Sẽ kỷ luật 2 sinh viên y khoa Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Tối qua, 26.7, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 cô gái trẻ mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi tại quầy đón tiếp của một bệnh viện phát trực tiếp trên TikTok. Trong quá trình phát trực tiếp, hai cô gái đã chửi thề, thậm chí nói sẽ "tiêm thuốc độc" cho một người đang tương tác trên mạng. Được biết, 2 cô gái trẻ này là sinh viên y khoa Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, hành vi livestream được thực hiện tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang.



2 cô gái trẻ chửi bậy và dọa tiêm thuốc độc vào người tương tác khi đang trực ở bệnh viện là sinh viên y khoa Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ẢNH: QUÝ HIÊN

Qua hình ảnh trong clip, nhiều người xem nhận ra hình ảnh được ghi ở Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Ngay sau đó, lúc 21.31 tối cùng ngày, Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã có động thái ban hành thông báo khẩn liên quan tới clip mà bệnh viện cho là "có phát ngôn và thái độ thiếu chuẩn mực".

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết 2 cá nhân xuất hiện trong clip không phải là cán bộ, nhân viên của vệnh viện, mà là 2 sinh viên ngành y đang thực tập. Một sinh viên có tên là Đ.T.M, mã số sinh viên xxxx5031; sinh viên còn lại là H., mã số sinh viên xxxx5464.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bệnh viện đã làm việc với cơ sở đào tạo và chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với 2 sinh viên, đồng thời bàn giao về nhà trường để xử lý.

Bệnh viện đa khoa Đức Giang khẳng định: "Bệnh viện luôn thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Sự việc trên là hành vi cá nhân của sinh viên thực tập, hoàn toàn không phản ánh tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện.

Bệnh viện đã đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên và kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện".

Trao đổi với báo chí, PGS Phạm Dương Châu, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết nhà trường đã nhận được thông tin và ngay lập tức giao cho bộ phận phụ trách công tác sinh viên xử lý. Tinh thần là sẽ có một cuộc họp của hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý vi phạm của 2 sinh viên.

Đồng thời, ông Phạm Dương Châu cũng nêu quan điểm chuẩn mực của ngành y không chấp nhận những hành xử mà 2 sinh viên đã có, nhà trường đào tạo sinh viên không chỉ về chuyên môn mà còn giáo dục cả tư cách đạo đức ngành y.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, đại diện Phòng Công tác sinh viên cho biết, quan điểm của nhà trường là cần phải có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc với 2 sinh viên nói trên. Đồng thời sau sự việc này nhà trường sẽ tiếp tục quát triệt vấn đề hành xử tuân thủ các chuẩn mực y đức đối với toàn bộ sinh viên khối ngành sức khỏe của nhà trường. Lúc nào có kết quả xử lý cụ thể, nhà trường sẽ gửi thông cáo tới các báo để dư luận biết.