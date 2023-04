Dính lỗi dây an toàn, Honda triệu hồi gần 450.000 ô tô

Honda đang triển khai chiến dịch triệu hồi 448.613 ô tô tại Mỹ do dính lỗi sản xuất có thể khiến dây an toàn phía trước không được cài đúng cách. Sự cố này ảnh hưởng đến nhiều dòng xe Honda sản xuất từ năm 2017 - 2020. Theo đó, lỗi trong quá trình sản xuất bộ phận này khiến dây an toàn phía trước chế tạo không đúng với thông số kỹ thuật.

Honda CR-V đời 2017 - 2020 nằm trong số gần 450.000 ô tô triệu hồi trong đợt này

Trong tài liệu Honda nộp cho Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), hệ thống khóa đai an toàn có thể hư hỏng theo thời gian. Khi người dùng sử dụng liên tục, lớp phủ bề mặt có thể bị hư hỏng và nút nhả co lại ở nhiệt độ thấp, tạo thêm ma sát, dẫn đến việc dây đai không chốt được.

Với những xe bị lỗi nặng, dây an toàn sẽ bị hỏng đáng kể và trong trường hợp xảy ra tai nạn, người ngồi trong xe có thể không được giữ đúng vị trí, làm tăng nguy cơ chấn thương . Vấn đề ảnh hưởng đến cả người lái và ghế hành khách phía trước.

Honda lần đầu tiên phát hiện vấn đề này vào tháng 6.2019 và đã nhanh chóng mở cuộc điều tra. Một năm sau, họ bắt đầu xem xét mức độ ảnh hưởng của lỗi kỹ thuật đối với các phương tiện.

Lỗi khóa dây đai an toàn trên gần 450.000 ô tô Honda nằm ở hàng ghế trước



Những mẫu xe nằm trong diện triệu hồi đợt này bao gồm Honda CR-V đời 2017 - 2020, Honda Accord và Accord Hybrid đời 2018 - 2019, Honda Odyssey đời 2018 - 2020, Insight đời 2019, Acura RDX đời 2019 - 2020.

Từ ngày 3.3.2023, Honda đã nhận được 301 yêu cầu bảo hành cho vấn đề này, nhưng may mắn là hãng xe Nhật Bản không nhận được bất kỳ báo cáo nào về thương tích hoặc tử vong liên quan đến lỗi này.

Bắt đầu từ ngày 17.4.2023, Honda sẽ liên hệ với người dùng để thực hiện chiến dịch triệu hồi tại đại lý gần nhất. Những mẫu xe ảnh hưởng sẽ được thay thế các nút mở khóa dây an toàn trên cả hai ghế trước và nếu cần, sẽ tiến hành thay thế toàn bộ cụm khóa. Tất cả quá trình sửa chữa được thực hiện miễn phí.