Dinh dưỡng tốt góp phần cho hệ cơ xương khớp khỏe mạnh

Ngày càng nhiều người mắc bệnh xương khớp

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh cơ xương khớp cao trên thế giới. Đáng chú ý, xu hướng trẻ hóa bệnh lý xương khớp đang trở thành mối lo về sức khỏe cộng đồng.

Những bệnh lý thường gặp có thể kể đến như loãng xương, thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, viêm khớp dạng thấp hay gout. Dù phần lớn không phải những bệnh lý cấp tính đe dọa tính mạng, nhưng chúng có thể diễn tiến dai dẳng, gây đau đớn, hạn chế vận động và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Ở giai đoạn nặng, người bệnh có thể gặp tình trạng yếu cơ, giảm khả năng vận động, tăng nguy cơ té ngã và gãy xương, thậm chí mất khả năng tự chủ trong những sinh hoạt thường ngày.

Mối liên hệ giữa bệnh xương khớp và dinh dưỡng

Theo các chuyên gia, chế độ dinh dưỡng cân bằng không chỉ giúp nâng cao sức khỏe toàn diện, duy trì trọng lượng hợp lý mà còn góp phần nuôi dưỡng hệ cơ - xương - khớp chắc khỏe, dẻo dai. Ngược lại, tình trạng thiếu hụt hoặc mất cân đối dưỡng chất kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình duy trì xương, cơ và các mô liên quan.

Calci là khoáng chất quan trọng cấu tạo nên xương. Tuy nhiên, để duy trì hệ xương khỏe mạnh, cơ thể không chỉ cần calci mà còn cần vitamin D, vitamin K, magne cùng nhiều vi chất khác.

Bên cạnh xương, cơ bắp cũng là một thành phần quan trọng của hệ vận động. Protein cung cấp các acid amin cần thiết để duy trì khối lượng và sức mạnh cơ. Khi cơ suy yếu, khả năng nâng đỡ và bảo vệ các khớp cũng có thể giảm theo, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc những người ít vận động.

Không chỉ xương và cơ, sụn khớp, gân và dây chằng cũng cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để duy trì cấu trúc và chức năng. Trong đó, vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, còn omega-3 là nhóm chất béo được quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ kiểm soát phản ứng viêm.

Vì vậy, chăm sóc hệ vận động không nên chỉ tập trung vào một dưỡng chất riêng lẻ mà cần hướng tới một chế độ dinh dưỡng cân bằng, đa dạng và toàn diện, đáp ứng nhu cầu của cả cơ, xương, sụn khớp, gân và dây chằng.

Dinh dưỡng phù hợp cho xương khớp chắc khỏe

Như vậy, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đến sức khỏe hệ vận động. Nguyên tắc dinh dưỡng cần hướng tới sự cân bằng, đồng thời hạn chế những nhóm thực phẩm và thói quen có thể gây bất lợi cho cơ - xương - khớp.

Trong chế độ ăn uống hàng ngày, bạn nên ưu tiên các thực phẩm giàu dưỡng chất như sữa, cá béo, rau xanh đậm, trứng, các loại hạt và dầu olive. Bên cạnh đó, cần hạn chế rượu bia, thuốc lá, cà phê, món chiên rán, xúc xích, thịt nướng, thịt xông khói, thịt đỏ...

Đối với các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, khuyến nghị người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm uy tín, được cấp phép lưu hành. Đặc biệt, có thể ưu tiên các sản phẩm chứa những thành phần dinh dưỡng có lợi cho hệ vận động như MBP (Milk Basic Protein), methylsulfonylmethane (MSM), collagen type 2, calci, đạm thực vật, glucosamine...

Để có một hệ vận động khỏe mạnh, bên cạnh chế độ dinh dưỡng cần kết hợp với hoạt động thể chất đều đặn. Nên dành khoảng 30 phút mỗi ngày để tập thể dục, chẳng hạn như đi bộ hoặc yoga. Trong trường hợp xuất hiện tình trạng đau khớp kéo dài hoặc sưng bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và tư vấn kịp thời.

Thực phẩm bổ sung Gipha Gold - "Bổ sung dinh dưỡng" tốt cho hệ vận động

Gipha Gold là thực phẩm bổ sung chứa các thành phần dinh dưỡng như glucosamine, MBP, MSM, collagen type 2, đạm thực vật, glucosamine…

Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành

Hướng dẫn sử dụng:

Cho 1 gói vào khoảng 200 ml nước ấm (khoảng 40-50°C), khuấy kỹ. Có thể điều chỉnh lượng nước tùy sở thích.



Nên dùng 1 gói/lần x 1-2 lần/ngày, thay thế bữa ăn sáng, bữa phụ hoặc bổ sung cho các bữa ăn chính trong ngày.

Lưu ý:

Không dùng cho người bị mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.



Sản phẩm chứa các nguyên liệu có nguồn gốc từ thực vật nên cảm quan có thể thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.



Sản xuất tại: Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Âu Cơ

Công ty phân phối: Công ty cổ phần GIPHA

Hotline:1800 9366

Website: gipha.vn

Giấy xác nhận tự công bố: 01/AUCO/2026

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

*Thông tin sản phẩm do nhà sản xuất/nhà phân phối công bố và chịu trách nhiệm.