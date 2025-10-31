Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Đỗ Thị Hà, Phương Nhi và cuộc sống của loạt người đẹp làm 'dâu hào môn'

Minh Hy
Minh Hy
31/10/2025 10:15 GMT+7

Sau khi tìm được 'bến đỗ', hầu hết những người đẹp như Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Nhi... đều hạn chế tham gia các hoạt động showbiz để tập trung chăm sóc gia đình.

Đỗ Thị Hà và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải

Sau lễ cưới tại Quảng Trị, Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ tổ chức tiệc mừng cưới vào ngày 9.11 tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội để báo hỷ cho bạn bè. Nhiều đồng nghiệp thân thiết của nàng hậu xứ Thanh cho biết đã nhận được thiệp mời. 

Sau khi về chung một nhà với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Đỗ Thị Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hài hước của mình trên Instagram. Cô cho biết trước khi đi ngủ, cô đã hấp khoai để chuẩn bị sẵn cho bữa sáng ngày mai. Tuy nhiên, vì mải mê lướt mạng xã hội nên khoai bị khét, cái nồi cháy đen thui. Khoảnh khắc dở khóc dở cười này của nàng hậu 24 tuổi khiến cư dân mạng thích thú. 

Đỗ Thị Hà, Phương Nhi và cuộc sống của loạt người đẹp làm 'dâu hào môn' - Ảnh 1.

Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà và chồng tại Pháp

Ảnh: Linh Lê Chi

Cách đây vài ngày, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng đăng tải bộ ảnh cưới được chụp tại Paris (Pháp). Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ và dành lời chúc cho người đẹp Thanh Hóa vì đã tìm được bờ vai để nương tựa.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang

Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang kết hôn vào tháng 10.2022. Hiện tại, cả hai đã có một cô con gái xinh xắn. Kể từ khi "làm dâu" của Tập đoàn T&T Group, Hoa hậu Việt Nam 2017 gần như không tham gia các hoạt động showbiz. 

Thay vào đó, cô tham gia điều hành tập đoàn của nhà chồng với vai trò phó chủ tịch công ty quản lý trung tâm thương mại thuộc tập đoàn này. Mỹ nhân 9X cũng thường xuyên xuất hiện trên hàng ghế khách mời cùng gia đình chồng để thưởng thức những trận bóng của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Thỉnh thoảng, Đỗ Mỹ Linh cũng đăng tải những clip đáng yêu của con gái lên mạng xã hội, thay vì giấu kín như nhiều sao Việt khác.

Đỗ Thị Hà, Phương Nhi và cuộc sống của loạt người đẹp làm 'dâu hào môn' - Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân Tín Nguyễn

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012 nhưng cô không tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế như nhiều người đẹp khác. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Đặng Thu Thảo hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí. Người đẹp cùng ông xã sống trong căn biệt thự bề thế nằm ở trung tâm TP.HCM. Ngoài chăm lo gia đình, Đặng Thu Thảo hỗ trợ ông xã trong công việc, quảng bá những dự án mới của chồng.

Đỗ Thị Hà, Phương Nhi và cuộc sống của loạt người đẹp làm 'dâu hào môn' - Ảnh 3.

Nhan sắc của Đặng Thu Thảo luôn khiến nhiều fan sắc đẹp Việt xuýt xoa

Ảnh: FBNV

Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân chào đón con gái đầu lòng vào năm 2018, con trai thứ hai vào năm 2020 và con gái thứ ba hồi 2024. Các con của cô đều học trường quốc tế, được mẹ bồi dưỡng nhiều kỹ năng và thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Trong vài năm gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2012 chủ động chia sẻ nhiều hơn về những hình ảnh của gia đình.

Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng

Ngoài các nàng hậu đã yên bề gia thất, Á hậu Phương Nhi chuẩn bị gia nhập hội "dâu hào môn". Tháng 1.2025, Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng đã tổ chức lễ đính hôn tại Thanh Hóa. Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỉ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch VinGroup.

Đỗ Thị Hà, Phương Nhi và cuộc sống của loạt người đẹp làm 'dâu hào môn' - Ảnh 4.

Á hậu Phương Nhi có cuộc sống kín tiếng sau khi tổ chức lễ đính hôn với con trai tỉ phú Phạm Nhật Vượng

Ảnh: T.L

Từ khi công khai chuyện hẹn hò với thiếu gia Tập đoàn VinGroup, Á hậu Phương Nhi không còn xuất hiện ở các sự kiện giải trí và tạm khóa các trang mạng xã hội. Thỉnh thoảng, cô chỉ xuất hiện trong những sự kiện cùng với gia đình nhà chồng sắp cưới. Mới đây, Phương Nhi trở thành cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Vin New Horizon. Doanh nghiệp này mới được thành lập nhằm quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp ở Cần Giờ.

Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn

Sau bộ phim Mỹ nhân kế, Tăng Thanh Hà tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật và kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Cặp đôi này đón con trai đầu lòng Richard vào năm 2015, sau đó là con gái Chloe vào 2017 và con trai thứ ba Mason vào năm 2021.

Đỗ Thị Hà, Phương Nhi và cuộc sống của loạt người đẹp làm 'dâu hào môn' - Ảnh 5.

Hôn nhân viên mãn của Tăng Thanh Hà và chồng doanh nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: FBNV

Sau khi từ giã ánh đèn sân khấu, cô chuyển hướng sang kinh doanh nhà hàng. Thỉnh thoảng, "ngọc nữ màn ảnh Việt" cập nhật về cuộc sống hằng ngày nhưng luôn giấu mặt các con. Bên cạnh đó, cô vẫn giữ mối quan hệ tốt với một số nghệ sĩ trong show Việt như Lương Mạnh Hải, Thân Thúy Hà, Quốc Cường... Nhiều khán giả cũng hy vọng được nhìn thấy Tăng Thanh Hà trên màn ảnh nhưng cô vẫn chưa có ý định tái xuất.

Tin liên quan

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sắp 'lên xe hoa' với bạn trai thiếu gia

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sắp 'lên xe hoa' với bạn trai thiếu gia

Thông tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà chuẩn bị 'về chung một nhà' với bạn trai doanh nhân sau thời gian tìm hiểu nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Khám phá thêm chủ đề

Đỗ Thị Hà Phương Nhi Tăng Thanh Hà dâu hào môn Hoa hậu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận