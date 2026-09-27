Đo huyết áp: Vì sao đo hai tay lại cho kết quả khác nhau?

Huyết áp là áp lực của dòng máu lên thành động mạch. Mặc dù máu đến hai tay đều xuất phát từ hệ thống động mạch lớn gần tim, đường đi của mạch máu bên phải và bên trái không hoàn toàn giống nhau. Do đó, chênh lệch một mức nhỏ chỉ số huyết áp giữa hai bên cơ thể là bình thường, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Hẹp hoặc tắc động mạch là một trong những nguyên nhân khiến huyết áp giữa hai cánh tay chênh lệch lớn và kéo dài ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Ngoài đặc điểm của hệ thống mạch máu, huyết áp cũng thay đổi liên tục theo thời điểm. Nếu đo tay phải trước rồi vài phút sau mới đo tay trái, cơ thể đã có một chút thay đổi về nhịp tim, trạng thái căng thẳng hoặc huyết áp.

Chênh lệch huyết áp bao nhiêu thì cần chú ý?

Một lần đo có sự khác biệt giữa hai tay chưa đủ để kết luận có vấn đề sức khỏe. Mức chênh lệch cần được xem xét sau khi đo lại đúng kỹ thuật và trong nhiều thời điểm khác nhau.

Theo Viện Y tế và Chất lượng Điều trị Quốc gia Anh (NICE), nếu chênh lệch huyết áp tâm thu giữa hai tay trên 15 mmHg, nên đo lại. Nếu mức chênh lệch này vẫn còn, người bệnh nên tiếp tục được theo dõi bằng chỉ số ở tay có huyết áp cao hơn.

Nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Human Hypertension cho thấy chênh lệch huyết áp tâm thu từ 10 mmHg trở lên không phải là hiện tượng hiếm gặp và có liên quan với bệnh mạch máu ngoại biên.

Vòng bít không phù hợp hoặc tư thế đo sai

Không phải mọi trường hợp huyết áp hai tay khác nhau đều xuất phát từ bệnh mạch máu. Kỹ thuật đo cũng có thể làm thay đổi kết quả. Nếu vòng bít quá nhỏ hoặc quá lớn so với cánh tay, kết quả sẽ không chính xác. Tương tự, nếu cánh tay không được nâng đỡ, đặt tay quá thấp hoặc quá cao so với tim cũng ảnh hưởng đến kết quả.

Trước khi đo, nên ngồi nghỉ yên vài phút, giữ lưng được tựa vào ghế và đặt bàn chân trên sàn. Cánh tay cần được đặt trên mặt phẳng để thư giãn, với vòng bít quấn đúng vị trí trên cánh tay. Trong lúc đo, không nên nói chuyện hoặc cử động.

Cảnh báo bệnh mạch máu

Nếu chênh lệch mức huyết áp giữa hai tay là lớn và kéo dài, bác sĩ cân nhắc khả năng có vấn đề ở các động mạch dẫn máu đến tay. Một nguyên nhân có thể gặp là tình trạng hẹp hoặc tắc động mạch. Khi dòng máu đến một bên tay bị cản trở, huyết áp đo ở bên đó sẽ thấp hơn so với tay còn lại.

Nếu nhận thấy huyết áp ở hai tay khác nhau, trước hết không nên quá lo lắng và cũng không nên tự ý thay đổi liều thuốc. Hãy kiểm tra lại cách đo để loại trừ những nguyên nhân đơn giản như tư thế sai, vòng bít không phù hợp hoặc đo khi cơ thể chưa nghỉ ngơi đầy đủ, theo Healthline.