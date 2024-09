Như Thanh Niên thông tin, ngày 24.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy (PC04, Công an TP.HCM) cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về TP.HCM, khởi tố, bắt tạm giam 19 bị can về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 17kg ma túy các loại.

DJ Bé Vi là ai, liên quan ông trùm ma túy trẻ tuổi ra sao?

Bạn gái ông trùm

Theo PC04, kẻ chủ mưu đường dây này là bị can Lâm Thành Trung (tên thường gọi Trung "ngọng", 23 tuổi, ở Q.8, TP.HCM) bỏ trốn, nên ngày 13.3.2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Lâm Thành Trung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. PC04 còn thông tin, Lâm Thành Trung có bạn gái tên Nguyễn Bé Vi (thường gọi DJ Bé Vi) làm trợ thủ đắc lực cho việc làm ăn phi pháp này.



DJ Bé Vi bị bắt vì liên quan đến đường dây buôn ma túy từ Campuchia về TP.HCM Ảnh: FBNV

Được biết, DJ Bé Vi có biệt danh là Vi Milk, sinh năm 1996 tại Bến Tre. Cô đang thường trú tại quận 11 (TP.HCM). DJ Bé Vi sở hữu kênh TikTok gần 220.000 người đăng ký, trang Facebook cá nhân có gần 180.000 người theo dõi. Trong đó, nhiều clip trên TikTok của cô thu hút hàng triệu lượt xem.

Người đẹp 28 tuổi này có nhiều kinh nghiệm trong nghề DJ nhưng không quá nổi tiếng, thường trình diễn ở nhiều quán bar trên địa bàn TP.HCM.

Nữ DJ thường xuyên khoe ảnh có cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, DJ Bé Vi đăng tải nhiều hình ảnh khoe vóc dáng nóng bỏng. Bên cạnh đó, cuộc sống sang chảnh, thường xuyên đi du lịch, dùng đồ hiệu được người đẹp này chia sẻ khiến dân mạng không khỏi trầm trồ. Cô còn gây chú ý khi chia sẻ việc sửa lại nhà cho mẹ, xây phòng trọ để mẹ cho thuê kiếm thu nhập. Ngoài ra, DJ Bé Vi cũng đăng hình từ thiện ở chùa, các viện dưỡng lão. Chính vì thế, thông tin nữ DJ bị bắt vì liên quan đến đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Đường dây ma túy liên quan DJ Bé Vi và bạn trai 23 tuổi hoạt động ra sao?

Chân tướng ông trùm

Trước đó, qua công tác đấu tranh và quản lý địa bàn, đầu tháng 1.2023, PC04 phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định được đối tượng Phan Minh Trung (31 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Đi sâu điều tra, trinh sát làm rõ Trung còn lôi kéo cả em ruột mình là Phan Minh Hiếu (24 tuổi, ở Q.8) vào con đường phạm pháp. Trợ thủ đắc lực giúp anh em Trung - Hiếu đi giao dịch ma túy là Dương Quốc Thắng (23 tuổi, ở Q.8) và Nguyễn Tấn Đạt (23 tuổi, ở Q.Bình Tân). Tài liệu trinh sát ghi nhận 2 anh em Trung và Hiếu bỏ mối rất nhiều ma túy cho các chân rết khác để bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

Sau thời gian theo dõi, xác minh, công an xác định kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy này là Lâm Thành Trung. Trung rất ít khi xuất đầu lộ diện mà chỉ điều hành từ xa. Dù tuổi còn nhỏ nhưng Trung đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để đối phó với cơ quan điều tra. Công an xác định Trung nhập ma túy từ Campuchia, sau đó chia nhỏ ra cho các chân rết trên địa bàn TP.HCM, trong đó tập trung chủ yếu tại địa bàn các quận 4, 8, Bình Tân, Tân Phú.

Được sự đồng ý của Ban giám đốc Công an TP.HCM, PC04 đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây ma túy xuyên quốc này.

Bị can Lâm Thành Trung Ảnh: CTV

Tiếp tục đấu tranh, trinh sát làm rõ, ngoài việc điều hành, phân phối ma túy cho 2 anh em Phan Minh Trung - Phan Minh Hiếu, Lâm Thành Trung còn bỏ ma túy cho nhiều đại lý khác như Nguyễn Lưu Đức Hòa (26 tuổi) và Mai Lê Chí Hiếu (29 tuổi, cùng ở Q.8), dưới tay Hòa và Hiếu còn có cả chục chân rết khác.

Ngoài việc mua bán ma túy thì Nguyễn Lưu Đức Hòa và Mai Lê Chí Hiếu còn là dân đá gà chuyên nghiệp, con bạc. Lâm Thành Trung còn có bạn gái tên Nguyễn Bé Vi (thường gọi DJ Bé Vi, 28 tuổi, ở Q.11) làm trợ thủ đắc lực cho việc làm ăn phi pháp này.

Tang vật công an thu giữ Ảnh: CTV

Kiên trì đấu tranh, cán bộ chiến sĩ Đội 5 làm rõ sau khi lấy ma túy từ Lâm Thành Trung, Nguyễn Lưu Đức Hòa và Mai Lê Chí Hiếu sẽ điều các chân rết đi giao dịch ma túy cho các đại lý cấp dưới. Những chân rết này là các tài xế xe ôm, xe taxi truyền thống, bị Hòa và Hiếu dụ dỗ sa chân vào con đường tội lỗi.



Trong quá trình theo dõi, công an xác định các bị can bán ma túy từ một vài kg lên tới vài chục kg, thậm chí có bị can thực hiện bán ma túy 3 - 5 lần/ngày.

Thu giữ 5.000 bịch 'nước vui'

Sau khi làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các bị can, nhận thấy thời điểm chín muồi, ngày 27.10.2023, đồng loạt 13 tổ công tác của PC04 xuất quân.

Một tổ công tác phối hợp Công an Q.Tân Phú, vào một căn hộ trên địa bàn Q.Tân Phú, bắt quả tang Châu Mỹ Như – một trong những con 'át chủ bài' trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do Lâm Thành Trung điều hành.

Châu Mỹ Như - một trong những con 'át chủ bài' trong đường dây mua bán ma túy ẢNH: CTV

Tại đây, công an thu giữ khoảng 14 kg ma túy các loại, trong đó có khoảng 5.000 bịch 'nước vui', thuốc lắc và ketamin... Mỗi bịch nước vui có trọng lượng 2,3 gram - 2,5 gram, giá thị trường dao động từ 2,2 - 2,5 triệu đồng/bịch.