Disney thông báo 'Câu chuyện đồ chơi 5' chiếu năm 2026

Trong đó, nổi bật nhất là sự tái xuất màn ảnh rộng của thương hiệu hoạt hình đình đám Câu chuyện đồ chơi với phần phim mới nhất là phần 5. Toy Story 5 dự kiến ra rạp ngày 19.6.2026, tức hơn 2 năm nữa.

Câu chuyện đồ chơi 5, trong lần trở lại này, được hứa hẹn sẽ "vớt vát" phần nào thất bại của phần phim ăn theo là Lightyear (2022). Hiện nội dung sơ lược phần 5 chưa được công bố. Phần 4 trước đó đã đạt thành công vang dội toàn cầu với tổng doanh thu trên 1 tỉ USD.

Câu chuyện đồ chơi 5 sẽ ra mắt khán giả sau hơn 2 năm nữa DISNEY

Theo nguồn tin quốc tế, việc Câu chuyện đồ chơi 5 chiếu năm 2026 tại rạp khiến cho lịch chiếu của hàng loạt dự án khác có chút xáo động. Cụ thể, bộ phim người đóng (live-action) Moana có Dwayne Johnson tham gia diễn xuất dời từ ngày 27.6.2025 đến ngày 10.7.2026.

Một tin quan trọng khác, sau hàng loạt dự án Star Wars bất ngờ "chìm xuồng" giữa quá trình khởi động thì phía Disney thông báo phần phim mới nhất của cả thương hiệu là The Mandalorian & Grogu sẽ chiếu ngày 22.5.2026.

Nhân vật Mandalorian và Grogu sẽ tái xuất màn ảnh rộng vào năm 2026 DISNEY

Đến hơn 1 thập niên, thương hiệu Tron mới ra phần phim thứ 3 DISNEY

Đạo diễn Jon Favreau, người sáng tạo series The Mandalorian, chỉ đạo Mandalorian & Grogu. Loạt phim The Mandalorian kể về tộc cùng tên, sống lang bạt trong vũ trụ Chiến tranh giữa các vì sao. Series này hay, đã chiếu trên nền tảng Disney+ được 3 mùa, được đánh giá cao về tính giải trí.

Mandalorian & Grogu là dự án phim quan trọng kể từ sau phim The Rise of Skywalker (2019). Phim được sáng tạo dựa trên nền series The Mandalorian, đánh dấu loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao có phần mới sau nhiều năm đội ngũ dồn lực cho phim truyền hình.

Bên cạnh các thương hiệu trên, thương hiệu lâu đời khác là Tron sẽ tái xuất màn ảnh với phần mới nhất là Tron: Ares ra rạp ngày 10.10.2025. Tron: Ares là phần phim thứ 3 trong thương hiệu có tuổi đời hơn 4 thập niên, bắt đầu với Tron (1982), đến phần tiếp theo là Tron: Legacy (2010). Đến 15 năm mới ra phần tiếp theo, Tron là một trong những series tiêu tốn quãng thời gian sáng tạo nhiều nhất của Disney.

Dự án gần nhất của Disney sắp ra mắt là The Amateur, phim giật gân có tài tử Rami Malek đóng, sẽ chiếu vào ngày 11.4.2025 (dời chiếu từ ngày 8.11.2024). Còn nhiều dự án khác của Disney vẫn đang được "lăn bánh", gồm các phần tiếp theo của các phim Phi vụ động trời (Zootopia) và Nữ hoàng băng giá (Frozen).