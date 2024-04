Do Kwon và Terraform có thể phải bồi thường hơn 5,3 tỉ USD

Dựa trên hồ sơ mà SEC đệ trình lên tòa án quận phía nam New York (Mỹ), Do Kwon và Terraform Labs kiếm được hơn 4 tỉ USD lợi nhuận bất chính từ việc chào bán token chưa đăng ký như LUNA và TerraUSD (UST). Vào tháng 5.2022, sự kiện đồng tiền số Luna và stablecoin UST sụp đổ đã xóa sạch khoảng 40 tỉ USD khỏi thị trường tiền số.

Terraform nộp đơn xin phá sản vào tháng 1.2024 Chụp màn hình

Mức phạt SEC yêu cầu bao gồm khoản phân chia 4,7 tỉ USD và tổng cộng 520 triệu USD tiền phạt dân sự, lần lượt 420 triệu USD và 100 triệu USD đối với Terraform và Do Kwon. Theo CoinTelegraph, phía Terraform đề xuất mức phạt dân sự tối đa là 3,5 triệu USD, trong khi đó Do Kwon đưa ra con số 800.000 USD. Bên cạnh đó, SEC còn đề xuất cấm Do Kwon làm nhân viên hoặc giám đốc của một công ty phát hành chứng khoán, đồng thời buộc ông phải cung cấp thông tin chi tiết đầy đủ về tài khoản và tài sản riêng.

Nhìn chung, khoản tiền phạt sẽ vượt qua số tiền 4,3 tỉ USD mà Binance phải trả sau khi Changpeng Zhao (CZ) nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, đây là một trong những thỏa thuận doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Các luật sư đại diện cho Kwon và Terraform phản bác tuyên bố của SEC, khẳng định việc bán token của công ty diễn ra bên ngoài Mỹ và không vi phạm luật chứng khoán liên bang.

Phiên tòa của SEC diễn ra mà không có sự hiện diện của Do Kwon. Cựu CEO Terraform bị bắt tại Montenegro vì sử dụng giấy tờ giả để xuất cảnh vào tháng 3.2023. Mặc dù Do Kwon đã được trả tự do từ hôm 23.3.2024, Montenegro vẫn chưa đưa ra quyết định về việc dẫn độ ông sang Mỹ hay Hàn Quốc. Hiện Do Kwon đang vướng vào nhiều cáo buộc hình sự ở cả hai nước.