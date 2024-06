DIFF 2024: Những 'thâm cung bí sử' lần đầu được tiết lộ

Mùa hè pháo hoa Đà Nẵng không chỉ có “hào quang” trên bầu trời mà còn được làm nên bởi những cống hiến thầm lặng

400 mô-đun, 8.000 ngòi kích nổ và các thiết bị tối tân nhất thế giới

Cho đến trước DIFF 2024, nhiều người dân Đà Nẵng dù có thâm niên ăn, ngủ với pháo hoa hàng chục năm, song cũng chưa từng ngờ tới số lượng pháo được nhập khẩu và vận chuyển về Việt Nam để chuẩn bị cho lễ hội đẳng cấp quốc tế này là khổng lồ như thế nào.

Nếu công đoạn đàm phán, mua pháo từ các nhà sản xuất hàng đầu; hành trình vượt biển và hàng ngàn km đường bộ để đưa 46.561 quả pháo “cập bến” Đà Nẵng chưa đủ thuyết phục, các chuyên gia của Global 2000 sẽ chỉ ra những tiêu chuẩn khắt khe mà cuộc chơi DIFF mang đến.

“DIFF sử dụng hệ thống FIRE 1 là hệ thống bắn pháo hoa tiên tiến và đáng tin cậy nhất thế giới. Chúng tôi có một hệ thống rất lớn ở đây, với hơn 400 mô-đun và có tới 6 bộ điều khiển để đảm bảo đầy đủ thiết bị dự phòng và sao lưu khi bắn pháo hoa. Cho nên có thể nói, về trang thiết bị hệ thống bắn, DIFF có những thiết bị tốt nhất thế giới”, ông Stuart Bensley - Giám đốc kỹ thuật của Global 2000 - công ty tư vấn pháo hoa của DIFF chia sẻ.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sử dụng những thiết bị tối tân bậc nhất thế giới

Pháo hoa ở đẳng cấp cao nhất chính là sự phối ngẫu giữa màu sắc, các tạo hình độc đáo và âm nhạc. Ở đó, sức sáng tạo của những “kiến trúc sư” ánh sáng càng bay bổng bao nhiêu thì độ phức tạp và rủi ro khi set up bài bắn lại càng lớn bấy nhiêu.

Với trang thiết bị và nguyên liệu tốt nhất được Sun Group đầu tư, các chuyên gia Global 2000 cùng kỹ thuật viên của các đội thi sẽ thực hiện công đoạn cuối cùng để làm nên hơn 20 phút thăng hoa cho một màn trình diễn tại DIFF.

“Có khoảng 400 máy tính nhỏ được kết nối với hệ thống và chúng tôi phải liên kết chúng lại với nhau. Sau đó, tất cả dây cáp dẫn về bảng điều khiển trung tâm để chúng tôi có thể điều khiển mọi thứ từ khu vực đó. Chúng tôi phải thực hiện kiểm tra hệ thống nhiều lần để đảm bảo rằng mọi mạch pháo hoa và mọi hệ thống bắn đều hoạt động hoàn hảo trước khi bắt đầu chương trình”, chuyên gia Global chia sẻ.

Các đội thi sẽ kết nối từ 4.500 đến 8.000 mạch và ngòi kích nổ với các máy tính điều khiển

Việc lắp đặt hệ thống bắn bắt đầu từ thứ hai là ngày đầu tiên các đội thi đến làm việc tại hiện trường và kéo dài đến chiều thứ bảy trước buổi trình diễn. Tổng cộng, các đội thi sẽ kết nối từ 4.500 đến 8.000 mạch và ngòi kích nổ với các máy tính điều khiển.

Theo ông Stuart, rủi ro lớn nhất với pháo hoa luôn là vấn đề an toàn. Liên quan tới chất nổ nên mọi thứ đôi khi có thể rất khó lường. “Đó là lý do tại sao ở đây chúng tôi có trang thiết bị tốt nhất, hệ thống bắn tốt nhất và quy trình tốt nhất để giảm thiểu các rủi ro. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ chi tiết, vì vậy các kỹ thuật viên phải làm việc rất chăm chỉ với mức độ tập trung cao độ” - ông nói thêm.

Gần 2.000 người tham gia tổ chức và những cống hiến thầm lặng

Nếu mỗi ngòi kích nổ được đấu nối chắc chắn là nền tảng để đảm bảo phần trình diễn pháo hoa hoàn hảo, thì với Ban tổ chức DIFF, thành công của lễ hội còn nằm ở niềm vui và sự an toàn dành cho hơn 10.000 người ngồi kín các khán đài mỗi đêm thi.

Hơn 1.500 người thuộc mọi đơn vị từ phòng cháy chữa cháy, an ninh, biên phòng, y tế, hậu cần… được thành phố Đà Nẵng điều động, cùng hơn 400 cán bộ nhân viên của Tập đoàn Sun Group, tạo nên một lực lượng hùng hậu để đảm bảo một đêm thi pháo hoa diễn ra an toàn, trơn tru.

Trước mỗi đêm thi, ngay từ đầu giờ chiều, hàng trăm cán bộ an ninh, phòng cháy chữa cháy, các nhân viên y tế… đã sẵn sàng tập dượt cho mọi tình huống. Dù có nhiều tháng đào tạo, huấn luyện và chuẩn bị cho những sự cố lớn nhất có thể xảy ra, công tác an ninh của DIFF luôn đối mặt với những tình huống khó khăn bất ngờ.

Lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động, đội phòng cháy chữa cháy, đội y tế... phải tập kết từ sớm để chuẩn bị cho các phương án an toàn, xử lý tình huống phát sinh của DIFF

“Lo nhất là khán đài có khách say xỉn, gây sự làm ảnh hưởng đến khách xung quanh. Thậm chí từng có vị khách say xỉn hô có bom, khiến không ít người hốt hoảng. Khi bị hiệu ứng đám đông, một người chạy thì nhiều người cũng chạy, đó là điều lo sợ nhất, vì vậy ban an ninh luôn túc trực ở tất cả các vị trí tại các khán đài để đề phòng và xử lý nhanh nhất có thể cho mọi tình huống có khả năng xảy ra”, anh Nguyễn Trọng Nhất - đại diện tiểu ban an ninh DIFF kể lại.

Những nguy hiểm mà tiểu ban an ninh nói chung và lực lượng bảo vệ nói riêng phải đối mặt là không thể kể hết, vì quá “muôn hình vạn trạng”. Với số lượng khán giả tập trung đông và dồn vào một khung giờ, để không xảy ra các vấn đề thiếu an toàn như kẻ gian đột nhập gây rối, mang theo những vật dụng cấm…, thì việc phân luồng, hướng dẫn khách vào khán đài và kiểm soát vé luôn được lực lượng an ninh thực hiện chỉn chu một cách tối đa.

“Bên cạnh kiểm soát đầu vào, nguyên tắc đặt ra để đề phòng các trường hợp khẩn cấp là luôn đảm bảo lối đi, cầu thang lên xuống ở khán đài phải thông thoáng, tạo đường di chuyển trong tình huống bất ngờ xảy ra" - anh Nhất nói thêm.

Cũng ngay từ giữa trưa, khi nhiệt độ tại khán đài pháo hoa như muốn nung chảy mặt đất, 150 tình nguyện viên của Sun Group thuộc tổ hậu cần đã có mặt chuẩn bị tất tần tật mọi thứ dù nhỏ nhất để đón tiếp khách mời, phục vụ khán giả, từ bàn ghế, nước uống, cho đến… áo mưa.

Đằng sau niềm hân hoan, rạng rỡ của du khách là những cống hiến thầm lặng của đội ngũ DIFF

Mưa là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với Ban tổ chức. Một cơn mưa lớn bất chợt có thể khiến cho màn trình diễn pháo hoa chuẩn bị nhiều tháng trời đổ bể. Pháo hoa bị khói, khán đài hỗn loạn. Đó là lúc hàng trăm cán bộ an ninh, hậu cần miệt mài chạy dưới cơn mưa để đảm bảo an toàn, an ninh và chăm sóc khán giả.

“Giữa đêm thi thứ 3, mưa như trút nước. Khi đã phát hết áo mưa cho khách, một bạn tình nguyện viên bắt gặp một cụ già. Bạn ấy đã cởi chiếc áo mưa cuối cùng trên người mình để nhường cho cụ, và chạy đi chạy lại dưới mưa ướt sũng. Đó là một hình ảnh thực sự cảm động” - chị Trần Thị Chiêu Ly - đại diện Ban hậu cần DIFF 2024 rưng rưng kể lại.

DIFF 2024 vẫn đang diễn ra với những đêm thi hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng

Một tình nguyện viên nhường áo mưa cho người già. Một chú bộ đội thức thâu đêm canh gác kho pháo. Một nhân viên an ninh trang nghiêm đứng quay lưng về phía hàng ngàn bông pháo hoa đang bung tỏa để bao quát khán đài.

Rất nhiều, rất nhiều những khoảnh khắc ngắn ngủi và con người bé nhỏ như thế đã làm nên những cống hiến thầm lặng để hoàn thiện vẻ đẹp cho DIFF. Vẻ đẹp đó, cũng lấp lánh không kém so với những vũ điệu ánh sáng trên bầu trời, có khác chăng đó là vẻ đẹp lặng lẽ không nhiều người biết đến.