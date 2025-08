Dìu nhau qua hoạn nạn

Những ngày qua, sau khi nước lũ rút, nhiều bản làng vốn thanh bình, trù phú ở miền tây Nghệ An chỉ còn lại cảnh hoang tàn đổ nát. Lũ từ thượng nguồn ồ ạt đổ về cộng với lượng mưa lớn tại chỗ đã khiến nước lũ dâng quá nhanh vào đêm khuya, người dân chỉ kịp sơ tán khỏi nhà, không kịp di chuyển tài sản. Hàng trăm căn nhà ven các con sông là nơi cư ngụ của đồng bào dân tộc Thái, Khơ Mú sau một đêm lũ về đã trở thành hoang địa. Mất nhà, mất hết tài sản đã khiến hàng trăm gia đình rơi vào cảnh trắng tay. Lũ rút, bùn đất dày đặc phủ khắp nơi, từ nền nhà, sân, thềm và các con đường. Nhiều tài sản của người dân biến thành rác thải vì bị nước lũ phá hủy.

Sau lũ, các đoàn thiện nguyện vượt hàng trăm cây số chở nhu yếu phẩm đến với đồng bào gặp hoạn nạn, những bếp ăn 0 đồng của một nhà hàng ở xã Mường Xén, của các tiểu thương ở xã Nhân Hòa đỏ lửa liên tục để nấu hàng ngàn suất cơm phát miễn phí cho người dân đang bị ngập nhà, cô lập do lũ và phục vụ các đoàn thiện nguyện.

Chạy đua với lũ dữ, trưởng bản kịp thời sơ tán 80 người trong đêm mưa

Lũ rút, thiết bị điện của hàng ngàn gia đình bị ngâm nước, hư hỏng, hàng trăm thợ sửa chữa điện tử, điện lạnh thuộc Chi hội Điện tử - điện lạnh Nghệ An đã tình nguyện đến các xã vùng lũ để sửa chữa miễn phí cho đồng bào. Trên các nẻo đường ngập ngụa bùn đất, hàng trăm chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên tình nguyện miệt mài dọn bùn đất. Hàng trăm người dân các xã vùng cao khác ít bị ảnh hưởng do lũ cũng tự nguyện vượt hàng chục cây số, mang theo dụng cụ đến xã bị thiệt hại nặng để giúp đỡ đồng bào mình dọn dẹp nhà cửa, vượt qua hoạn nạn.

Lũ đi qua, tài sản mất đi nhưng tình người được nhân lên. Sự chia sẻ này là một nét văn hóa rất đẹp về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, những giá trị cốt lõi trong văn hóa và truyền thống của người Việt. Những nghĩa cử này không chỉ hỗ trợ người dân vùng lũ về vật chất mà còn củng cố niềm tin vào tình người, tạo động lực để người dân sớm vượt qua nỗi đau, tái thiết cuộc sống.