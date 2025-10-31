Đỗ Thị Hà, Phương Nhi và cuộc sống của loạt người đẹp làm 'dâu hào môn'

Đỗ Thị Hà và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải

Sau lễ cưới tại Quảng Trị, Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ tổ chức tiệc mừng cưới vào ngày 9.11 tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội để báo hỷ cho bạn bè. Nhiều đồng nghiệp thân thiết của nàng hậu xứ Thanh cho biết đã nhận được thiệp mời.

Sau khi về chung một nhà với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Đỗ Thị Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hài hước của mình trên Instagram. Cô cho biết trước khi đi ngủ, cô đã hấp khoai để chuẩn bị sẵn cho bữa sáng ngày mai. Tuy nhiên, vì mải mê lướt mạng xã hội nên khoai bị khét, cái nồi cháy đen thui. Khoảnh khắc dở khóc dở cười này của nàng hậu 24 tuổi khiến cư dân mạng thích thú.

Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà và chồng tại Pháp Ảnh: Linh Lê Chi

Cách đây vài ngày, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng đăng tải bộ ảnh cưới được chụp tại Paris (Pháp). Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ và dành lời chúc cho người đẹp Thanh Hóa vì đã tìm được bờ vai để nương tựa.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang

Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang kết hôn vào tháng 10.2022. Hiện tại, cả hai đã có một cô con gái xinh xắn. Kể từ khi "làm dâu" của Tập đoàn T&T Group, Hoa hậu Việt Nam 2017 gần như không tham gia các hoạt động showbiz.

Thay vào đó, cô tham gia điều hành tập đoàn của nhà chồng với vai trò phó chủ tịch công ty quản lý trung tâm thương mại thuộc tập đoàn này. Mỹ nhân 9X cũng thường xuyên xuất hiện trên hàng ghế khách mời cùng gia đình chồng để thưởng thức những trận bóng của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Thỉnh thoảng, Đỗ Mỹ Linh cũng đăng tải những clip đáng yêu của con gái lên mạng xã hội, thay vì giấu kín như nhiều sao Việt khác.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân Tín Nguyễn

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012 nhưng cô không tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế như nhiều người đẹp khác. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Đặng Thu Thảo hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí. Người đẹp cùng ông xã sống trong căn biệt thự bề thế nằm ở trung tâm TP.HCM. Ngoài chăm lo gia đình, Đặng Thu Thảo hỗ trợ ông xã trong công việc, quảng bá những dự án mới của chồng.

Nhan sắc của Đặng Thu Thảo luôn khiến nhiều fan sắc đẹp Việt xuýt xoa Ảnh: FBNV

Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân chào đón con gái đầu lòng vào năm 2018, con trai thứ hai vào năm 2020 và con gái thứ ba hồi 2024. Các con của cô đều học trường quốc tế, được mẹ bồi dưỡng nhiều kỹ năng và thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Trong vài năm gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2012 chủ động chia sẻ nhiều hơn về những hình ảnh của gia đình.

Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng

Ngoài các nàng hậu đã yên bề gia thất, Á hậu Phương Nhi chuẩn bị gia nhập hội "dâu hào môn". Tháng 1.2025, Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng đã tổ chức lễ đính hôn tại Thanh Hóa. Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỉ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch VinGroup.

Á hậu Phương Nhi có cuộc sống kín tiếng sau khi tổ chức lễ đính hôn với con trai tỉ phú Phạm Nhật Vượng Ảnh: T.L

Từ khi công khai chuyện hẹn hò với thiếu gia Tập đoàn VinGroup, Á hậu Phương Nhi không còn xuất hiện ở các sự kiện giải trí và tạm khóa các trang mạng xã hội. Thỉnh thoảng, cô chỉ xuất hiện trong những sự kiện cùng với gia đình nhà chồng sắp cưới. Mới đây, Phương Nhi trở thành cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Vin New Horizon. Doanh nghiệp này mới được thành lập nhằm quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp ở Cần Giờ.

Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn

Sau bộ phim Mỹ nhân kế, Tăng Thanh Hà tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật và kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Cặp đôi này đón con trai đầu lòng Richard vào năm 2015, sau đó là con gái Chloe vào 2017 và con trai thứ ba Mason vào năm 2021.

Hôn nhân viên mãn của Tăng Thanh Hà và chồng doanh nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ Ảnh: FBNV

Sau khi từ giã ánh đèn sân khấu, cô chuyển hướng sang kinh doanh nhà hàng. Thỉnh thoảng, "ngọc nữ màn ảnh Việt" cập nhật về cuộc sống hằng ngày nhưng luôn giấu mặt các con. Bên cạnh đó, cô vẫn giữ mối quan hệ tốt với một số nghệ sĩ trong show Việt như Lương Mạnh Hải, Thân Thúy Hà, Quốc Cường... Nhiều khán giả cũng hy vọng được nhìn thấy Tăng Thanh Hà trên màn ảnh nhưng cô vẫn chưa có ý định tái xuất.