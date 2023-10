Đình chỉ trường mầm non không đảm bảo PCCC, trẻ học tạm tại trụ sở phường

Ngày 3.10, lãnh đạo UBND P.Thuận Hòa (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) xác nhận đang có hơn 80 trẻ mầm non được trông giữ tại cơ sở 2 của UBND phường (địa chỉ 248 Lê Duẩn, TP.Huế). Đây là nơi làm việc của cơ quan Mặt trận và các đoàn thể của P.Thuận Hòa ghép cùng Hội Nông dân TP.Huế.

Trường mầm non Hương Sen vi phạm về PCCC khiến học sinh phải học tạm tại cơ sở 2 của UBND P.Thuận Hòa CHÍN HAI

Chủ tịch UBND P.Thuận Hòa cho biết, trẻ được chuyển đến chăm sóc tại cơ sở này do một trường mầm non tư nhân trên địa bàn vừa bị đình chỉ do vi phạm các quy định về PCCC.

Cụ thể, ngày 20.9, đoàn liên ngành của TP.Huế kiểm tra PCCC tại Trường mầm non Hương Sen, kết luận trường này không chấp hành các quy định PCCC, cơ sở hoạt động sai mục đích, xây dựng vượt quy mô được cấp phép. Đến ngày 25.9, Trường mầm non Hương Sen bị đình chỉ hoạt động để khắc phục sai phạm.

Tầng 1 tại cơ sở 2 UBND P.Thuận Hòa đang được "trưng dụng" làm nơi giữ trẻ CHÍN HAI

Trước sự việc trên, chính quyền địa phương và Trường mầm non Hương Sen đã "trưng dụng" tầng 1 của cơ sở 2 UBND P.Thuận Hòa (tại địa chỉ 248 Lê Duẩn) để làm nơi giữ trẻ tạm. Các tầng phía trên của trụ sở vẫn được thu xếp để giải quyết thủ tục hành chính.

Chứng kiến sự việc hy hữu này, nhiều người dân khi đến giao dịch, xử lý công việc tại trụ sở phường đã tỏ ra bất ngờ và thắc mắc.

Theo lãnh đạo UBND TP.Huế, việc bố trí giữ trẻ tại đây chỉ giải quyết tình huống cấp bách, tạm thời. Lãnh đạo TP.Huế yêu cầu P.Thuận Hòa phối hợp với Trường mầm non Hương Sen nhanh chóng tìm phương án tốt hơn.



Đến nay, số lượng đến lớp của học sinh Trường mầm non Hương Sen chỉ còn gần 50%, rất nhiều phụ huynh đã chủ động tìm cơ sở khác để gửi trẻ.