Đinh Hương 'Á quân The Voice' ra sao sau 13 năm?

Dịp 8.3, nữ ca sĩ Đinh Hương giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới Black Magic Woman với sự góp mặt của khách mời đặc biệt như Trúc Nhân, Đỗ Phú Quí, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Châu Đăng Khoa, MC Liêu Hà Trinh, Nguyên Khang, Dustin...

Album Black Magic Woman là dự án khởi đầu cho tour diễn của Đinh Hương trong thời gian tới Ảnh: NVCC

Với Đinh Hương, album Black Magic Woman không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn mang trong mình 3 thông điệp quan trọng: tôn vinh tình yêu, tôn vinh tính nữ và tôn vinh bình đẳng giới. Album khẳng định sự cân bằng giữa tính nữ và tính nam, khi hai yếu tố này hòa quyện sẽ tạo nên sự kết nối và thăng hoa trọn vẹn trong tình yêu cũng như cuộc sống.

Chia sẻ với Thanh Niên về động lực thực hiện dự án này, Đinh Hương cho biết: "Trong suốt những năm qua, Hương luôn khao khát được tạo ra một sản phẩm âm nhạc nguyên bản, phản ánh đúng cá tính và thế giới nội tâm của mình. Và album này chính là kết tinh của tất cả những trải nghiệm, suy tư và đam mê mà Hương đã nuôi dưỡng trong suốt thời gian qua. Hương muốn mang đến một câu chuyện về phụ nữ với nội lực mạnh mẽ, sự quyến rũ đầy mê hoặc, nhưng cũng đầy khát khao yêu thương. Đây không chỉ là một album âm nhạc, mà còn là một hành trình, một vũ trụ của cảm xúc, nơi mỗi ca khúc là một mảnh ghép giúp người nghe khám phá chính mình".

Ở track thứ 11 của album, Đinh Hương hợp tác với nghệ sĩ guitar quốc tế Dante Frisiello Ảnh: NVCC

Để hoàn thiện "đứa con tinh thần" này, Đinh Hương dành thời gian 3 năm. Nhắc về kỷ niệm khi làm sản phẩm này, nữ ca sĩ 8X tâm sự: "Hương làm việc với Đinh Trang cho track In The Mood For Love, có lẽ là ca khúc nóng bỏng nhất album. Làm sao để diễn tả chân thực những khao khát thể xác thầm kín của một người đàn bà khi Trang chưa từng có trải nghiệm đó. Chúng tôi quyết định tiếp cận bằng cách phân tích phim điện ảnh, chuyển ý tưởng thành thơ trước khi biến nó thành giai điệu. Với dự án này, chúng tôi không tự giới hạn mình, sáng tạo không chỉ là tìm kiếm nguyên liệu, mà còn là mở rộng góc nhìn, khám phá cách tiếp cận mới để biến cảm xúc thành âm nhạc".

Đinh Hương mong chất liệu âm nhạc Việt Nam có thể hòa nhịp với âm nhạc toàn cầu Ảnh: NVCC

Với Đinh Hương, album lần này không chỉ dừng lại ở việc thay đổi diện mạo mà còn là bước ngoặt chuyển mình trong tư duy nghệ thuật. "Nếu trước đây, âm nhạc của Hương thiên về soul-pop và blues-rock thì lần này Hương mở rộng biên giới sáng tạo, hòa quyện dark-pop, space-rock và disco-funk. Nó giúp Hương thể hiện trọn vẹn chất liệu âm nhạc yêu thích và mang đến những trải nghiệm mới lạ cho khán giả. Về hình ảnh, Black Magic Woman không chỉ quyến rũ mà còn chứa đựng sự bí ẩn và sức mạnh nội tại của một người phụ nữ. Đây là một Đinh Hương trưởng thành hơn, dám sống trọn vẹn với cảm xúc, không ngại khám phá những góc khuất trong tâm hồn và mạnh mẽ lan tỏa năng lượng ấy qua âm nhạc", giọng ca Mình yêu nhau bình yên thôi nhấn mạnh.

Ca sĩ Đinh Hương tin rằng sức hút của người nghệ sĩ không đến từ đời tư, chiêu trò mà đến từ sản phẩm âm nhạc và những màn trình diễn. Vậy nên, cô muốn đứng trên sân khấu và thể hiện được sự hấp dẫn của một nghệ sĩ thông qua âm nhạc.