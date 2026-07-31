Đình chỉ học 1 năm với 2 sinh viên trêu đùa 'tiêm thuốc độc' người tương tác

Sáng nay 31.7, Hội đồng kỷ luật Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã họp bàn việc xử lý với trường hợp 2 sinh viên y khoa của trường "gây bão mạng" vì những phát ngôn vi phạm chuẩn mực y đức.

2 nữ sinh viên y khoa Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bị đình chỉ học 1 năm vì hành vi trêu đùa vi phạm chuẩn mực y đức ẢNH: QUÝ HIÊN

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Long, Phó giám đốc thường trực Trung tâm truyền thông, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cho biết Hội đồng kỷ luật của nhà trường đã quyết định đình chỉ học 1 năm và hạ hạnh kiểm với 2 sinh viên nói trên.

Trước đó, đêm 25.7, tại khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, 2 nữ sinh viên Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trong ca trực của mình đã phát livestream trên TikTok để vui đùa nhưng chứa nội dung phản cảm.

Trong quá trình phát trực tiếp, hai cô gái đã chửi thề, nói sẽ "tiêm thuốc độc" một người đang tương tác trên mạng.

Sự việc bị lan tỏa trên nhiều kênh mạng xã hội. Ngay trong đêm, Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã phát thông báo khẩn, phê phán hành vi của 2 nữ sinh viên, đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, đồng thời cho biết sẽ kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.

Theo ông Long, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa Đức Giang xác minh vụ việc để có cơ sở xem xét xử lý. Ông Long khẳng định, những lời nói trong đoạn video là hành vi mang tính chất cá nhân của 2 sinh viên, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức cũng như văn hóa của sinh viên Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.