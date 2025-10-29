Dỡ rào, lùi ngày sửa cầu Long Biên sau vụ giao thông hỗn loạn

Tối 29.10, Sở Xây dựng Hà Nội đã phát đi thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Long Biên để phục vụ công tác thi công, sửa chữa cầu.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu dỡ rào, lùi ngày sửa chữa cầu Long Biên sau vụ người dân bị "đánh úp" vào sáng 29.10 ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo phương án điều chỉnh, đường trên cầu Long Biên ở phần dành cho xe thô sơ hướng từ P.Bồ Đề sang P.Hoàn Kiếm sẽ bị cấm trong thời gian thi công là 61 ngày (kể từ 1.11 - 31.12, thay vì cấm từ ngày 27.10 như được cấp phép). Khi cấm đường, các phương tiện sẽ lưu thông theo hướng đi đường Long Biên - Xuân Quan qua cầu Chương Dương.

Đối với đường Trần Nhật Duật, khi thi công sẽ rào chắn di động chiếm dụng mặt đường 6,5 m (chiều rộng mặt đường còn lại để lưu thông là 6,5 m) trong vòng 20 ngày (1.11 - 22.11).

Cạnh đó, sẽ rào chắn cứng chiếm dụng mặt đường 5,6 m (chiều rộng mặt đường còn lại để lưu thông là 8 m) trong vòng 35 ngày (16.11 - 21.12). Trong đó có 14 đêm (16.11 - 30.11) sẽ rào chắn di động chiếm dụng mặt đường 9,6 m (chiều rộng mặt đường còn lại để lưu thông là 4 m) trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 29.10, ông Ngô Mạnh Hùng, cán bộ thuộc Liên danh Công ty cổ phần CK46 - Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, cho biết, liên quan đến việc rào chắn để phục vụ thi công, sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật (tên quản lý, một phần của cầu Long Biên) km2+215, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (giai đoạn 2), đơn vị đã căn cứ theo giấy phép và được chủ đầu tư chỉ đạo làm.

Theo ông Hùng, giấy phép thi công được Sở Xây dựng Hà Nội ban hành đã thể hiện nơi nhận là các phường Bồ Đề, Hoàn Kiếm và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.Hà Nội), nên đơn vị không liên hệ trực tiếp, hoặc thông báo đến chính quyền sở tại và lực lượng chức năng.

Sau vụ việc giao thông quanh khu vực cầu Long Biên bị hỗn loạn vì rào chắn, ông Hùng cho biết đơn vị đã tháo dỡ hàng rào "theo chỉ đạo của Sở Xây dựng Hà Nội".

Giao thông quanh khu vực cầu Long Biên bị ùn tắc vào sáng 29.10 ẢNH: KHẮC HIẾU

Cùng với đó, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu tại khu vực thi công phải bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang; lắp đặt biển báo, đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu ban đêm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông…

Yêu cầu chủ đầu tư bố trí người hướng dẫn, điều chỉnh tổ chức giao thông, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương để hướng dẫn phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông và hướng dẫn từ xa cho các phương tiện tại nút giao…

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 29.10, giao thông bị ùn tắc cục bộ tại lối lên cầu Long Biên (P.Bồ Đề) và khu vực cầu Chương Dương. Nguyên nhân do đơn vị thi công sửa chữa cầu Long Biên sau khi được cấp giấy phép đã tự ý rào chắn để sửa cầu mà không thông báo đến lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông.