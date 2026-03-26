Định vị lại và nâng tầm toàn diện hợp tác Việt Nam - Nga

Nâng tầm hợp tác trên tất cả các lĩnh vực

Tại cuộc gặp Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến thăm Nga của Đoàn đại biểu cấp cao VN lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, nhất là những thỏa thuận đã đạt được giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin; thống nhất một số định hướng lớn để định vị lại và nâng tầm toàn diện hợp tác VN - Nga, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi quốc gia trong kỷ nguyên mới và trao đổi các biện pháp cụ thể để làm sâu sắc hơn tất cả các lĩnh vực hợp tác song phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ẢNH: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Đuma Quốc gia Nga và Chủ tịch Vyacheslav Volodin trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác cụ thể, nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hợp tác VN - Nga, cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện và bảo đảm an ninh của Quốc hội Nga cho cộng đồng người VN sinh sống, làm ăn và học tập ổn định, hòa nhập vào sở tại, góp phần là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc. Thủ tướng cũng chúc phía Nga sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Đuma Quốc gia vào tháng 9.2026.

Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định thời gian qua quan hệ giữa hai Quốc hội phát triển hết sức tốt đẹp; Quốc hội hai nước đã phối hợp chặt chẽ, hợp tác hiệu quả trong cả khuôn khổ song phương và đa phương, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đang có giữa hai nước, đặc biệt là tổ chức luân phiên các phiên họp của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện. Hai bên tin tưởng Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tin tưởng các cơ quan lập pháp hai nước trong nhiệm kỳ mới sẽ luôn sát cánh, đồng hành và cùng các cơ quan hai nước đóng góp thiết thực vào việc nâng tầm quan hệ VN - Nga trong kỷ nguyên hợp tác mới.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng về việc thúc đẩy các chuyến thăm trong thời gian tới; hợp tác, ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, cũng như ký mới các hiệp định hợp tác phù hợp với lợi ích của hai bên; nhất trí đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hợp tác kinh tế-thương mại; ủng hộ việc mở rộng giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, thúc đẩy du lịch và hợp tác GD-ĐT và KH-CN.

Cùng ngày, trong cuộc tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định chuyến thăm lần này mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc định vị lại, nâng tầm hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội mỗi nước trong tình hình mới, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên cùng điểm lại những nét nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua; cùng ghi nhận những kết quả đã đạt được, trao đổi, đề xuất nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại-đầu tư, năng lượng dầu khí, giao thông vận tải, nhân văn, giao lưu nhân dân, du lịch… Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát huy tốt vai trò của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực KH-CN.

Hai bên khẳng định còn nhiều tiềm năng và dư địa để khai thác, nâng tầm hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; thống nhất ủng hộ các cơ quan chức năng hai nước tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác phòng chống các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, phù hợp với Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

Hai bên tin tưởng với quyết tâm và tin cậy chính trị cao, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện VN - Nga sẽ được định vị lại và nâng tầm trong bối cảnh mới, ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hợp tác năng lượng là một trụ cột trong quan hệ song phương

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm, làm việc với Công ty Zarubezhneft - đối tác hàng đầu của VN trong lĩnh vực dầu khí. Là một trong những đối tác hàng đầu của VN trong lĩnh vực dầu khí, Zarubezhneft có hơn 40 năm hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia VN (Petrovietnam) cùng 2 liên doanh là Vietsovpetro (tại VN) và Rusvietpetro (tại Nga) trong việc thăm dò địa chất và khai thác dầu khí.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Zarubezhneft khẳng định tiềm năng hợp tác năng lượng giữa hai bên còn rất lớn, đề xuất mở rộng hợp tác với các đối tác VN trên các lĩnh vực mới, trong đó có triển khai chương trình phát triển năng lượng gió ngoài khơi, bao gồm dự án trang trại điện gió ngoài khơi với công suất 1 GW; triển khai các dự án chung tại nước thứ ba…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực, đóng góp của Zarubezhneft trong hoạt động hợp tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại VN cũng như tại Liên bang Nga trong thời gian qua; cảm ơn phía Nga đã đầu tư, giúp đỡ, tạo điều kiện cho ngành dầu khí VN và Petrovietnam phát triển, trở thành tập đoàn đa quốc gia.

Thủ tướng khẳng định hợp tác năng lượng là một trụ cột trong quan hệ song phương và sự hợp tác này có tầm nhìn trăm năm, là vấn đề chiến lược với hai nước. Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các bên liên quan trong việc hoàn tất đàm phán, ký kết các nghị định thư sửa đổi Hiệp định liên Chính phủ về Vietsovpetro và Rusvietpetro, Hiệp định liên Chính phủ trong lĩnh vực dầu khí về mở rộng vùng hoạt động trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa VN và trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Với tinh thần phải có sản phẩm, kết quả cụ thể, góp phần khai thác 7 tầng năng lượng của biển, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tìm kiếm giải pháp để hợp tác mạnh mẽ, triển khai nhanh hơn, hiệu quả hơn, tham gia tái cấu trúc ngành dầu khí toàn cầu. Cụ thể, Thủ tướng đề nghị Zarubezhneft phối hợp với Petrovietnam tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư các dự án thăm dò khai thác dầu khí mới tại VN và Nga, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hai nước, hài hòa lợi ích và hiệu quả đầu tư.

Đối với đề xuất cung cấp dầu, khí và sản phẩm dầu khí VN trên cơ sở dài hạn ổn định và xây dựng hệ thống kho dự trữ dầu tại VN, Thủ tướng đề nghị Zarubezhneft phối hợp với Petrovietnam và các doanh nghiệp VN đề xuất dự án phù hợp với quy định pháp luật, chiến lược và quy hoạch phát triển ngành năng lượng của VN, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định. Thủ tướng cũng hoan nghênh đề xuất của Zarubezhneft về việc triển khai chương trình phát triển năng lượng gió ngoài khơi tại VN, đề nghị Zarubezhneft và các đối tác Nga phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam/Vietsovpetro để tiếp tục hoàn thiện đề xuất, trình các cấp thẩm quyền hai nước xem xét, quyết định.

Nhất trí và hoan nghênh việc hợp tác dầu khí VN - Nga tại nước thứ ba, Thủ tướng đề nghị một số nước đối tác thứ ba và đề nghị các bên khẩn trương trao đổi, triển khai sớm hoạt động này.