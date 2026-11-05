Điều Trường ĐH Y dược Cần Thơ cần làm để ngang tầm khu vực châu Á

Ngày 5.11, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ Y tế, các sở, ngành của thành phố cùng nhiều cơ sở đào tạo và bệnh viện thực hành trong vùng.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã trao các quyết định của Bộ trưởng Đào Hồng Lan bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ cho 4 phó hiệu trưởng; trong đó có 3 người phụ trách chuyên môn, 1 người phụ trách kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ cho 4 phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Cần Thơ ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Theo đó, GS-TS-BS Nguyễn Trung Kiên, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. PGS-TS-BS Nguyễn Văn Lâm được kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. PGS-TS-BS Trần Viết An được bổ nhiệm lại chức vụ Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. PGS-TS-BS Nguyễn Thành Tấn được bổ nhiệm lại chức vụ Phó hiệu trưởng phụ trách kinh tế.

Phải phân công rõ việc tránh "đá bóng sang nhau"

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cùng các văn bản hướng dẫn, các cơ sở giáo dục đại học đã chấm dứt hoạt động của hội đồng trường. Thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nay thuộc Bộ Y tế; đồng thời, để nhất thể hóa công tác lãnh đạo, hiệu trưởng cũng là bí thư đảng ủy nhà trường.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đánh giá quá trình kiện toàn lãnh đạo của Trường ĐH Y dược Cần Thơ thể hiện sự đoàn kết cao, từ Đảng ủy, Ban giám hiệu đến cán bộ chủ chốt, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế với Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ.

Ông cũng yêu cầu trường rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc của cả Đảng ủy và nhà trường, phân công rõ việc của hiệu trưởng và từng phó hiệu trưởng, tránh tình trạng "đá bóng sang nhau".

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ chúc mừng các phó hiệu trưởng ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Là đơn vị tự chủ, trường cũng phải rà soát quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tuyển sinh và các quy chế khác; bởi nếu thiếu quy chế hoặc làm không tốt, mâu thuẫn rất dễ phát sinh từ chuyện kinh tế.

Về công tác cán bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị trường rà soát, bổ sung quy hoạch từ Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám hiệu đến các khoa, phòng để có nguồn kế cận. Người được quy hoạch hiệu trưởng phải đồng thời được quy hoạch bí thư và ngược lại...

Mục tiêu đại học trọng điểm quốc gia

Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm được Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh là đề án phát triển trường. Theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ, Trường ĐH Y dược Cần Thơ là một trong 5 trường được chọn xây dựng thành trường trọng điểm quốc gia, cùng ĐH Y dược TP.HCM, Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Dược Hà Nội và Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Đề án đã được gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo để thẩm định và theo lộ trình phải trình Thủ tướng trong tháng 12.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng lưu ý muốn ngang tầm khu vực châu Á, Trường ĐH Y dược Cần Thơ phải khảo sát thực tế các trường tiên tiến như ở Singapore, Thái Lan, Nhật Bản để biết họ đang ở đâu, từ đó đặt tiêu chí, thậm chí cao hơn để phấn đấu, vì các trường bạn không đứng yên chờ mình.

Sinh viên Trường ĐH Y dược Cần Thơ ẢNH: CTUMP

Thay mặt các phó hiệu trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS-TS-BS Trần Viết An cho biết trường đang triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn 2045, với mục tiêu trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

Trong thời gian tới, trường sẽ đẩy mạnh việc thành lập phân hiệu tại An Giang và phát triển Bệnh viện Trường ĐH Y dược Cần Thơ. Song song đó, tiếp nhận, khai thác Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang cùng các cơ sở dôi dư theo chủ trương của UBND TP.Cần Thơ, nhằm hình thành hệ thống bệnh viện thực hành tương xứng với quy mô của trường.

Sau 47 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Y dược Cần Thơ đã trở thành trung tâm đào tạo nhân lực y tế trọng điểm của cả vùng ĐBSCL. Đến nay, trường đã đào tạo hơn 35.000 cán bộ y tế trình độ đại học và sau đại học, nhiều người hiện giữ vị trí quan trọng tại các bệnh viện, trường đại học và cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương.

4 kiến nghị gửi Bộ Y tế Trước hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã làm việc với Ban giám hiệu và cán bộ chủ chốt của trường. Báo cáo với Thứ trưởng, PGS-TS-BS Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có hơn 1.000 viên chức, người lao động. Năm 2026, trường mở mới 2 ngành kỹ thuật phục hồi chức năng và tâm lý học, đổi mới 10 chương trình đào tạo theo hướng tích hợp; tuyển 2.700 chỉ tiêu đại học và có 3.216 học viên sau đại học trúng tuyển. Trong 9 tháng, giảng viên của trường công bố 257 bài báo trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus, hoàn thành 5 hoạt động chuyển giao công nghệ. Đề án phát triển trường thành trường đại học trọng điểm đến năm 2035, tầm nhìn 2045 đã được gửi Bộ Y tế, gồm 9 dự án đầu tư. Để mở rộng nơi thực hành, trường được TP.Cần Thơ thống nhất cho tiếp nhận trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Trung tâm Pháp y tại tỉnh Hậu Giang (cũ) làm nơi giảng dạy cho sinh viên thực tập lâm sàng tại Bệnh viện đa khoa Hậu Giang. PGS-TS-BS Nguyễn Minh Phương, cũng kiến nghị Bộ Y tế sớm xem xét, hướng dẫn hoàn thiện đề án trường trọng điểm để trình Thủ tướng phê duyệt và bố trí vốn cho các dự án; thông qua đề án thành lập phân hiệu tại An Giang để trường trình Bộ GD-ĐT; cho ý kiến đề án sáp nhập Bệnh viện đa khoa Hậu Giang. Ngoài ra, dự án xây dựng trường giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành nhưng còn 6,8 tỉ đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chưa có nguồn chi trả. Nhà trường đề nghị được dùng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của trường để chi khoản này.



