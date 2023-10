Kim Lý 'tháp tùng' Hồ Ngọc Hà sang Thái Lan dự sự kiện

Đây cũng là lần đầu tiên bà mẹ ba con đưa người mẫu Như Vân cùng tham dự sự kiện tại Thái Lan sau khi trò cưng đoạt ngôi á quân The New Mentor 2023. Nữ người mẫu chia sẻ: “Chị Hà luôn yêu thương, giúp đỡ tôi và các bạn, trao cho mọi người những cơ hội để phát triển sự nghiệp. Sau The New Mentor, tôi sẽ cố gắng để được làm nghề thật lâu và có những bước đi xa hơn”