Phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh có những thay đổi gì về tâm sinh lý?

Bước qua ngưỡng tuổi 40, nhiều phụ nữ bắt đầu nhận thấy cơ thể có nhiều thay đổi như khó ngủ, đổ mồ hôi đêm, tâm trạng thất thường, làn da khô hơn và đôi khi là những cơn “bốc hỏa” bất chợt. Đó có thể là những dấu hiệu của thời kỳ tiền mãn kinh - giai đoạn chuyển tiếp quan trọng của cơ thể mà mọi phụ nữ đều phải trải qua.

Thế nhưng, không ít người phụ nữ vẫn xem đó là “chuyện bình thường của tuổi tác”, mà chưa hiểu rằng những rối loạn này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, nên rất cần được quan tâm, chăm sóc đúng cách.

Không chỉ là thay đổi sinh lý, thời kỳ này còn ảnh hưởng đến tâm lý của phụ nữ. Nhiều người trở nên dễ cáu gắt, trầm cảm, hoặc mất tự tin vì cảm giác “mình đang già đi”. Khi thiếu sự thấu hiểu và đồng hành từ gia đình, nhiều phụ nữ dễ rơi vào cảm giác cô đơn, mệt mỏi.

Theo các bác sĩ, điều quan trọng nhất ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh là người phụ nữ phải chủ động chăm sóc bản thân.

Một buổi khám sức khỏe định kỳ về nội tiết tố, tim mạch, xương và thần kinh có thể giúp người phụ nữ hiểu rõ hơn về những thay đổi đang diễn ra bên trong mình.

Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh như: ăn uống đủ dinh dưỡng, vận động đều đặn, thiền hoặc yoga để giảm stress, ngủ trọn giấc mỗi đêm… cũng là nền tảng để duy trì sức khỏe và sự tươi trẻ lâu dài.