DJ nổi tiếng thế giới chào fan Việt, hẹn gặp tại 'Hò Dô'

"Xin chào Việt Nam, là Don Diablo đây. Lâu rồi mới có dịp trở lại đất nước Việt Nam xinh đẹp. Vâng đúng vậy, ngay tại Hò Dô ở TP.HCM ngày 24.12 này, tôi sẽ mang 'Tương lai' đến và hẹn gặp lại các bạn ở đó", DJ Don Diablo hào hứng.

Trong đoạn clip, Don Diablo hứa hẹn sẽ mang "Tương lai” đến Hò Dô BTC

Từ giữa tháng 10 qua, khi Ban tổ chức (BTC) Hò Dô công bố nam DJ trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn đêm diễn HOZO Super Fest ngày 24.12, cộng đồng yêu thích EDM đã bày tỏ sự phấn khích. HOZO Super Fest là chương trình không bán vé, tuy nhiên, có lẽ vì mong muốn được đứng gần hơn với thần tượng, người hâm mộ của nam DJ đã lập hội sẵn sàng tham gia các minigame từ BTC nhằm có cơ hội sở hữu vé VIP.

Don Diablo là DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc gốc Hà Lan, nổi tiếng với các bản hit như: On my mind, Cutting Shapes, Blow, Animale, Hooligans, Who's Your Daddy... Anh được mệnh danh là "ông hoàng" của dòng nhạc future house, đứng Top 9 trong Top 100 DJs (bảng xếp hạng năm 2022 của DJ Mag). Don Diablo từng cộng tác với nhiều ngôi sao như: Rihanna, DJ Tiesto, KSHMR cũng như đã từng biểu diễn tại nhiều festival âm nhạc: Ultra Music Festival, TomorrowLand tại Canada, Anh, Mỹ, Brazil…

Từ khóa “Future” thường xuyên được nam DJ sử dụng để đặt tên cho các tour lưu diễn vòng quanh thế giới của mình BTC

Đây là lần đầu tiên Don Diablo và ê kíp đến TP.HCM, cũng như lựa chọn nơi này là điểm kết thúc tour lưu diễn thế giới trong năm 2023 của mình. Trước đó, anh đã từng đến Hà Nội góp mặt tại một số sự kiện quảng bá nhãn hàng vào năm 2019 và 2022.

Liên hoan Âm nhạc quốc tế TP.HCM lần 3 - Hò Dô được bắt đầu từ tháng 9.2023 đến hết tháng 12.2023, trải qua 4 đêm công diễn Cảm hứng Hò Dô (tên tiếng Anh: HOZO Inspired Talent) vào 23, 24.9 và 25, 26.11, cùng 3 đêm đại tiệc âm nhạc HOZO Super Fest diễn ra vào các ngày 22, 23, 24.12, lần lượt tại Công viên Lam Sơn (Q.1) và phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi (Q.1, TP.HCM). So với các sự kiện âm nhạc quy mô lớn khác diễn ra cùng thời điểm, nét đặc biệt của Hò Dô 2023 là không bán vé, đây là chủ trương của UBND TP.HCM với mục đích tạo nên một lễ hội vì cộng đồng, người dân.

Trong chuỗi các hoạt động của Hò Dô, HOZO Super Fest là một chương trình nghệ thuật đa dạng về thể loại âm nhạc, từ EDM, rock tới rap, jazz, pop… và âm nhạc truyền thống pha trộn các thể loại âm nhạc đương đại, với sự góp mặt của đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.