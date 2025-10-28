Hiệu trưởng qua đời, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khủng hoảng pháp lý

Một hội nghị bất thành

Hôm qua, 27.10, tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT), một số thành viên hội đồng quản trị đã họp để bàn giải pháp giúp nhà trường thoát khỏi cơn bão khủng hoảng pháp lý. Nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm hiệu trưởng của trường là GS Trần Phương vừa tạ thế hôm 18.10, khiến cho mớ bòng bong về quản trị của trường nay càng thêm rối rắm, thậm chí đối mặt với nguy cơ tự giải thể nếu không có giải pháp.

GS Đinh Văn Tiến (giữa) và PGS Phạm Dương Châu (phải) là những phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tham có mặt tại hội nghị ẢNH: QUÝ HIÊN

Cuộc họp có tên gọi là Hội nghị Hội đồng quản trị Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, dự kiến được tổ chức để tìm giải pháp giải quyết khủng hoảng thiếu chủ tịch hội đồng quản trị (hội đồng trường), thiếu hiệu trưởng, trước mắt là giải quyết nhân sự có tư cách pháp lý ký văn bằng cho người học.

Tuy nhiên, cuộc họp không đủ nhân sự như kỳ vọng. Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó hiệu trưởng thường trực là GS Nguyễn Công Nghiệp chỉ xuất hiện vài phút đầu giờ rồi rời đi, nói là để dự một sự kiện quan trọng khác. Ban giám hiệu chỉ còn lại GS Đinh Văn Tiến, ông Trần Đức Minh (hai vị này đồng thời cũng là thành viên hội đồng quản trị đương nhiệm), PGS Phạm Dương Châu.

Theo phản ánh của một số người trong ban liên lạc hội đồng quản trị, khi những người này đặt vấn đề tổ chức hội nghị, Phó hiệu trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp (người lâu nay vẫn thay GS Trần Phương điều hành nhà trường) không ngăn cản nhưng cũng không hợp tác.

"Mấy ngày vừa rồi chúng tôi rất khó khăn. Việc bố trí phòng ốc, đăng ký…, ông ấy (GS Nguyễn Công Nghệp - PV) không duyệt, không ký. Giấy mời để đó không cho phát hành. Nếu anh không làm thì phải ủy quyền các phó hiệu trưởng, đằng này không làm cũng không ủy quyền. Tình trạng này đã diễn ra hơn 6 năm rồi, chúng tôi vẫn nói đùa với nhau là kháng chiến 2.000 ngày không nghỉ", TS Nguyễn Trọng Đàn lên tiếng.

GS Đinh Văn Tiến nhận định: "Các thầy sẽ không bao giờ triệu tập được một hội nghị với sự tham gia của quá nửa thành viên hội đồng quản trị đâu! Vì vậy tốt nhất là các thầy nên cử một nhóm đại diện để giải quyết, thay vì hội nghị hội đồng quản trị". Một đại biểu khác cũng bức xúc: "Hôm nay có một số ủy viên chuẩn bị đi họp thì bị gọi điện dọa. Họ chẳng hiểu trắng đen thế nào nên đã không dám đi họp".

Quyền lợi người học bị treo lơ lửng

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, từ năm 2017 đến nay HUBT chìm ngập trong tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng về pháp lý, về nội bộ nhà trường. Bộ GD-ĐT đã có nhiều cuộc họp với ban giám hiệu nhà trường cũng như nhóm các nhà đầu tư của trường, nhưng đến nay vẫn bế tắc.

Các thành viên tham gia hội nghị biểu quyết về việc cử một nhóm đại diện làm việc với Ban giám hiệu Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhằm tổ chức hội nghị chủ sở hữu để bầu hội đồng trường ẢNH: LÊ ANH HOA

Theo luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, khối trường đại học tư thục phải thành lập hội đồng trường thay cho hội đồng quản trị. Tháng 6.2019, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định chuyển HUBT từ loại hình dân lập sang tư thục. Điều này càng đòi hỏi các nhà đầu tư, hoặc chủ sở hữu phải khẩn trương tổ chức hội nghị để bầu hội đồng trường. Hiệu trưởng sẽ do hội đồng trường bổ nhiệm.

Nhưng hơn 6 năm qua, HUBT hoạt động trong tình trạng không có hội đồng trường. Việc điều hành các hoạt động hàng ngày của nhà trường được thực hiện bởi một ban giám hiệu có từ nhiệm kỳ hội đồng quản trị thời còn là trường dân lập. Lãnh đạo ban giám hiệu là cố GS Trần Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Hiệu trưởng HUBT, người vừa tạ thế ngày 18.10.

Theo phản ánh của các ủy viên hội đồng quản trị, sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định chuyển HUBT sang loại hình tư thục, ban giám hiệu nhà trường đã nhiều lần tìm cách trì hoãn, hoặc gây khó khăn cho việc thành lập hội đồng trường. Thậm chí, sau khi đã tổ chức xong hội nghị trù bị, hội nghị chính thức cũng bị "người ta" nhân danh GS Trần Phương yêu cầu dừng lại.

Thực chất khi cố GS Trần Phương còn sống, ông cũng không đủ sức khỏe trực tiếp điều hành các hoạt động của nhà trường. Nhưng dẫu sao nhà trường vẫn có chữ ký khô của ông, ban giám hiệu vẫn có thể bám víu vào tư cách pháp nhân của một người đang sống để điều hành. Nhưng giờ đây một trường đại học có quy mô đào tạo khoảng 30.000 sinh viên/năm, có gần 1.400 cán bộ, giảng viên, hoàn toàn không có người đứng đầu. Thậm chí còn không có cả tổ chức quản trị hợp pháp.

"Quyền lợi, trách nhiệm và danh dự của hơn 900 cổ đông, của hàng nghìn cán bộ, giảng viên, hàng chục nghìn sinh viên đang bị treo lơ lửng. Chúng tôi, những người trong hội đồng quản trị hiện tại, có nghĩa vụ khôi phục sự vận hành hợp pháp của bộ máy lãnh đạo. Trước mắt là phải đảm bảo quyền lợi cho hàng nghìn sinh viên, vì chưa có ai ký bằng tốt nghiệp. Việc để trường rơi vào khủng hoảng pháp lý là trái đạo lý, trái lương tâm và phụ lòng thầy Trần Phương, nhà sáng lập trường", TS Nguyễn Trọng Đàn nói.

Bài 2: "Nhìn người ta cướp trường, các thầy có xót không?"