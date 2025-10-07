Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Live Điều trị và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm có thể bùng phát sau bão lũ

Huỳnh Na
Huỳnh Na
07/10/2025 08:00 GMT+7

Bão lũ không chỉ tàn phá tài sản, hạ tầng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Chủ động nhận biết sớm dấu hiệu, phòng ngừa và điều trị đúng cách sẽ giúp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Vào lúc 20 giờ thứ Ba ngày 07.10.2025, các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp thắc mắc thường gặp về các bệnh truyền nhiễm bùng phát mùa bão lũ, nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết, cách chủ động phòng ngừa và điều trị đúng cách:

  • BS.CKII Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trưởng khoa Da liễu, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • TS.BS Lê Xuân Luật, Bác sĩ khoa Nội Tổng hợp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • BSNT Đàm Thị Thanh Tâm, Bác sĩ khoa Nội Tổng hợp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN) - 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

