Dỡ sân khấu Sen Hồng và khu thương mại ngầm Công viên 23.9 làm ga metro

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trên diện tích hơn 1,1 ha tại khu vực Công viên 23.9 (phường Bến Thành), dự án được thiết kế đồng bộ với quy hoạch không gian ngầm trung tâm, tích hợp hạ tầng giao thông, thương mại và kỹ thuật nhằm tối ưu chi phí, tránh thi công kéo dài.

Để phục vụ dự án, toàn bộ sân khấu Sen Hồng cùng khu thương mại ngầm phía dưới sẽ được tháo dỡ hoàn toàn. Một phần diện tích Công viên 23.9 cũng được rào chắn tạm thời làm công trường, cam kết tái lập cảnh quan xanh trả lại không gian sinh hoạt cho người dân ngay sau khi hoàn thành.

Sân khấu Sen Hồng từng là điểm hẹn văn hóa thiếu nhi sôi động trước khi ngưng hoạt động vào năm 2019 ẢNH: NHẬT THỊNH

Tọa lạc tại vị trí đắc địa gần chợ Bến Thành và quảng trường Quách Thị Trang, Công viên 23.9 là đầu mối giao thông trọng điểm, nơi giao thoa của ga ngầm metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và các tuyến đường sắt đô thị trong tương lai.

Trong khi đó, sân khấu Sen Hồng rộng 1 ha khởi công từ năm 2013, từng là điểm hẹn văn hóa thiếu nhi sôi động trước khi ngưng hoạt động vào năm 2019. Sau nhiều năm bỏ hoang, sân khấu Sen Hồng từ đầu năm nay đã được trưng dụng làm bãi giữ xe máy tạm thời phục vụ hành khách đi tuyến metro số 1, nhằm giảm áp lực cho các bãi xe hiện hữu quanh ga Bến Thành.

Việc giải tỏa cả khu biểu diễn lẫn hạ tầng thương mại, giữ xe phía dưới sẽ giải phóng toàn bộ mặt bằng cho các hạng mục thi công ngầm.

Đây cũng là điểm khởi đầu của tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ với tổng chiều dài khoảng 54 km. Tuyến đi qua 9 xã, phường của TP.HCM, bao gồm hơn 3 km đi ngầm qua trung tâm thành phố và phần còn lại chạy trên cao, kết thúc tại khu vực giáp Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Tuyến thiết kế đường đôi, khổ ray tiêu chuẩn 1.435 mm, điện khí hóa với tốc độ tối đa lên tới 350 km/giờ. Trong giai đoạn đầu, dự án đưa vào khai thác 2 ga chính là Bến Thành và Cần Giờ, kết hợp depot rộng 39 ha cùng trung tâm điều hành vận tải.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 102.430 tỉ đồng, chưa bao gồm gần 12.800 tỉ đồng chi phí giải phóng mặt bằng từ nguồn ngân sách thành phố.