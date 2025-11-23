Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh có những thay đổi gì về tâm sinh lý?
Video Sức khỏe

Vũ Đoan
23/11/2025 15:45 GMT+7

Phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh cơ thể sẽ có nhiều thay đổi như khó ngủ, đổ mồ hôi đêm, tâm trạng thất thường, làn da khô hơn và đôi khi là những cơn “bốc hỏa” bất chợt. Nếu không được chăm sóc đúng cách, những rối loạn này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bước qua ngưỡng tuổi 40, nhiều phụ nữ bắt đầu nhận thấy cơ thể có nhiều thay đổi như khó ngủ, đổ mồ hôi đêm, tâm trạng thất thường, làn da khô hơn và đôi khi là những cơn “bốc hỏa” bất chợt. Đó có thể là những dấu hiệu của thời kỳ tiền mãn kinh - giai đoạn chuyển tiếp quan trọng của cơ thể mà mọi phụ nữ đều phải trải qua.

Thế nhưng, không ít người phụ nữ vẫn xem đó là “chuyện bình thường của tuổi tác”, mà chưa hiểu rằng những rối loạn này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, nên rất cần được quan tâm, chăm sóc đúng cách.

Phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh có những thay đổi gì về tâm sinh lý? - Ảnh 1.

Bước qua ngưỡng tuổi 40, nhiều phụ nữ bắt đầu nhận thấy cơ thể có nhiều thay đổi

Không chỉ là thay đổi sinh lý, thời kỳ này còn ảnh hưởng đến tâm lý của phụ nữ. Nhiều người trở nên dễ cáu gắt, trầm cảm, hoặc mất tự tin vì cảm giác “mình đang già đi”. Khi thiếu sự thấu hiểu và đồng hành từ gia đình, nhiều phụ nữ dễ rơi vào cảm giác cô đơn, mệt mỏi.

Theo các bác sĩ, điều quan trọng nhất ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh là người phụ nữ phải chủ động chăm sóc bản thân.

Một buổi khám sức khỏe định kỳ về nội tiết tố, tim mạch, xương và thần kinh có thể giúp người phụ nữ hiểu rõ hơn về những thay đổi đang diễn ra bên trong mình.

Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh như: ăn uống đủ dinh dưỡng, vận động đều đặn, thiền hoặc yoga để giảm stress, ngủ trọn giấc mỗi đêm… cũng là nền tảng để duy trì sức khỏe và sự tươi trẻ lâu dài.

Phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh có những thay đổi gì về tâm sinh lý? - Ảnh 2.

Mời quý độc giả cùng đón xem chương trình tư vấn với chủ đề "Tư vấn sức khoẻ toàn diện cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh" với sự tham gia của các chuyên gia:

  • PGS TS BS. Trần Quang Nam – Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
  • TS BS. Trần Nhật Thăng – Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
  • BS CKII. Vũ Thị Thuý – Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Phát sóng vào lúc 19h30 ngày 26.11.2025 trên Fanpage và YouTube Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình livestream được thực hiện bởi Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh với sự đồng hành của Abbott Việt Nam.

 

