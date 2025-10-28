'Nhìn người ta cướp trường, các thầy có xót không?'

Vội vàng tổ chức hội nghị khi người sáng lập "chưa kịp nhắm mắt"

Ngày 18.10 là một ngày đặc biệt trong lịch sử Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT). 8 giờ sáng hôm đó, tại phòng họp A204 của HUBT đã diễn ra một cuộc họp đặc biệt. Đó là hội nghị nhà đầu tư, do Hội Khoa học kinh tế Việt Nam triệu tập, với mục đích tổ chức bầu hội đồng Trường HUBT.

Cố GS Trần Phương vừa mất, gia đình chưa kịp phát tang thì Hội Khoa học kinh tế Việt Nam đã tổ chức hội nghị "nhà đầu tư" với mục đích vô hiệu hóa bộ máy quản trị mà cố giáo sư là lãnh đạo trước khi qua đời ẢNH: QUÝ HIÊN

Theo nội dung trong giấy mời đóng dấu Hội Khoa học kinh tế Việt Nam do Chủ tịch hội GS Nguyễn Quang Thái ký tên, hội nghị này là sự kiện quan trọng nhằm bầu ra hội đồng trường sau khi trường đã chuyển đổi sang loại hình trường tư thục. Hội nghị đã bầu GS Hoàng Văn Cường, Phó chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Trước đó gần 2 tiếng, lúc 6 giờ 2, GS Trần Phương, Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã tạ thế, hưởng thọ 98 tuổi. Tại lễ tang cấp nhà nước của GS Trần Phương (ông nguyên là Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng) ngày 24.10, GS Hoàng Văn Cường xuất hiện với tư cách Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Tuy nhiên, cho đến nay, trên trang chính thức của nhà trường cũng như của Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, thông tin về hội đồng trường cũng như về vị "chủ tịch" mới chưa hề được đăng tải. Một nguồn tin của Báo Thanh Niên cho biết Bộ GD-ĐT đang rà soát về tính pháp lý của tổ chức "hội đồng trường" cũng như chức danh chủ tịch hội đồng trường.

Điều đáng nói là Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt chuyển đổi Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội từ trường dân lập sang tư thục từ tháng 6.2019. Năm 2020 Hội Khoa học kinh tế Việt Nam đã từng tổ chức "hội nghị nhà đầu tư" để bầu hội đồng trường nhưng kết quả không được công nhận do thiếu căn cứ pháp lý. Từ bấy đến nay hội "án binh bất động", chỉ âm thầm điều khiển Ban giám hiệu thông qua con dấu khô của GS Trần Phương.

Vì thế, việc hội vội vàng tổ chức "hội nghị nhà đầu tư" khi gia đình GS Trần Phương chưa kịp phát tang khiến nhiều người phẫn nộ. Một ủy viên Hội đồng quản trị HUBT thốt lên: "Sự ra đi đột ngột của Chủ tịch Hội đồng quản trị là một mất mát lớn. Thật đáng tiếc, trong thời điểm khó khăn này, Hội Khoa học kinh tế Việt Nam đã lợi dụng để ngụy tạo lệnh Chủ tịch Hội đồng quản trị và tiến hành một cuộc bầu cử trái với Nghị định 99, trái với quy chế hoạt động của nhà trường".

Tôi đau xót lắm!

Trong cuộc họp ngày 27.10 của một số ủy viên hội đồng quản trị HUBT, nhiều đại biểu đã lên tiếng bất bình về "hội nghị nhà đầu tư" do Hội Khoa học kinh tế Việt Nam tổ chức sáng 18.10.

Nhiều ủy viên khẳng định, trong suốt 30 năm qua, Hội Khoa học kinh tế Việt Nam không đóng góp một đồng nào để thành lập trường. TS Đỗ Trọng Thiều bức xúc: "Hội Khoa học kinh tế Việt Nam đưa ra một danh sách gồm 39 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tập thể (là hội - PV). Tôi không hiểu họ căn cứ vào đâu để đưa ra cái danh sách đó?".

TS Nguyễn Trọng Đàn (áo sơ mi trắng) phát biểu tại cuộc họp với một số ủy viên hội đồng quản trị Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ngày 27.10 ẢNH: QUÝ HIÊN

TS Nguyễn Trọng Đàn phẫn nộ: "Lãnh đạo Hội Khoa học kinh tế Việt Nam giờ đây là những gương mặt lạ hoắc, họ chẳng góp một đồng xu nào cho trường, giờ tự nhận là nhà đầu tư. Nhìn người ta cướp trường, các thầy có xót không? Tôi đau xót lắm. Hơn 900 nhà đầu tư! Công sức suốt 30 năm của tất cả chúng ta! Nhiều thầy dồn tất cả vốn liếng tích góp được trong suốt cuộc đời làm công chức để góp vào xây dựng trường! Giờ người ta nói: các ông chỉ cho vay thôi, góp cái gì? Các thầy nghe có được không?".

Một ủy viên khác của hội đồng quản trị cũng cho biết, trong tờ trình về đề nghị công nhận HUBT là trường đại học tư thục không vì lợi nhuận do chính GS Trần Phương ký ngày 10.1.2017, GS Trần Phương nói rõ "chủ sở hữu chung của trường là tập thể cổ đông".

Trong tờ trình, GS Trần Phương khẳng định: "Trên thực tế T.Ư Hội Khoa học kinh tế Việt Nam không có vốn cấp cho trường. Vốn hoạt động chính của trường hoàn toàn dựa vào vốn góp của các sáng lập viên, của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và cộng tác viên".

Năm 2019, nhà trường làm lại tờ trình chuyển đổi trường (cũng do GS Trần Phương ký) theo luật Giáo dục đại học bổ sung, sửa đổi cũng nhắc lại những nội dung trên và xác nhận tổng số nhà đầu tư của HUBT là 952 người.

Tuy nhiên, Hội Khoa học kinh tế Việt Nam đã phủ nhận quyền và lợi ích hợp pháp của hầu hết số cổ đông đó, gạt họ ra khỏi vai trò những chủ sở hữu thực sự của nhà trường. Thậm chí, hội còn coi các cổ đông như những người cho vay lấy lãi. Theo nhiều ủy viên hội đồng quản trị của trường, đó là một sự xuyên tạc trắng trợn đối với quy chế hoạt động đã được phê duyệt và vi phạm nghiêm trọng các luật và quy định về đầu tư.

"Họ đe dọa cổ đông, bắt rút vốn gốc với những ai không đồng ý. Đây là hành vi ép buộc trái pháp luật. Cần nhớ rằng, vốn góp ban đầu là 112 tỉ đồng, nhưng qua 35 năm xây dựng, tài sản nhà trường hiện nay ước đạt 1.500 tỉ đồng. Giá trị gia tăng khổng lồ này là thành quả của tập thể, không thể bị xóa sổ bởi một quyết định phi pháp của Hội Khoa học kinh tế Việt Nam", vị ủy viên này chia sẻ.



