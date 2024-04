Đỗ Hoàng Dương ra MV lấy cảm hứng từ chuyện tình của Trương Quốc Vinh

Đỗ Hoàng Dương cho biết anh luôn ngưỡng mộ tài năng và cách sống của Trương Quốc Vinh NVCC

Ngày 5.4, Đỗ Hoàng Dương trình làng MV Ngược chiều yêu, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Only C dành học trò của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang. Ca khúc cũng đánh dấu sự thay đổi của Đỗ Hoàng Dương từ màu sắc âm nhạc cho đến giọng hát.

Theo nhạc sĩ Only C, bài hát này đòi hỏi người hát phải có kỹ thuật thanh nhạc tốt và chất giọng dày dặn để thể hiện đúng tinh thần của ca khúc. Giảng viên thanh nhạc của Đỗ Hoàng Dương cũng từng đề nghị hạ tông bài hát nhưng Only C không đồng ý. Chính vì thế, đây vừa là thử thách vừa là cơ hội để Đỗ Hoàng Dương vượt qua giới hạn của mình.

Ca sĩ Orange và MC Minh Xù đến chúc mừng Đỗ Hoàng Dương NVCC

"Bài hát này đối với tôi là một bước chuyển mình lớn. Trước đây, mọi người vẫn thấy tôi với hình ảnh khá teen, thường xuyên thể hiện với các ca khúc thuộc thể loại teen-pop, và cách truyền tải tình yêu cũng khá nhẹ nhàng, mong manh. Còn bây giờ là một bước trưởng thành hơn, sâu sắc hơn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để có sự thay đổi này", Đỗ Hoàng Dương tâm sự.

Ngoài ra, nội dung của MV cũng được Đỗ Hoàng Dương lấy ý tưởng từ chuyện tình của Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức. Nam ca sĩ sinh năm 1999 cho biết sao phim Bá vương biệt cơ là một nghệ sĩ tài hoa mà anh vô cùng ngưỡng mộ về tài năng lẫn cuộc sống. Đỗ Hoàng Dương đã ấp ủ việc thực hiện một sản phẩm được truyền cảm hứng từ Trương Quốc Vinh từ lâu nhưng đến nay mới có đủ các yếu tố để sản xuất.

Đỗ Hoàng Dương hát live ca khúc Ngược chiều yêu NVCC

Tuy vậy, Đỗ Hoàng Dương cũng chỉ phát triển câu chuyện trong MV từ tấm ảnh "cái nắm tay thế kỷ" của Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức. Trong buổi gặp gỡ khán giả và truyền thông, nam ca sĩ 25 tuổi cũng lên tiếng giải thích về phân đoạn tấm ảnh này bốc cháy trong MV.

Đỗ Hoàng Dương bày tỏ: "Tôi xin được đính chính đây không phải hành động đốt tấm ảnh, mà là tấm ảnh tự bùng cháy để truyền tải một thông điệp ý nghĩa. Tôi hay bất cứ ai trong ê kíp đều không đồng ý với hành động đốt tấm ảnh đặc biệt này, vì điều đó đồng nghĩa với sự thiếu tôn trọng, cũng không mang lại ý nghĩa gì cho MV. Việc đốt tấm ảnh và tấm ảnh tự bùng cháy mang hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau". Cũng theo nam ca sĩ gốc Hà Nội, hình ảnh ngọn lửa tự bốc cháy trong MV tượng trưng cho sự vĩnh cửu, giống như tình cảm của Đường Hạc Đức và Trương Quốc Vinh dành cho nhau.

Để thực hiện MV này, Đỗ Hoàng Dương đã hợp tác với nữ đạo diễn SAMOUR và đạo diễn hình ảnh người Thái Lan HAM (Natdanai Naksuwarn). Được biết, HAM là một đạo diễn trẻ tài năng đang sống và hoạt động tại London (Anh). Anh từng kết hợp với nhiều ngôi sao đình đám Thái Lan như: Mai Davika, Mark Tuan, Apo… Đỗ Hoàng Dương hy vọng khán giả sẽ đón nhận MV và sự thay đổi của anh trên con đường âm nhạc.