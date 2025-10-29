Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dỡ rào, lùi ngày sửa cầu Long Biên sau vụ giao thông hỗn loạn

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
29/10/2025 19:48 GMT+7

Cơ quan chức năng đã yêu cầu đơn vị sửa chữa cầu Long Biên (Hà Nội) tháo dỡ rào chắn, vì chưa thống nhất phương án với các cơ quan chức năng, cũng như chưa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông cho người dân biết.

Tối 29.10, Sở Xây dựng Hà Nội đã phát đi thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Long Biên để phục vụ công tác thi công, sửa chữa cầu.

Dỡ rào, lùi ngày sửa cầu Long Biên sau vụ dân bị 'đánh úp' - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu dỡ rào, lùi ngày sửa chữa cầu Long Biên sau vụ người dân bị "đánh úp" vào sáng 29.10

ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo phương án điều chỉnh, đường trên cầu Long Biên ở phần dành cho xe thô sơ hướng từ P.Bồ Đề sang P.Hoàn Kiếm sẽ bị cấm trong thời gian thi công là 61 ngày (kể từ 1.11 - 31.12, thay vì cấm từ ngày 27.10 như được cấp phép). Khi cấm đường, các phương tiện sẽ lưu thông theo hướng đi đường Long Biên - Xuân Quan qua cầu Chương Dương.

Đối với đường Trần Nhật Duật, khi thi công sẽ rào chắn di động chiếm dụng mặt đường 6,5 m (chiều rộng mặt đường còn lại để lưu thông là 6,5 m) trong vòng 20 ngày (1.11 - 22.11).

Cạnh đó, sẽ rào chắn cứng chiếm dụng mặt đường 5,6 m (chiều rộng mặt đường còn lại để lưu thông là 8 m) trong vòng 35 ngày (16.11 - 21.12). Trong đó có 14 đêm (16.11 - 30.11) sẽ rào chắn di động chiếm dụng mặt đường 9,6 m (chiều rộng mặt đường còn lại để lưu thông là 4 m) trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 29.10, ông Ngô Mạnh Hùng, cán bộ thuộc Liên danh Công ty cổ phần CK46 - Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, cho biết, liên quan đến việc rào chắn để phục vụ thi công, sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật (tên quản lý, một phần của cầu Long Biên) km2+215, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (giai đoạn 2), đơn vị đã căn cứ theo giấy phép và được chủ đầu tư chỉ đạo làm.

Theo ông Hùng, giấy phép thi công được Sở Xây dựng Hà Nội ban hành đã thể hiện nơi nhận là các phường Bồ Đề, Hoàn Kiếm và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.Hà Nội), nên đơn vị không liên hệ trực tiếp, hoặc thông báo đến chính quyền sở tại và lực lượng chức năng.

Sau vụ việc giao thông quanh khu vực cầu Long Biên bị hỗn loạn vì rào chắn, ông Hùng cho biết đơn vị đã tháo dỡ hàng rào "theo chỉ đạo của Sở Xây dựng Hà Nội".

Dỡ rào, lùi ngày sửa cầu Long Biên sau vụ dân bị 'đánh úp' - Ảnh 2.

Giao thông quanh khu vực cầu Long Biên bị ùn tắc vào sáng 29.10

ẢNH: KHẮC HIẾU

Cùng với đó, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu tại khu vực thi công phải bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang; lắp đặt biển báo, đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu ban đêm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông…

Yêu cầu chủ đầu tư bố trí người hướng dẫn, điều chỉnh tổ chức giao thông, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương để hướng dẫn phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông và hướng dẫn từ xa cho các phương tiện tại nút giao…

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 29.10, giao thông bị ùn tắc cục bộ tại lối lên cầu Long Biên (P.Bồ Đề) và khu vực cầu Chương Dương. Nguyên nhân do đơn vị thi công sửa chữa cầu Long Biên sau khi được cấp giấy phép đã tự ý rào chắn để sửa cầu mà không thông báo đến lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông.

Tin liên quan

Dân bị 'đánh úp' khi sửa cầu Long Biên, giao thông hỗn loạn

Dân bị 'đánh úp' khi sửa cầu Long Biên, giao thông hỗn loạn

Để sửa chữa cầu Long Biên (Hà Nội), đơn vị đã tự ý rào chắn theo giấy phép nhưng không thông báo trực tiếp đến lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, khiến giao thông khu vực này hỗn loạn.

Khám phá thêm chủ đề

Cầu Long Biên Đánh úp dỡ rào Phân luồng sửa cầu Long Biên Cấm đường Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận