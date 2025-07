Đỗ Hiếu khẳng định chưa bán độc quyền loạt hit của Noo Phước Thịnh

Những ngày vừa qua, thông tin những ca khúc từng là bản hit của Noo Phước Thịnh như Gạt đi nước mắt, Cause I Love You, Xin đừng buông tay và Chôn giấu giấc mơ do nhạc sĩ Đỗ Hiếu sáng tác bị mua độc quyền khiến khán giả hoang mang. Bên cạnh đó, trên một số diễn đàn còn xảy ra tranh cãi về vấn đề bản quyền, quyền khai thác và sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực âm nhạc.

Đỗ Hiếu và ê kíp hy vọng khán giả tỉnh táo trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Đỗ Hiếu phủ nhận chuyện 'bán đứt' loạt bài hit

Trước những thông tin này, Đỗ Hiếu và ê kíp quyết định lên tiếng khẳng định đến thời điểm hiện tại các ca khúc nói trên vẫn thuộc quyền sở hữu và quản lý trực tiếp bởi chính tác giả và không bị chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Mọi hoạt động sử dụng, biểu diễn, thu âm lại hay khai thác thương mại những ca khúc này đều cần có sự đồng thuận bằng văn bản từ phía nhạc sĩ hoặc đơn vị đại diện được ủy quyền hợp pháp.

Việc một số cá nhân hoặc đơn vị có gửi đề nghị được sử dụng lại các ca khúc của Đỗ Hiếu với mục đích biểu diễn hoặc cover hoàn toàn không đồng nghĩa với việc chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm. Những trường hợp này, nếu có xảy ra, chỉ là sự cho phép sử dụng không độc quyền và trong phạm vi có giới hạn.

Vì vậy, theo nhạc sĩ Đỗ Hiếu, việc lan truyền thông tin sai lệch về quyền sở hữu các ca khúc nói trên không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng cá nhân, mà còn có thể gây hiểu lầm giữa anh và các đối tác, ca sĩ từng thể hiện những bài hát ấy. Điều này đồng thời làm tổn hại đến mối quan hệ nghề nghiệp mà nam nhạc sĩ 9X đã xây dựng bằng sự tin tưởng, thiện chí và hợp tác trong suốt nhiều năm.

Đỗ Hiếu luôn giữ tinh thần cởi mở và sẵn sàng hỗ trợ các ca sĩ nếu họ muốn hát những ca khúc do anh sáng tác ẢNH: NVCC

Chính vì vậy, Đỗ Hiếu mong muốn khán giả và các kênh truyền thông thận trọng trong việc tiếp nhận, chia sẻ và diễn giải thông tin, đặc biệt là khi chưa có xác nhận chính thức từ các bên liên quan.

Tác giả của ca khúc Gạt đi nước mắt thẳng thắn: "Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, chúng ta cần tỉnh táo và có trách nhiệm hơn trong việc lan truyền thông tin, đặc biệt là những thông tin liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và danh dự cá nhân của các nghệ sĩ".

Không xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ca sĩ nào

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu luôn giữ quan điểm cởi mở, sẵn sàng hỗ trợ các nghệ sĩ biểu diễn lại ca khúc của mình trong tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh từ bỏ quyền làm chủ những đứa con tinh thần của mình.

Nhằm tránh những hiểu lầm tương tự xảy ra, Đỗ Hiếu cho biết anh và đội ngũ quản lý sẽ tiến hành rà soát, cập nhật và siết chặt hơn các chính sách liên quan đến việc cấp phép và bảo vệ bản quyền tác phẩm.

Đỗ Hiếu cũng nhấn mạnh anh không xảy ra mâu thuẫn cá nhân với bất kỳ ca sĩ nào. Nhạc sĩ 9X tôn trọng tất cả những người từng biểu diễn ca khúc của anh trong thời gian qua. Anh hy vọng những sáng tác của mình sẽ tiếp tục được khán giả đón nhận ở nhiều phiên bản khác nhau, miễn là việc khai thác, sử dụng luôn diễn ra đúng pháp lý và có sự đồng thuận giữa các bên.