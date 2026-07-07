PGS-TS-BS Nguyễn Minh Phương làm Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ

Ngày 7.7, thông tin từ Trường ĐH Y dược Cần Thơ cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký ban hành Quyết định số 2026/QĐ-BYT ngày 6.7.2026 bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Y Dược Cần Thơ giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ.

PGS-TS-BS Nguyễn Minh Phương, tân Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ ẢNH: CTUMP

Thời gian giữ chức vụ của PGS-TS-BS Nguyễn Minh Phương là 5 năm kể từ ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Quyết định bổ nhiệm được ban hành căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành về quản lý cán bộ, giáo dục đại học, chức năng nhiệm vụ của Bộ Y tế và tiêu chuẩn đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học; về việc thực hiện Bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập… Về mặt tổ chức, văn bản dựa trên nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế, tờ trình kiện toàn nhân sự của nhà trường cùng đề nghị từ Vụ Tổ chức cán bộ.

Trường ĐH Y dược Cần Thơ là một trong 5 trường thuộc Đề án đầu tư phát triển 5 trường đại học trọng điểm quốc gia ẢNH: CTUMP

Quá trình công tác của PGS-TS-BS Nguyễn Minh Phương

Tân Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ là cán bộ có quá trình gắn bó và trải qua nhiều vị trí công tác từ giảng dạy chuyên môn, công tác đoàn thể, chính quyền đến lãnh đạo Đảng ủy nhà trường.

Tháng 12.1999 - 8.2002: Giảng viên, đơn vị Huấn luyện kỹ năng, Khoa Y Nha Dược, Trường ĐH Cần Thơ.

Tháng 9.2002 - 9.2004: Học cao học tại Trường ĐH Y dược TP.HCM.

Tháng 10.2004 - 9.2006: Giảng viên, đơn vị Huấn luyện kỹ năng, Trường ĐH Y dược Cần Thơ.

Tháng 10.2006 - 10.2009: Giảng viên, Phó chủ tịch Công đoàn Khoa Y, Trưởng ban nữ công trường; Tập huấn công tác truyền máu tại Singapore (6.2008 - 12.2008).

Tháng 11.2009 - 02.2013: Giảng viên, Phó trưởng phòng Đào tạo ĐH, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở trường, học nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Y Hà Nội (2011 - 2016).

Tháng 3.2013 - 11.2014: Giảng viên, Phó trưởng phòng Đào tạo ĐH, Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Trường, Chủ tịch Công đoàn trường.

Tháng 12.2014 - 7.2015: Giảng viên, Trưởng phòng Đào tạo ĐH, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường, Ủy viên BCH Đảng bộ trường.

Tháng 8.2015 - 9.2017: Giảng viên, Trưởng phòng Đào tạo ĐH, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường, Phó bí thư Đảng ủy trường.

Tháng 10.2017 - 01.2018: Giảng viên, Trưởng phòng Đào tạo ĐH, Phó bí thư Đảng ủy trường, Thư ký Hội đồng trường (tháng 7.2017).

Tháng 02.2018 - 5.2020: Phó bí Thư Đảng ủy trường, Phó hiệu trưởng.

Tháng 6.2020 - 9.2024: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường (9.2020).

Tháng 9.2024 - 12.2025: Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Cần Thơ (9.2024), thành phố Cần Thơ (mới) từ tháng 7.2025; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường.

Tháng 1.2026 đến nay: Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy trường.

Trong quá trình công tác, PGS-TS-BS Nguyễn Minh Phương đã vinh dự nhận được các danh hiệu khen thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2009, năm 2021); Huân chương Lao động hạng ba (năm 2019); Huân chương Lao động hạng nhì (năm 2025).