Đình Tú và vợ là mỹ nhân VFC khóc nức nở trong show thực tế

Tập 179 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Dương Hồng Phúc. Tuần này, bộ đôi khách mời gồm diễn viên Đình Tú và vợ là diễn viên Ngọc Huyền cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Đình Tú từng nhiều lần lỡ hẹn với chương trình vì lịch trình bận rộn. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn luôn theo dõi hành trình của Mái ấm gia đình Việt, không khỏi xót xa khi chứng kiến những hoàn cảnh trẻ nhỏ sớm chịu nhiều thiệt thòi. Anh cho biết ngay sau khi kết hôn, hai vợ chồng đã chủ động liên hệ với chương trình để xin tham gia ghi hình.

Đình Tú - Ngọc Huyền xót xa trước hoàn cảnh của gia đình em Hải Yến Ảnh: NSX

Trong chương trình, hoàn cảnh của Nguyễn Hải Yến khiến nhiều người xót xa. Cha qua đời năm 2023 do nhồi máu cơ tim, hiện cô bé sống cùng mẹ là Trịnh Thị Thủy cùng em trai. Từ ngày chồng qua đời, chị Thủy trở thành trụ cột duy nhất của gia đình.

Do hoàn cảnh khó khăn, chị đưa hai con về sống tạm trên đất nhà ngoại trong căn nhà xuống cấp, dột nát, còn mình làm công nhân may gần nhà với thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng. Sau khi trang trải chi phí sinh hoạt, số tiền còn lại rất ít, khiến gia đình phải vay mượn để duy trì cuộc sống.

Bà ngoại của Yến, bà Vũ Thị Thanh (sinh năm 1971), sức khỏe yếu nhưng vẫn cố gắng làm việc để phụ con gái lo bữa ăn cho các cháu. Nhắc đến mẹ, chị Thủy không giấu được sự day dứt khi bản thân đã vất vả, nay lại để mẹ già tiếp tục gồng gánh cùng mình.

Về phần mình, mỗi ngày Hải Yến đến trường bằng chiếc xe đạp cũ. Cô bé ước có một chiếc xe mới để chở em trai đi học, nhưng chưa từng dám nói vì hiểu hoàn cảnh của mẹ.

Đình Tú hết mình với các thử thách trong Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

Hành động đẹp của Đình Tú - Ngọc Huyền

Trong chương trình, MC Dương Hồng Phúc không kìm được nước mắt khi nghe Hải Yến bày tỏ tình cảm với người cha đã mất. Trong khi đó, từ sự đồng cảm với tuổi thơ thiếu vắng tình cha của hai chị em Hải Yến, Đình Tú đã cùng vợ quyết định tặng mỗi em một chiếc xe đạp để thuận tiện hơn trên con đường đến trường.

Nam diễn viên xúc động chia sẻ: “Tôi hiểu cảm giác này. Tôi có một cô em gái cùng cha khác mẹ, khi cha tôi mất, em tôi cũng khoảng tuổi Hải Yến, luôn hỏi cha đi đâu và tin rằng cha sẽ trở về sau chuyến công tác. Bản thân tôi mất cha khi học lớp 6, lớp 7, mẹ vẫn tần tảo chăm sóc cho tôi. Tôi chỉ muốn nói với Hải Yến rằng hãy tin cha sẽ luôn theo dõi và yêu thương chúng ta”.

Hình ảnh người mẹ trẻ một mình gồng gánh nuôi hai con khiến Ngọc Huyền không khỏi xót xa. Nữ diễn viên bày tỏ sự cảm phục trước sự tự lập và hiểu chuyện của hai chị em khi biết chăm sóc lẫn nhau và phụ giúp mẹ. Cô gửi lời động viên, khích lệ các em cố gắng, đồng thời nhắn nhủ chị Thủy giữ gìn sức khỏe để tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho các con.

Không chỉ tặng hai chiếc xe đạp, vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền còn trích tiền túi hỗ trợ thêm chi phí giúp gia đình sửa nhà hoặc trang trải cuộc sống, mang đến niềm vui cho các em.