Đồ cũ không còn sử dụng sẽ có ích hơn nếu mang đến những nơi này…

Tạo ra giá trị mới từ đồ cũ

Tại nơi này, nhiều hoạt động thu nhận quần áo, vật dụng đã qua sử dụng luôn được triển khai nhằm gửi tặng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn hoặc những người không có điều kiện mua sắm đồ mới.

Chị Bùi Thị Thủy (33 tuổi), ngụ tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM (trước đây là xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM) chia sẻ: "Suốt hai năm qua, mình thu gom quần áo, đồ dùng cũ để tặng những người khó khăn và bán lại giá thấp đối với quần áo thời trang, giày cao gót, đồ bơi, các vật dụng cồng kềnh vì đây là những món không thể trao tặng trực tiếp đến vùng cao. Số tiền thu được sẽ chuyển đổi thành nhu yếu phẩm thiết thực và dùng để gây quỹ, trang trải chi phí vận chuyển, giặt và phân loại đồ. Ban đầu, mình thực hiện chủ yếu online, nhưng khó tiếp cận đúng những người thật sự cần nên mình đã mở cửa hàng để mọi người có thể đến lựa chọn trực tiếp thoải mái hơn".

Dù mỗi ngày đều tất bật nhưng chị Thủy vẫn duy trì công việc thu gom đồ cũ để làm những điều có ích hơn cho cộng đồng ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, chị Thủy còn lập Fanpage mang tên Ecoshare - Tái dùng thông minh, gia đình hạnh phúc với 8 thành viên cùng chung tinh thần lan tỏa việc tái sử dụng đồ cũ, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Nhóm cũng kêu gọi những ai có đồ dư thừa muốn trao tặng có thể gửi đến để nhóm phân loại, sửa chữa nhằm tạo ra giá trị mới dành cho những người khó khăn, không có điều kiện mua đồ mới.

Chị Thủy cho biết do đã có con nên thời gian trong ngày rất bận rộn nhưng chị vẫn duy trì công việc thu gom đồ cũ. Khi thu gom, chị Thủy luôn giải thích rõ với người tặng về quy trình và mục đích sử dụng đồ. Khi hiểu được mục đích, nhiều người rất vui lòng trao tặng để những món đồ này được tái sử dụng ý nghĩa hơn.

Chị Thủy nói thêm: "Đối với món đồ không phù hợp để tặng trực tiếp cho thiện nguyện thì sẽ được nhóm xử lý bằng cách chụp hình và đăng bán trên nhóm với giá 49.000 đồng cho nhiều món. Bên cạnh kênh online, nhóm còn có các cửa hàng ở nhiều địa chỉ, nơi người muốn gửi đồ có thể đến và người cần có thể mua trực tiếp với mức giá từ 5.000 đồng - 10.000 đồng/món hoặc 49.000 đồng nhiều món".

Hiện tại, nhóm đang có các địa điểm thu gom tại TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Long An (cũ) và Vĩnh Long. Mặc dù nhóm còn đang trong quá trình xây dựng nhưng rất nhiều thành viên cùng đồng hành với các hoạt động mà nhóm đã và đang triển khai.

Khi đồ cũ được hồi sinh qua mô hình "Xanh 50 đồng"

Ngoài ra, cũng có một mô hình Xanh 50 đồng được thành lập với sứ mệnh thu gom và tái sử dụng đồ cũ, góp phần bảo vệ môi trường, tạo công ăn việc làm cho các chị em nội trợ. Người sáng lập là chị Trần Thị Nga (34 tuổi), hiện đang sinh sống tại P.Tân Phú, TP.HCM (trước đây là P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM).

Các em nhỏ thích thú tham gia lớp học kỹ năng miễn phí do mô hình Xanh 50 đồng tổ chức, nơi không chỉ trao kiến thức, mà còn lan tỏa tinh thần sống xanh và sẻ chia trong cộng đồng ẢNH: NVCC

Chị Nga cho biết ý tưởng thực hiện mô hình này xuất phát từ giai đoạn chị sinh bé thứ hai. Tìm mãi không có công việc phù hợp để vừa làm vừa chăm con, chị nhận việc hỗ trợ trẻ sơ sinh tại bệnh viện. Trong quá trình đó, chị nhận ra nhiều phụ huynh mua sắm quá nhiều đồ cho con, bé lớn nhanh khiến đồ còn mới mà không biết gửi cho ai. Thấy vậy, chị bắt đầu làm cầu nối, nhận đồ giúp để trao lại cho người cần. Từ những lần làm thiện nguyện nhỏ ấy, chị nảy ra ý tưởng xây dựng mô hình thu gom, tái sử dụng đồ cũ. Hoạt động này vừa giúp ích cho cộng đồng, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Biến cũ thành mới với chiếc túi được may tỉ mỉ ẢNH: NVCC

"Đối với mô hình nhận đồ của mình hoàn toàn khác với tổ chức từ thiện truyền thống. Nên nhiều năm qua, mình luôn liên tục để làm rõ mô hình "Xanh 50 đồng" không hoạt động theo hướng hỗ trợ khó khăn trước mắt, mà tập trung vào tái sử dụng đồ cũ, lan tỏa lối sống xanh và bảo vệ môi trường. Khi có các đoàn thiện nguyện lên vùng cao cần đồ thiết yếu, mô hình sẽ chọn lọc và gửi tặng những món phù hợp để hỗ trợ hành trình của họ", chị Nga giải thích.

Chị Nga nói thêm phần lớn người đồng hành cùng chị là các chị, em phụ nữ sau sinh, họ thường mua sắm nhiều để giải tỏa áp lực, nên mô hình này cũng giúp họ thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng bền vững hơn.

Hoạt động may tái chế đã tạo công ăn việc làm cho nhiều chị em sau sinh ẢNH: NVCC

Hiện tại, Xanh 50 đồng đang có nhiều cộng sự trên toàn quốc vì thế có thể hỗ trợ nhận đồ cũ ở nhiều địa điểm khác nhau. Chị Nga cho biết mong muốn trong tương lai giúp cho mỗi bạn có thu nhập ổn định, được hưởng bảo hiểm và cùng lan tỏa tinh thần giúp đỡ, sống xanh, tiết kiệm.

"Doanh thu từ Xanh 50 đồng được sử dụng để tạo việc làm cho các chị, em phụ nữ sau sinh có thu nhập ổn định, tổ chức các lớp học kỹ năng miễn phí nhằm nâng cao năng lực và kiến thức cho các chị em", chị Nga bày tỏ.