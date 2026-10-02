Đồ án tốt nghiệp của sinh viên giống MV của ca sĩ, đầu tư 25 triệu đồng

Dân mạng thích thú vì được trở về tuổi học trò trong… đồ án tốt nghiệp

Sau khi đồ án tốt nghiệp, là MV remake Hẹn lần sau (phim ca nhạc được làm lại) được trình làng, những hình ảnh quen thuộc của thời áo trắng, sân trường, bạn bè và những rung động đầu đời nhận được nhiều sự quan tâm của người xem. Không ít khán giả cho biết MV khiến họ nhớ lại những năm tháng học sinh và những người từng đồng hành trong quãng đời ấy.

Hình ảnh trong đồ án tốt nghiệp là MV remake "Hẹn lần sau" ẢNH: NGỌC ANH CUNG CẤP

Bên cạnh những lời khen dành cho hình ảnh và diễn xuất, nhiều phản hồi tập trung vào cảm giác hoài niệm mà MV mang lại. Có người lại đồng cảm với câu chuyện về một mối tình học đường và lời hẹn gặp lại khi mỗi người bước sang một hành trình mới. Nhiều bình luận nhận xét "không khác gì MV của ca sĩ".

Từ sự yêu thích của khán giả, Hẹn lần sau được chia sẻ trên mạng xã hội. Điều đáng chú ý, đây không phải là một sản phẩm âm nhạc được thực hiện bởi một ê kíp chuyên nghiệp, mà là đồ án tốt nghiệp của 5 sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện, chuyên ngành sản xuất phim và quảng cáo, Trường ĐH Văn Hiến.

Dân mạng ấn tượng với những hình ảnh trong MV ẢNH: NGỌC ANH CUNG CẤP

Cụ thể, Hẹn lần sau là sản phẩm của nhóm HighFive Media, gồm Phạm Ngọc Anh, Hồ Thị Thùy, Đặng Thị Thu Thảo, Chặc Chấn Cao Thùy Dương và Hoàng Phi Hùng.

Theo Anh, ngay từ khi bắt đầu, nhóm xác định đây là đồ án tốt nghiệp nhưng muốn sản phẩm được thực hiện nghiêm túc như một MV remake hoàn chỉnh.

"Nhóm mong muốn xây dựng sản phẩm với sự đầu tư nghiêm túc về nội dung, hình ảnh và quy trình sản xuất, đồng thời tạo ra một MV remake có tính hoàn chỉnh, thể hiện được khả năng chuyên môn và có thể trở thành sản phẩm phục vụ cho việc xây dựng hồ sơ năng lực cá nhân sau khi tốt nghiệp", Anh chia sẻ.

Nhóm sinh viên thực hiện MV ẢNH: NGỌC ANH CUNG CẤP

5 thành viên phân chia công việc theo chuyên môn. Anh phụ trách sản xuất, thiết kế mỹ thuật và trợ lý đạo diễn; Hồ Thị Thùy, Đặng Thị Thu Thảo và Chặc Chấn Cao Thùy Dương đảm nhận trợ lý sản xuất, thiết kế mỹ thuật; Hoàng Phi Hùng phụ trách đạo diễn, biên kịch và dựng hậu kỳ.

Hồ Thị Thùy cho biết nhóm chọn ca khúc Hẹn lần sau của MAYDAYs, sáng tác Nguyễn Hùng, vì bài hát mang màu sắc về tuổi trẻ, tình yêu và sự trưởng thành.

Hậu trường quay MV ẢNH: NGỌC ANH CUNG CẤP

25 triệu đồng cho một đồ án tốt nghiệp

Để hoàn thiện MV, nhóm triển khai dự án từ tháng 5 đến tháng 8.2026, trải qua các giai đoạn phát triển ý tưởng, viết kịch bản, tiền kỳ, quay hình, hậu kỳ và hoàn thiện báo cáo đồ án.

MV được quay tại Trường THPT Phan Chu Trinh và một số địa điểm ngoại cảnh ở Phan Thiết (thuộc Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng). Tổng kinh phí thực hiện MV khoảng 25 triệu đồng, trong đó thiết bị chiếm phần lớn.

Theo Dương, để tiết kiệm chi phí, nhóm tận dụng những bối cảnh tự nhiên có sẵn tại Phan Thiết thay vì xây dựng bối cảnh mới. Trang phục, makeup và thiết kế mỹ thuật cũng được tiết chế, tập trung vào sự phù hợp với nhân vật và câu chuyện.

Phần diễn xuất cũng được nhóm chuẩn bị kỹ. HighFive Media đăng thông tin tuyển diễn viên trên các nhóm casting tại TP.HCM, sau đó chọn lọc hồ sơ và tổ chức casting trực tiếp. Và nhóm chủ động mời hai diễn viên đang được giới trẻ yêu thích là Chí Hiên và Ngọc My.

Diễn viên Chí Hiên (đứng) và Ngọc My trong MV ẢNH: NGỌC ANH CUNG CẤP

Một điểm khác được nhóm chú trọng là bản quyền âm nhạc. Nhóm chủ động liên hệ với đơn vị quản lý bản quyền thông qua email, trình bày thông tin dự án, mục đích sử dụng và gửi hồ sơ giới thiệu ý tưởng thực hiện MV remake.

"Quá trình trao đổi và hoàn thiện thủ tục kéo dài khoảng 2 tuần. Nhóm cho biết đã được hỗ trợ cấp phép sử dụng ca khúc phục vụ đồ án tốt nghiệp, bảo vệ đồ án và xây dựng hồ sơ năng lực cá nhân", Anh cho biết và chia sẻ thêm MV này đạt 9,2 điểm trong phần đánh giá đồ án tốt nghiệp.

Khi MV nhận được sự quan tâm của khán giả, các thành viên cho biết cảm thấy vui vì những nỗ lực trong nhiều tháng được ghi nhận.

"Nhóm ấn tượng với những phản hồi khi khán giả chia sẻ sự đồng cảm với câu chuyện về tuổi học trò, những ký ức thanh xuân và những người từng đồng hành trong một giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Sau dự án, các thành viên dự định tiếp tục thực hiện những dự án liên quan đến phim, MV và sản xuất nội dung truyền thông", Anh nói.

Từ MV, nhiều người nhớ lại tuổi học trò ẢNH: NGỌC ANH CUNG CẤP

Thạc sĩ Trần Xuân Tiến, Trường ĐH Văn Hiến, giảng viên hướng dẫn cho nhóm, nhận xét: "Tôi thật sự rất vui vì sản phẩm của các bạn trẻ được công chúng đón nhận. Toàn bộ dấu ấn của MV remake này hoàn toàn thuộc về sự nỗ lực và tư duy độc lập, sáng tạo của các em sinh viên. Để làm lại một MV đã quen thuộc, thách thức lớn nhất là không rơi vào lối mòn sao chép, và các bạn ấy đã giải quyết điều đó rất tốt bằng góc nhìn tươi mới của thế hệ mình. Từ khâu lên kịch bản phân cảnh, bài trí bối cảnh cho đến xử lý ánh sáng và hậu kỳ, nhóm đã làm việc với tinh thần kỷ luật, thái độ làm nghề nghiêm túc. Tôi mừng vì các em đã ứng dụng được những kiến thức đã học từ các môn chuyên ngành vào sản phẩm đồ án này".

Thạc sĩ Tiến nói thêm: "Dù kinh phí, thiết bị còn hạn chế, các bạn đã biết cách biến khó khăn thành động lực sáng tạo để mang lại cảm xúc chân thật cho khung hình. Sự ghi nhận từ khán giả là phần thưởng xứng đáng cho công sức của các bạn".

Diễn viên Chí Hiên cho biết: "Tôi rất vui khi được tham gia dự án này. Khi MV được lan tỏa và diễn viên trong MV được yêu thích, tôi rất hạnh phúc. Tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp và chỉn chu của nhóm trong quá trình thực hiện MV. Nhiều cảnh quay đẹp, bối cảnh được lựa chọn kỹ, cách ê kíp chăm chút cho từng khung hình cũng khiến tôi ấn tượng".