DIFF 2024: Đốt hàng trăm tỉ đồng cho 20 phút trình diễn tuyệt đỉnh trên bầu trời Đà Nẵng

Hàng trăm tỉ đồng đã được chi ra để làm nên cái gọi là "high risk - high return" trong môn nghệ thuật ánh sáng ở mỗi mùa DIFF, nơi mà lợi nhuận được tính bằng niềm vui của khán giả và niềm tự hào của người Việt.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2024) trở thành thương hiệu, niềm tự hào của du lịch Việt Nam

DIFF 2024 có 10 đêm diễn, với mỗi màn trình diễn kéo dài 20 phút. Song, để làm nên những khoảnh khắc thăng hoa ngắn ngủi trên bầu trời ấy là gần 12 tháng kỳ công chuẩn bị. Không có "chiếc đũa thần" nào giúp nhà tổ chức và 8 đội thi đốt cháy giai đoạn.



Khi bộ óc tổ chức gặp gỡ những tâm hồn sáng tạo không giới hạn

Hãy bắt đầu với cơ chế của "cuộc chơi". Các đội được yêu cầu số pháo và nhà máy mong muốn, Sun Group sẽ bỏ toàn bộ chi phí và cùng Global 2000 - Công ty tư vấn tổ chức pháo hoa - làm việc để nhập khẩu toàn bộ, đảm bảo số lượng, chủng loại pháo.

Sau hành trình vượt biển và hàng ngàn km đường bộ vận chuyển cam go, hai tuần trước khi đội pháo hoa đầu tiên có mặt tại Đà Nẵng, toàn bộ 46.561 quả pháo với hơn 180 loại pháo khác nhau đã gọn gàng và an toàn trong kho, chờ ngày trình diễn.

Đó là một phần trên hành trình tỏa sáng của những bông pháo DIFF. Từ kho nguyên liệu hảo hạng đến những màn trình diễn mãn nhãn, thực ra ý tưởng đã được lên từ 9 tháng trước đó khi 8 đội thi đồng ý lời mời từ ban tổ chức.

Từ điều kiện ăn ở, thi đấu tới nguồn pháo hoa, mọi yêu cầu khắt khe nhất của các đội thi đều được Sun Group và Global 2000 đáp ứng

Bà Nadia Shakira Wong - Giám đốc Global 2000 - đơn vị phụ trách các đội pháo hoa tham dự DIFF 2024 cho biết, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là một trong những sân chơi lớn trong khu vực mà bất kỳ đội pháo hoa nào cũng muốn được thử sức. Những đội thi được lựa chọn đều là những đội rất mạnh.

"Chiến lược của Global 2000 là trong 8 đội tham gia thì chúng tôi sẽ chọn khoảng 4 đội mạnh và 4 đội mới. Như vậy, khi bắt cặp với nhau, chúng tôi có thể đảm bảo mỗi đêm sẽ có 1 màn trình diễn đặc sắc, mãn nhãn và đồng thời sẽ có màn trình diễn hứa hẹn nhiều bất ngờ cho người xem".

Bà Nadia Shakira Wong và ekip Global 2000

Cuộc tuyển chọn bắt đầu từ gần 1 năm trước, Ban tổ chức tìm kiếm anh tài, đưa ra điều kiện tiêu chuẩn, các đội thi sắp xếp lịch, ký kết hợp tác và trở thành một phần của DIFF. Đó cũng là lúc những người nghệ sĩ sẽ bắt tay ngay vào công cuộc chuẩn bị cho những điều kỳ diệu trên bầu trời Đà Nẵng vào tháng 6 năm sau.

9 tháng say mê của "kiến trúc sư" ánh sáng cùng hàng trăm con người

Được ví như bản hòa ca ánh sáng hùng tráng đưa người xem đến mọi tầng cảm xúc, đặc sản khiến DIFF hấp dẫn khán giả suốt nhiều năm qua chính là sự đồng điệu và thăng hoa của pháo hoa cùng âm nhạc.

Theo các chuyên gia của Global 2000, việc lựa chọn nhạc trước hay lên kịch bản trước là tùy thuộc vào mỗi đội nhưng đa phần, các đội sẽ làm nhạc trước theo ý của họ bởi đôi lúc âm nhạc sẽ tạo ra thứ ngôn ngữ riêng, quyết định cách mà các đội sẽ lên kịch bản cho màn trình diễn pháo hoa.

Việc lựa chọn âm nhạc luôn thực sự quan trọng. Nhưng linh hồn của những đội pháo hoa chắc chắn là "nhà thiết kế". "Anh ấy sẽ sử dụng phần mềm viết kịch bản của chúng tôi. Sau đó, tạo ra một chương trình ảo để thực hiện mọi ý tưởng. Màu sắc hay tạo hình độc đáo. Đó là sàn diễn của anh ấy", bà Nancy Rozzi, đội trưởng đội Rozzi Fireworks đến từ Mỹ chia sẻ về cách tạo nên một kịch bản pháo hoa ấn tượng.

Đội pháo hoa Mỹ kiểm tra trận địa pháo dưới cái nóng thiêu đốt, trước màn trình diễn trong đêm 2 của DIFF 2024

Sau khi có âm nhạc, kịch bản bắn, công đoạn khó khăn tiếp theo là tìm ra những sản phẩm pháo phù hợp và kết hợp, lắp ráp tất cả mọi thứ lại. Điều này không hề dễ dàng. Có những đội pháo hoa phải huy động tới 400 người làm việc bao gồm chuyên gia, kỹ thuật viên, thậm chí cả những người am hiểu về an toàn cháy nổ…

Những gì khó khăn nhất buộc phải được hoàn chỉnh trong hơn 9 tháng kể từ khi các đội thi nhận lời tham gia DIFF. Bởi các đội chỉ có khoảng 5 ngày làm việc trước đêm thi đấu và không điều gì có thể được thay đổi vào sáng thứ bảy - ngày trình diễn chính thức của DIFF 2024.

Tất cả đòi hỏi độ an toàn cao bởi hiểm nguy luôn rình rập. Các đội thi sẽ lên kho pháo được Sun Group và Global 2000 cung cấp để chọn ra những loại pháo muốn sử dụng và mang về set up do quy định không thể giữ quá nhiều pháo cùng một lúc. "Thời tiết đổ lửa cùng số pháo lớn, nếu cabin quá nóng có thể dẫn đến hỏa hoạn mà chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Đối với chúng tôi thì an toàn là trên hết", thành viên ban tổ chức DIFF cho biết.

Sau khi hoàn thành công việc tại bãi bắn, các thành viên trong đội cũng không được đụng vào các thiết bị vì các mấu nối kỹ thuật đã được đấu lại với nhau. "Họ sẽ trở thành khán giả và không thể thay đổi bất kỳ điều gì cho dù họ có muốn đi chăng nữa", bà Nadia cho hay.

"Cơn ác mộng" mang tên thời tiết

Trong khi tất cả đã sẵn sàng, thời tiết vẫn có thể là trở ngại lớn với các đội thi. Điều kiện làm việc dưới nắng nóng là thách thức cho các thành viên đa phần đến từ những quốc gia có khí hậu lạnh. Nhưng nắng không phải là nỗi sợ lớn nhất, những cơn mưa mới là thứ có thể phá hỏng những kịch bản "trong mơ".

Thực tế, DIFF 2023, đội tuyển Ý đã gặp một trận mưa lớn, nước ngập nên rất nhiều pháo hoa đã không thể sử dụng được. Đây thực sự là một rủi ro không thể nào tính trước, và bài học xương máu này đội tuyển Ý vẫn không quên mang theo trong mùa DIFF năm nay.

Đội Ý chuẩn bị kỹ càng cho màn xuất trận tại DIFF 2024

Dù đó là mưa trước trước đêm diễn một ngày, trong hay là sau màn trình diễn, mưa vẫn luôn là cơn ác mộng. Thời tiết mưa khiến trời sẽ u ám và không có gió dẫn tới các phần trình diễn sẽ có rất nhiều khói.

"Khi các đội bắn thì họ sẽ bắn pháo tầm thấp trước để chờ đợi gió thổi bớt khói đi và sau đó đợi thời điểm thích hợp để có thể bắn những loại pháo hoa với hiệu ứng đặc biệt. Do vậy, việc không có gió có thể là một ở trở ngại lớn, một vấn đề lớn đối với các đội thi", chuyên gia Global 2000 lý giải.

Và khi vượt qua được "cơn ác mộng" này, màn trình diễn ánh sáng ngắn ngủi 20 phút trên bầu trời sẽ thực sự thực hiện được sứ mệnh của mình, đưa 9 tháng chuẩn bị, hàng trăm tỉ đồng và công sức của hàng trăm người thành niềm vui vỡ òa giữa bầu trời Đà Nẵng.