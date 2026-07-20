DK vô địch EWC 2026, lột xác với lối chơi bản lĩnh và kỷ luật

Trước khi EWC 2026 khởi tranh, Dplus KIA không được đánh giá là ứng viên hàng đầu. Đội tuyển này vừa trải qua một mùa giải LCK với phong độ thiếu ổn định, thường xuyên đánh mất lợi thế sau giai đoạn đi đường. Không ít trận đấu, DK tạo được khoảng cách từ sớm nhưng lại loay hoay trong việc kiểm soát bản đồ, xử lý Baron hay chuyển hóa lợi thế thành chiến thắng sau mốc 15 phút. Nhưng tại EWC, tất cả đã thay đổi.

Sau thất bại trước Anyone's Legend ở trận mở màn, DK không sụp đổ. Họ nhanh chóng lấy lại sự ổn định, lần lượt vượt qua FURIA, G2 Esports, Bilibili Gaming và Gen.G để góp mặt trong trận chung kết gặp Karmine Corp. Tại đây, đại diện LCK không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào khi giành chiến thắng tuyệt đối 3-0 để lên ngôi vô địch.

DK thắng áp đảo đội tuyển chủ nhà Karmine Corp (KC) với tỷ số 3-0 để nâng cao chức vô địch Esports World Cup (EWC) 2026 ẢNH: DPLUS KIA

Điểm khác biệt lớn nhất của DK nằm ở khả năng ra quyết định. Nếu tại LCK, đội tuyển này thường xuyên lúng túng sau phút 15 dù nắm lợi thế, thì tại EWC, mọi tình huống đều được xử lý mạch lạc. DK không còn nóng vội tìm giao tranh mà ưu tiên kiểm soát tầm nhìn, tích lũy mục tiêu lớn rồi mới ép đối thủ vào những pha giao tranh bắt buộc. Chính sự kiên nhẫn đó giúp họ gần như không trao cơ hội lật kèo cho bất kỳ đối thủ nào.

Trận chung kết là minh chứng rõ ràng nhất. Ở cả ba ván đấu, DK đều kiểm soát tốt các mục tiêu, duy trì tầm nhìn và không để KC có cơ hội lật ngược thế trận. Đặc biệt trong ván quyết định, dù sớm tạo khoảng cách lớn, DK vẫn không nóng vội. Họ tiếp tục tích lũy lợi thế từ rồng, Baron rồi mới tổ chức pha tấn công cuối cùng để khép lại trận đấu với cách biệt hơn 17.000 vàng chỉ sau 26 phút.

Sự lột xác đó cũng đến từ màn trình diễn đồng đều của cả đội. Lucid tiếp tục thể hiện sự trưởng thành trong khâu kiểm soát nhịp độ, ShowMaker trở lại hình ảnh của một thủ lĩnh thực thụ, còn Smash hoàn thành xuất sắc vai trò nguồn sát thương chủ lực. Màn trình diễn ổn định xuyên suốt giải đấu giúp xạ thủ trẻ được vinh danh là MVP trận chung kết.

Chức vô địch EWC 2026 không chỉ đánh dấu sự trở lại của Dplus KIA trên đấu trường quốc tế, mà còn cho thấy đội tuyển này đã tìm ra lời giải cho bài toán từng khiến họ đánh mất quá nhiều trận đấu tại LCK. Khi những quyết định trở nên rõ ràng hơn, khả năng kiểm soát bản đồ được cải thiện và sai lầm được giảm xuống mức tối thiểu, DK đã trở lại đúng hình ảnh của một ứng viên vô địch thực thụ.