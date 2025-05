Đình chỉ điều tra vụ án liên quan ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư Bến Cát

Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Hồng Khanh do thượng tá Trần Ngọc Công, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ký ngày 14.5, đình chỉ điều tra vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại xã An Tây, TX.Bến Cát (Bình Dương, nay là TP.Bến Cát).

Trước đó, ngày 9.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồng Khanh từ tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" sang tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Tuy nhiên, đến nay cơ quan điều tra đã quyết định đình chỉ điều tra vụ án do sau khi tiến hành điều tra, thấy: "Do chuyển biến tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội".

Như vậy, sau khi bị tạm giam 2 năm 7 tháng tù và hơn 7 năm kêu oan cũng như nhiều lần thay đổi tội danh, tạm đình chỉ, phục hồi điều tra vụ án... Đến nay, vụ án ông Nguyễn Hồng Khanh cùng 6 người khác mới được đình chỉ.

Ông Nguyễn Hồng Khanh ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Hồng Khanh bị cáo buộc vi phạm trong thời kỳ làm lãnh đạo TX.Bến Cát về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai, liên quan đến vụ án xảy ra tại xã An Tây mà do chính ông Khanh là người mua đất.

Ngày 10.8.2018, ông Nguyễn Hồng Khanh bị khởi tố, bắt tạm giam; sau đó, TAND tỉnh Bình Dương đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Khanh 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đến tháng 8.2020, ông Nguyễn Hồng Khanh được tại ngoại.

Ngày 25.5.2021, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại từ đầu.

Sau đó, vụ án được tạm đình chỉ một thời gian, rồi phục hồi điều tra và đến nay mới được đình chỉ điều tra.