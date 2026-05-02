Ngay từ đầu trận, đội khách đã chủ động dâng cao đội hình, liên tục gây sức ép về phía khung thành Hải Phòng. Đình Bắc là cái tên nổi bật trên hàng công khi hoạt động năng nổ, liên tục khuấy đảo hàng thủ chủ nhà bằng tốc độ và khả năng xử lý cá nhân.

Trong khi đó, Hải Phòng lại nhập cuộc khá chậm, chủ yếu tập trung phòng ngự và ít có những pha lên bóng rõ nét. Những tình huống hiếm hoi của đội chủ nhà đều thiếu chính xác ở khâu xử lý cuối cùng, khiến họ không thể tạo ra sức ép đủ lớn lên hàng thủ CLB CAHN.

Đình Bắc ghi bàn trận thứ 5 liên tiếp, CLB CAHN thắng dễ Hải Phòng

Sự khác biệt được tạo ra từ một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Phút 32, Đình Bắc thực hiện pha solo ấn tượng, vượt qua hàng loạt cầu thủ Hải Phòng trước khi dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho CLB CAHN. Bàn thắng này không chỉ giúp đội khách giải tỏa áp lực mà còn phản ánh rõ thế trận áp đảo họ đã tạo ra từ đầu trận.

Không dừng lại ở đó, CLB CAHN tiếp tục duy trì sức ép và tận dụng tốt khoảng trống của đối thủ. Trước khi hiệp 1 khép lại, Lê Văn Đô có pha đi bóng rồi căng ngang thuận lợi để Adou Minh dễ dàng ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp 2, Hải Phòng buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội chủ nhà rơi vào thế bế tắc khi phương án tấn công chủ yếu là những quả tạt vào vòng cấm. Trước hàng thủ có thể hình và tổ chức tốt của CLB CAHN, cách chơi này không mang lại hiệu quả.

Không những vậy, trong lúc mải mê tấn công, Hải Phòng nhiều lần để lộ khoảng trống phía sau và suýt phải nhận thêm bàn thua. Dù vậy, sự thiếu chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng khiến CLB CAHN không thể gia tăng cách biệt.

Ở chiều ngược lại, Hải Phòng cũng có một vài cơ hội đáng chú ý, đặc biệt là tình huống đối mặt của Lupeta hay cú dứt điểm của Thành Đồng. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Filip cùng sự tập trung của hàng thủ CLB CAHN đã giúp đội khách giữ sạch lưới.

Chung cuộc, CLB CAHN giành chiến thắng 2-0 một cách thuyết phục. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng ngành công an tiếp tục duy trì phong độ ổn định, mà còn cho thấy sự vượt trội về lối chơi so với Hải Phòng ở trận đấu này.