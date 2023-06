Học trò Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang nói gì khi bị so sánh với Phương Mỹ Chi?

Không hối hận khi chọn việc học thay vì vào showbiz

Học trò của Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang trong The Voice Kids 2013 - Đỗ Hoàng Dương tái xuất với Lời hứa bỏ quên - MV khai thác về đề tài bạo lực học đường

NVCC

* Chào ca sĩ Đỗ Hoàng Dương, bạn có thể chia sẻ về dự án Lời hứa bỏ quên?

- Ca sĩ Đỗ Hoàng Dương: Tôi đã dành gần 3 năm để chuẩn bị cho lần trở lại này. Khi ấy tôi đang ở phim trường Em là chàng trai của anh. Tôi vốn đã ấp ủ dự án này trong thời gian dài. Trước đó, mọi người thường thấy tôi trong hình ảnh dễ thương, hát nhạc kiểu thịnh hành trên TikTok, vì tôi muốn thử sức mình ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng hiện tại, tôi muốn làm những sản phẩm “đúng” với bản thân mình nhất, dòng nhạc tôi theo đuổi từ nhỏ chính là pop pha chút rock alternative (mang hơi hướng pop, "dễ nghe" hơn nhạc rock truyền thống).

Tôi có một hình mẫu, đó chính là tôi rất thích album Cải bắp của cô Lưu Hương Giang - người thầy của tôi từ khi còn bé thi The Voice Kids. Tôi đã luyện tập và chuẩn bị rất nhiều để ra mắt sản phẩm phù hợp với sở trường bản thân, trưởng thành và mang tính chuyên môn. Tôi học trong trường nghệ thuật 4 năm nhưng tôi chưa bao giờ thể hiện cho mọi người thấy điểm mạnh cũng như nội lực chuyên môn trong âm nhạc. Đến hiện tại, tôi nghĩ bây giờ là thời điểm chín muồi.

* Đầu tư làm phim ca nhạc giữa thị trường đang ưa chuộng những đoạn nhạc ngắn viral trên mạng xã hội, Đỗ Hoàng Dương có ngại bị nói chơi trội?

- Với tôi, âm nhạc là cảm xúc. Khi nghe bài hát này tôi đã nghĩ ngay đến MV về phim ca nhạc. Theo tôi tìm hiểu thì chắc tầm 10 năm nay thị trường không có một bộ phim ca nhạc về học đường. Tôi nhớ gần đây nhất, phim ca nhạc học đường mà tôi xem chính là Gửi cho anh của chị Khởi My, trình làng cũng lâu lắm rồi. Ngày còn bé tôi rất thích và nghĩ sau này mình phải làm một sản phẩm như thế này.

Các bạn trẻ bây giờ làm nhạc sẽ có một đoạn thành xu hướng trên mạng xã hội, tôi cũng mong như vậy. Nhưng theo tôi, mình không thể làm nhạc chỉ để một đoạn hot trên mạng mà hãy làm hết sức mình để cả bài hát đều hay. Nếu chỉ làm nhạc để lên xu hướng thì tôi thấy sẽ bị hạ thấp giá trị nghệ thuật. Điều tôi quan tâm chính là bản thân đã làm hết mình, muốn cho khán giả nghe hết cả 5 phút bài hát và cảm thấy hay, đánh giá chân thực năng lực của mình. Tôi không phải muốn chơi trội so với các bạn khác. Tôi chỉ muốn làm một sản phẩm chỉn chu, không thể khiến bài hát “đầu voi đuôi chuột”, người ta nghe vài giây thấy hay nhưng nghe toàn bài lại "trớt quớt", tôi hoàn toàn không muốn như vậy.

Đỗ Hoàng Dương thừa nhận có lấy cảm hứng từ những bộ phim nước ngoài để xây dựng nội dung MV NVCC

* Đỗ Hoàng Dương được nhận xét có tài năng, ngoại hình nhưng dường như con đường của bạn không quá thuận lợi, vì sao?

- Tôi rất thoải mái với điều đó, vì nghệ thuật không thể khiên cưỡng hay ép buộc được. Thật ra tôi chỉ mới có được tư duy đó trong thời gian gần đây thôi, trước đó tôi cũng hay tự áp lực bản thân lắm. Tôi luôn suy nghĩ một điều đó là Thomas Edison phải mất hơn 10.000 lần thất bại thì mới mang ánh sáng đến được với nhân loại, vậy tại sao tôi lại bỏ cuộc khi chỉ mới thất bại vài ba lần. Trong khi đó, âm nhạc là đam mê và con đường mà mình đang theo đuổi. Tôi cứ cố gắng và rèn luyện tốt hơn. Quan điểm của tôi là một người giỏi, cần cù và nghiêm túc thì sẽ được đón nhận, tôi không lo vì thời gian còn dài mà.

Đúng là tôi làm nghề lâu thật nhưng trong quãng thời gian đó thì cũng có những lúc tôi không chuyên tâm hoạt động. Tôi tham gia The Voice Kids nhưng sau đó tôi không vào showbiz mà quay về đi học, sau khi tốt nghiệp, tôi chính thức ra mắt. Có rất nhiều đỉnh núi khác nhau, mình phải luôn tìm nhiều con đường để chinh phục các đỉnh núi đó. Trong quãng thời gian đó, tôi cũng đã đạt được những thành tựu nhất định, làm được nhiều thứ chứ không phải không làm được gì. Nếu bây giờ tôi không cố gắng thì sẽ không khác gì mình chối bỏ những thành tựu trước đó.

Đỗ Hoàng Dương khẳng định mình không hối hận khi chọn việc học thay vì vào showbiz ngay sau The Voice Kids 2013 NVCC

* Có bao giờ bạn hối tiếc vì đã chọn việc học thay vì tận dụng lợi thế để vào showbiz sau The Voice Kids?

- Tôi chưa bao giờ hối hận, bởi vì đối với tôi kiến thức là quan trọng nhất. Tôi muốn trang bị cho mình một kiến thức thật tốt để có thể vững vàng khi tham gia nghệ thuật và làm mọi thứ dễ dàng hơn, không thể nào “tay không bắt giặc”. Nếu đi làm nghệ thuật mà không có kiến thức thì chắc chắn mọi người sẽ không thấy Đỗ Hoàng Dương như hiện tại mà chắc tôi đang làm trò khùng điên gì rồi.

Chạnh lòng khi bị so sánh với các ngôi sao The Voice Kids

* Nhắc đến Đỗ Hoàng Dương, người ta thường nhớ đến hình ảnh một cậu bé thi The Voice Kids. Nhưng ngược lại, khi đề cập đến The Voice Kids, những cái tên như Phương Mỹ Chi sẽ hiện lên đầu tiên, đồng thời cũng không thể tránh khỏi sự so sánh, bạn nghĩ sao?

- Đúng là ở trong bất kỳ một lĩnh vực nào cũng nên có sự so sánh. Bởi vì khi so sánh chúng ta mới biết vị trí thực sự, năng lực hay chỗ đứng của mình ở đâu. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì về việc so sánh đó. Bởi vì tôi rất thực tế, đa phần dùng lý trí nhiều hơn tình cảm, nên khi nhìn thấy những điều ấy tôi luôn thẳng thắn đón nhận. Tôi cũng mừng cho các bạn, bởi vì đều là những người bạn có cùng xuất phát điểm nhưng con đường của các bạn đi nhanh hơn mình, mọi thứ có thể tốt đẹp hơn mình. Nhưng mình cũng nhìn vào đó để thấy một điều rằng các bạn ấy đã cố gắng hơn mình nhiều và đạt được những thành quả như vậy, thì giờ cũng là lúc để mình phải cố gắng lên.

Thật ra nếu hỏi việc so sánh có khiến tôi chạnh lòng không thì câu trả lời là có, nhưng hỏi tôi nhụt chí không thì không, họ là bạn của mình mà. Các bạn là những người lúc nào cũng ở đằng sau và ủng hộ tôi rất nhiều.

* Sau The Voice Kids, mối quan hệ của bạn cùng hai huấn luyện viên Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh như thế nào?

- Sau cuộc thi, tôi vẫn hay liên lạc, nói chuyện với cô chú, cũng như nhận được nhiều lời khuyên. Tôi nghĩ mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tình cảm tôi dành cho cô chú là câu chuyện riêng phía sau, tôi không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài.

Đỗ Hoàng Dương phủ nhận là đại gia ngầm NVCC

* Tự bỏ tiền túi đầu tư dự án với nhiều sản phẩm như vậy, Đỗ Hoàng Dương có phải đại gia ngầm không?



- Thật ra tôi không phải đại gia đâu, tôi biết có nhiều bạn khác mới là đại gia đích thực. Tôi nghĩ ai cũng cần có sự chi tiêu thông minh để đầu tư và trang trải trong cuộc sống. Tôi may mắn có ê kíp tốt để phân chia hợp lý, mỗi sản phẩm sẽ là một sự đầu tư lớn hơn sản phẩm trước. Bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào cũng nên tích góp một chút, đến khi cần các bạn sẽ có một khoản lớn, thoải mái cũng như “tất tay” để đầu tư. Vấn đề con số tiền bạc không quan trọng, càng không thể so sánh với sức lực. Mọi người không cần quan tâm nhiều về số tiền, hãy nhìn vào chuyên môn và tâm huyết của ê kíp.

* Làm nghệ sĩ chắc hẳn không thể tránh khỏi sự khen chê, Đỗ Hoàng Dương đối mặt với những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội như thế nào?

- Tôi không sợ bị chê, vì như vậy tôi mới biết được khuyết điểm của mình là gì để cố gắng. Nhưng tôi sẽ chắt lọc, lắng nghe những ý kiến khách quan, góp ý thẳng thắn. Đối với những lời chỉ trích mang tính thù hằn với từ ngữ không hay, tôi chắc chắn sẽ không để ý và không để bụng. Bởi vì như đã nói, tôi nghĩ một người được giáo dục tốt, học hành cẩn thận thì sẽ không bao giờ lên mạng buông những lời thô tục với người khác.

* Cảm ơn ca sĩ Đỗ Hoàng Dương đã chia sẻ!