Đinh Hương 'Giọng hát Việt' nói gì khi bị so sánh với Hương Tràm?

Đinh Hương ngày càng quyến rũ sau 12 năm tham gia Giọng hát Việt Ảnh: NVCC

Đinh Hương sinh năm 1987, quê Quảng Trị. Cô từng gây chú ý khi là học trò của Hồ Ngọc Hà tại Giọng hát Việt 2012, giành vị trí á quân. Trong sự nghiệp, nữ ca sĩ từng trình làng một số sản phẩm như Mình yêu nhau bình yên thôi, Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu…

Chia sẻ với chúng tôi, Đinh Hương nói cô thay đổi nhiều sau hơn 10 năm bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc không hoạt động quá năng nổ trong nghề, học trò Hồ Ngọc Hà bộc bạch: “Sự sôi nổi là điều cần thiết vì nó vốn là một phần đặc tính của giải trí. Để làm được giải trí với tôi không phải là một điều dễ dàng. Tôi thấy mình chưa đủ giỏi nên chọn im lặng để tập trung phát triển âm nhạc của bản thân. Khi mọi thứ đủ “chín" thì âm nhạc sẽ thay tôi lên tiếng".

Ngoài hoạt động ca hát, Đinh Hương còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh Ảnh: NVCC

Nói về nguồn thu nhập trong nghề, Đinh Hương thừa nhận âm nhạc giúp cô có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên khi đại dịch Covid-19 ập đến, góc nhìn của nữ ca sĩ có sự thay đổi. Cô cho rằng cuộc sống là một hành trình biến hóa khôn lường, có những giai đoạn một điều gì đó không dễ dàng và lường trước sẽ đến và làm gián đoạn tất cả mọi lộ trình đã được định sẵn. Cũng chính từ suy nghĩ này, nữ ca sĩ quyết định thử sức với công việc kinh doanh.

“Khi làm kinh doanh, tôi nhận ra được điều ý nghĩa hơn trong cuộc đời của mình, đó là tôi có nhiều cơ hội để giúp đỡ những người mà mình yêu thương. Và sau những hành trình được trao đi yêu thương ấy, tôi lại trở về để được thương chính mình với âm nhạc”, giọng ca 9X chia sẻ.

Về việc bị so sánh với quán quân Hương Tràm, Đinh Hương mong khán giả “đừng so sánh, hãy thưởng thức". Cô bộc bạch thêm: “Với tôi, Hương Tràm là một giọng ca hiếm có của dòng nhạc pop ballad Việt đương đại. Mà cái gì đẹp, cái gì hiếm tôi chỉ muốn ngưỡng mộ và nâng niu. Vậy nên so sánh làm gì, tôi có sở hữu những điều đó đâu, nhưng tôi có cái khác”.

Đinh Hương trở lại âm nhạc bằng Kiệt tác đẹp nhất của thượng đế Ảnh: NVCC

Mới đây, ca sĩ Đinh Hương gây chú ý khi trình làng dự án Kiệt tác đẹp nhất của thượng đế, do chính mình sáng tác. Được biết đây là “phát súng khởi đầu" cho album Black Magic Woman dự kiến ra mắt vào cuối tháng 11. Trong ca khúc mới phát hành, Đinh Hương sử dụng hai sắc thái đối lập, lúc quyến rũ, lúc ma mị. Giọng ca 8X lựa chọn trình làng MV vào đúng dịp sinh nhật của mình, mong muốn truyền tải thông điệp: “Mỗi một người kể từ khi sinh ra trên thế gian này, vốn đã là một kiệt tác của thượng đế”.

Hành trình hơn một thập kỷ làm nghệ thuật là khoảng thời gian để Đinh Hương tự khám phá, thấu hiểu và dung dưỡng bản thể của mình. Cô ví bản thân chính là sự hợp nhất giữa một con báo đang nhẫn nại, ẩn mình tu dưỡng nhưng chất chứa một sự khát khao đầy kiêu hãnh của một con bướm đêm chờ ngày lột xác. “Đó chính là Đinh Hương, dưới nhân diện Black Magic Woman", cô bộc bạch.