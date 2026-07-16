PGS-TS-BS Nguyễn Minh Phương chính thức nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ

Hiệu trưởng nữ đầu tiên trong hơn 45 năm

Ngày 16.7, Trường ĐH Y dược Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ. Về dự có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cùng lãnh đạo Quân khu 9, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm PGS-TS-BS Nguyễn Minh Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Y dược Cần Thơ giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Bà Phương là nữ hiệu trưởng đầu tiên trong lịch sử hơn 45 năm của ngôi trường này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ cho PGS-TS-BS Nguyễn Minh Phương ẢNH: ĐT

Trước khi được bổ nhiệm, bà Phương đã có hơn 26 năm công tác tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ, từng đảm nhiệm chức Trưởng phòng Đào tạo đại học; Phó hiệu trưởng; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng trường; đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030; đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026- 2031.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng tân Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ; đồng thời khẳng định Trường ĐH Y dược Cần Thơ giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nòng cốt trong mạng lưới đào tạo nhân lực y tế của Việt Nam.

"Trải qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, trường đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo hàng đầu về y dược, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống y tế của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước", bà Lan nói.

Việc kiện toàn chức danh hiệu trưởng có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng để trường thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn, từng bước trở thành trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giao một số nhiệm vụ trọng tâm cho Trường ĐH Y dược Cần Thơ ẢNH: ĐT

Bộ trưởng Bộ Y tế tin tưởng rằng, trên cương vị mới PGS-TS-BS Nguyễn Minh Phương cùng tập thể nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Trường ĐH Y dược Cần Thơ trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng giao hiệu trưởng cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐH Y dược Cần Thơ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng Đề án phát triển trường thành trường đại học trọng điểm quốc gia. Nhà trường cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện Đề án phát triển Trường ĐH Y dược Cần Thơ trở thành một trong 5 trường đại học y dược trọng điểm quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, đại diện cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đề án cần khẩn trương hoàn thiện để trình Bộ Y tế trong cuối tháng 7, đầu tháng 8.2026 trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Cùng với đó là đổi mới căn bản, toàn diện chương trình đào tạo và nâng cao năng lực hệ thống; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phát triển mô hình viện - trường; đẩy nhanh tiến độ mở rộng cơ sở vật chất và tiếp nhận các cơ sở mới.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng lưu ý tân hiệu trưởng và nhà trường phải chú trọng trong bối cảnh quy mô mở rộng, nhà trường cần làm tốt công tác cán bộ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, khoa học để giữ vững và nâng cao uy tín, thương hiệu của trường.

Chủ động rà soát, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận và phối hợp với các địa phương (Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang) xây dựng cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao; đồng thời, tăng cường hội nhập quốc tế và đẩy mạnh chuyển đổi số để xây dựng mô hình "trường học thông minh", "bệnh viện thông minh"...

5 nhóm nhiệm vụ của Trường ĐH Y dược Cần Thơ

Nhận nhiệm vụ, PGS-TS-BS Nguyễn Minh Phương cam kết tiếp thu toàn diện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế và cùng tập thể thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở Kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Trường ĐH Y dược Cần Thơ tiếp tục đổi mới tổ chức và quản trị, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định phù hợp với luật Giáo dục đại học và các luật liên quan trước tháng 12.2026; kiện toàn cơ cấu tổ chức của trường đại học trọng điểm, phân hiệu và các bệnh viện thực hành trực thuộc trường; tiếp tục vận hành mô hình quản trị đại học tự chủ. Phối hợp với các vụ, cục Bộ Y tế trình Chính phủ phê duyệt Đề án trường trọng điểm và chủ động triển khai ngay theo lộ trình, kế hoạch.

Trường ĐH Y dược Cần Thơ giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong mạng lưới đào tạo nhân lực y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước ẢNH: ĐT

Thứ hai, tập trung phát triển nguồn lực, ưu tiên xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ cao theo hướng quốc tế hóa; tăng cường chính sách thu hút các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại trường. Đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng và nâng cấp bệnh viện của trường thành bệnh viện chuyên sâu, kỹ thuật cao. Đưa phân hiệu trường tại An Giang đi vào hoạt động và hoàn thiện trình đề án sáp nhập Bệnh viện đa khoa Hậu Giang về trường.

Thứ ba, tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; xây dựng đại học số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy – học, khám chữa bệnh và tư vấn phòng bệnh. Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, đẩy mạnh y học hiện đại kết hợp y học cổ truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Sinh viên Trường ĐH Y dược Cần Thơ trong tiết học thực hành ẢNH: ĐT

Thứ tư, nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn hóa chương trình theo chuẩn năng lực, thực hiện kiểm định quốc tế cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; phát triển thêm các chương trình đào tạo đại học, sau đại học tiếng Anh, quốc tế hóa môi trường học thuật. Đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại tại trụ sở chính và phân hiệu, cải tạo hệ thống giảng đường theo hướng thông minh, hiện đại.

Thứ năm là, mở rộng kết nối và phục vụ cộng đồng, phát huy vai trò hạt nhân y tế, đóng vai trò đầu tàu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao năng lực y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trường Đại học Y dược Cần Thơ hiện đào tạo hơn 11.000 sinh viên và trên 4.000 học viên sau đại học với 14 ngành đào tạo trình độ đại học, 90 chuyên ngành sau đại học cùng hơn 100 chương trình đào tạo cập nhật kiến thức liên tục cho nhân viên y tế. Đến nay, nhà trường đã đào tạo hơn 35.000 cán bộ y tế trình độ đại học và sau đại học. Theo bảng xếp hạng UI GreenMetric, năm 2025, trường giữ vị trí số 1 Việt Nam trong khối ngành sức khỏe; xếp thứ 35 toàn quốc và đứng thứ hai khối ngành sức khỏe theo bảng xếp hạng VNUR 2026... Nhà trường cũng hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ II và kiểm định tất cả các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ đã có khóa tốt nghiệp.



