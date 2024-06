Đồ uống tốt cho người bước vào tuổi 50

Cô Beth Bradford, chuyên gia về tuổi thọ, viết cho chuyên trang sức khỏe Health Digest (Mỹ), cho biết: Khi bạn bước sang tuổi 50, hãy bắt đầu uống thử đồ uống này để có tuổi già khỏe mạnh lâu dài.



Chuyên gia Bradford cho biết: Người lớn tuổi cần nhiều canxi hơn và đặc biệt là vitamin D để giúp cơ thể hấp thụ canxi.



Theo nghiên cứu năm 2023 trên tạp chí y khoa Endocrine, những người lớn tuổi bị thiếu hụt vitamin D sẽ có nguy cơ bị giảm tuổi thọ. Bởi thiếu vitamin D có thể dẫn đến các vấn đề như giảm mật độ xương, tăng nguy cơ té ngã và giảm sức mạnh cơ bắp.

Hầu hết các loại sữa đều có bổ sung vitamin D. Vì vậy, người tuổi 50 hãy bắt đầu ngày mới với 1 ly sữa ít béo.



Uống sữa ít béo có bổ sung vitamin D có thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ Pexels

Tầm quan trọng của vitamin D và sữa đối với người lớn tuổi

Mặc dù tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng giúp sản xuất vitamin D, nhưng người lớn tuổi có xu hướng dành ít thời gian dưới ánh nắng mặt trời, khó đi lại và da của họ khó tổng hợp vitamin D hơn.

Vitamin D không chỉ bảo vệ người lớn tuổi khỏi bị nhiễm trùng và cải thiện chức năng mạch máu, mà thiếu vitamin D còn dẫn đến các bệnh về hội chứng chuyển hóa, mất trí nhớ và một số loại ung thư.

Theo một nghiên cứu năm 2021 đăng trên tạp chí nghiên cứu Nutrition and Metabolism, uống 1 ly sữa (240 ml) mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao, béo phì và loãng xương.

Nghiên cứu năm 2022 trên tạp chí khoa học British Journal of Nutrition cho thấy uống từ 1/4 - 1/2 ly sữa mỗi ngày giúp giảm nguy cơ bị yếu cơ ở tuổi 69 và uống ít nhất 1 ly sữa mỗi ngày giúp tăng thêm sức mạnh cho nam giới tuổi trung niên.

Loại sữa tốt giúp kéo dài tuổi thọ

Nghiên cứu năm 2022 trên tạp chí khoa học Nutrients cho biết, sữa ít béo có bổ sung vitamin D là tốt nhất để kéo dài tuổi thọ. Nghiên cứu bao gồm hơn 7.000 người cho thấy uống sữa ít béo giúp giảm nguy cơ tử vong sớm so với sữa nguyên chất. Cụ thể, giảm 31% đối với nam giới và 41% ở phụ nữ. Đồng thời, nam giới uống sữa ít béo cũng giảm đến 37% nguy cơ tử vong do bệnh tim, theo Health Digest.

Theo nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí y khoa Journal of Nutrition, Health, and Aging, người lớn tuổi cũng có thể khó hấp thụ đạm động vật từ thịt do khó nhai và khó tiêu hơn. Tuy nhiên, để có đủ lượng đạm nhằm duy trì khối cơ, sữa có thể là lựa chọn tốt hơn so với đạm thực vật.

Nghiên cứu cho thấy khi tăng gấp đôi lượng đạm thực vật từ các loại hạt, đậu và đậu nành, người lớn tuổi vẫn không nhận đủ lượng đạm. Nhưng khi tăng gấp đôi lượng đạm từ sữa, họ đã đạt được nhu cầu về đạm.