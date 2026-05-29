Đổ xăng E10 không cần 'lắc bình xăng'

Đó là khẳng định của ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam khi chia sẻ thông tin về chất lượng xăng E10, chính thức "phủ sóng" thị trường từ ngày 1.6, thay thế xăng khoáng.

Đổ lẫn xăng E10 vào xăng khác cũng không cần "lắc bình xăng" ẢNH: PVOIL

Xăng E10 không gây hỏng động cơ

Ông Bùi Ngọc Bảo cho rằng, những lo ngại của người tiêu dùng trong thời gian vừa qua liên quan đến xăng E10 không phải là không có cơ sở.

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam ghi nhận phần lớn vấn đề phát sinh liên quan đến đặc tính xăng E10. Đây là loại xăng có khả năng tẩy rửa và tính dung môi cao hơn xăng khoáng thông thường nên khi sử dụng, nhiên liệu có xu hướng hòa tan, cuốn theo các cặn bẩn, tạp chất tích tụ lâu ngày trong hệ thống chứa và cung cấp nhiên liệu.

Điều này không chỉ xảy ra ở hệ thống bồn bể, máy bơm của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu mà còn xuất hiện trong hệ thống nhiên liệu của ô tô, xe máy. Khi cặn bẩn bị cuốn theo có thể gây tắc lọc nhiên liệu, ảnh hưởng đến bơm xăng hoặc hệ thống kim phun, đặc biệt với những phương tiện đã sử dụng lâu năm nhưng chưa được bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Theo đó, lãnh đạo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam khuyến cáo, đối với các dòng xe cũ, xe sản xuất trước năm 2000 sử dụng bộ chế hòa khí (carburetor), trước khi chuyển sang dùng xăng E10, người dân vệ sinh hệ thống cung cấp nhiên liệu, thay lọc xăng và điều chỉnh bộ chế hòa khí để phương tiện vận hành ổn định hơn.

Đối với các dòng xe cũ, người dân tiếp tục sử dụng xăng E5 RON 92 để bảo đảm phương tiện hoạt động phù hợp, hạn chế phát sinh sự cố. Với các dòng xe đời mới sử dụng hệ thống phun xăng điện tử, chủ phương tiện nên vệ sinh hệ thống nhiên liệu định kỳ để bảo đảm quá trình sử dụng xăng E10 diễn ra thuận lợi.

Ông Bảo nhấn mạnh, các hãng sản xuất ô tô, xe máy phải bảo đảm rằng phương tiện của họ đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Không chỉ có Việt Nam, xăng E10 được hầu hết các hãng sản xuất ô tô, xe máy lớn trên thế giới: Mercedes-Benz, BMW, Toyota... chấp nhận.

Nguyên nhân dẫn đến các trục trặc kỹ thuật có thể đến từ nhiều yếu tố khác nhau nhưng về mặt lý hóa, đánh giá khoa học và thực tiễn tại nhiều quốc gia trên thế giới, xăng E10 cơ bản không gây ảnh hưởng đến phương tiện giao thông, ngoại trừ một số trường hợp liên quan đến hệ thống nhiên liệu cũ, bám cặn lâu ngày hoặc phương tiện không được bảo dưỡng đúng cách.

Đổ xăng E10 lẫn vào xăng khác cũng không cần 'lắc bình xăng'

Ông Bùi Ngọc Bảo cho rằng, người dân không nên hoang mang, lo lắng về chất lượng xăng E10. Bởi xăng dầu là ngành kinh doanh có điều kiện, là mặt hàng thuộc diện quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng.

Trước khi xăng E10 được phép lưu thông trên thị trường phải đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Các quy chuẩn này được nghiên cứu, đánh giá rất kỹ nhằm bảo đảm nhiên liệu đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật đối với phương tiện giao thông, các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng nhiên liệu.

Nguồn xăng dầu Việt Nam phụ thuộc nhập khẩu thế giới khoảng 70%. Theo đó, các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia hiện nay cơ bản được xây dựng tương thích với các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Nghĩa là xăng E10 khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, phù hợp với yêu cầu của các hãng sản xuất ô tô, xe máy và yêu cầu vận hành của phương tiện giao thông.

"Người tiêu dùng có thể yên tâm rằng xăng E10 là mặt hàng được Nhà nước quản lý, kiểm soát theo quy chuẩn quốc gia, phải bảo đảm đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trước khi bán ra thị trường", ông Bảo nói.

Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cũng khẳng định, quá trình pha chế xăng E10 được thực hiện bằng hệ thống công nghệ và trang thiết bị hiện đại nhằm bảo đảm ethanol được hòa trộn đồng nhất với xăng khoáng theo đúng tỷ lệ kỹ thuật quy định. Trên thực tế chưa bao giờ có quy trình pha chế xăng dầu theo kiểu lắc đi lắc lại như thông tin lan truyền gần đây, làm như vậy là không có cơ sở khoa học, không phù hợp với thực tế kỹ thuật trong sản xuất, pha chế nhiên liệu hiện nay.

"Có thể một số ý kiến đề cập tới trường hợp trong bình nhiên liệu còn tồn dư các loại xăng khác khi chuyển đổi sang xăng E10 nhưng hoàn toàn không đồng nghĩa phải lắc bình nhiên liệu", ông Bảo nói.