nữ bước qua tuổi 40 thường dễ tích mỡ bụng hơn do thay đổi nội tiết, giảm khối cơ và chuyển hóa chậm lại. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng vóc dáng mà còn làm tăng nguy cơ tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch. Vậy những loại thực phẩm nào có thể hỗ trợ giảm mỡ bụng một cách tự nhiên và bền vững?

Phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh có những thay đổi gì về tâm sinh lý?

Tiền mãn kinh Mãn kinh phụ nữ mãn kinh Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM
