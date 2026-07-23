Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Đổ xô leo núi check-in mỏm đá lạ tại TP.HCM

An Vy
An Vy
Từ sáng sớm, dưới chân ngọn núi này đã xuất hiện hàng dài người trẻ chuẩn bị trekking. Nơi đây rất hút khách nhờ có rừng, vách đá và tầm nhìn hướng biển.

Có mặt tại núi Minh Đạm (TP.HCM; trước đây là H.Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) vào 6 giờ sáng, người viết vô cùng bất ngờ khi thấy nhiều bạn trẻ đã đến đây để khởi động.

Núi Minh Đạm dài khoảng 9 km, cao 355 m so với mực nước biển, 3 mặt giáp biển, sở hữu hệ sinh thái đa dạng với rừng cây, vách đá và các con suối. Địa điểm này cách trung tâm TP.HCM khoảng 2-2,5 giờ đồng hồ chạy xe.

Đổ xô leo núi check-in mỏm đá lạ, cách trung tâmTP.HCM chỉ 2 giờ chạy xe - Ảnh 1.

Hàng dài người leo núi Minh Đạm để tìm những hòn đá lạ mắt

ẢNH: AN VY

Chị Huỳnh Thảo (35 tuổi), làm việc tại đường Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa (TP.HCM), cho biết chị bắt đầu xuất phát đến đây từ lúc 4 giờ sáng, để cùng bạn bè khám phá Bạch Vân Điện - Bạch Vân Động, đỉnh Hàm Rồng, Hòn Đá Chẻ… ở núi Minh Đạm. Để chinh phục toàn bộ cung này, chị phải đi bộ khoảng 5-7 km, vượt qua rất nhiều thử thách.

Chị Thảo cho biết qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng, chị từng nghĩ đây chỉ là chuyến leo núi nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi trải nghiệm thực tế, chị mới nhận ra cung đường có nhiều đoạn khá dốc, người leo phải bám vào đá và thân cây mới có thể vượt qua.

Khi bắt đầu trekking núi Minh Đạm, người viết cảm nhận những đoạn đầu khá nhẹ nhàng, với các bậc đá và tán cây che mát. Càng tiến sâu vào rừng, lối đi càng trở nên thử thách khi xuất hiện nhiều tảng đá lớn, rễ cây trồi lên mặt đất và những đoạn dốc hẹp. Mọi người phải nối thành hàng, chậm rãi hỗ trợ nhau tiếp tục hành trình.

Đổ xô leo núi check-in mỏm đá lạ, cách trung tâmTP.HCM chỉ 2 giờ chạy xe - Ảnh 2.

Các cung đường đông đúc người yêu thiên nhiên chinh phục

ẢNH: AN VY

Bạch Vân Điện là điểm dừng đầu tiên. Từ đây, người leo núi có thể nhìn ra biển, phía sau là rừng xanh và những khối đá lớn.

"Đứng trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều nhỏ lại, phía trước là biển rộng. Ngồi giữa núi rừng, mình thấy rất thú vị", chị Thảo nói.

Đổ xô leo núi check-in mỏm đá lạ, cách trung tâmTP.HCM chỉ 2 giờ chạy xe - Ảnh 3.

Đứng trên đỉnh núi, ai cũng thích thú

ẢNH: AN VY

Rời Bạch Vân Điện, nhóm men theo đường mòn xuyên rừng để đến đỉnh Hàm Rồng. Chặng này có nhiều đá gồ ghề, cây mọc sát lối cùng những ngã rẽ nhỏ. Một số đoạn dốc được buộc dây hỗ trợ, vì vậy người leo phải bám chắc, bước chậm để tránh trượt chân. 

Đổ xô leo núi check-in mỏm đá lạ, cách trung tâmTP.HCM chỉ 2 giờ chạy xe - Ảnh 4.

Mỏm đá có hình dáng tựa hàm rồng đang há rộng, tạo nên góc check-in lạ mắt giữa núi rừng

ẢNH: AN VY

Nguyễn Tuyết Vy (29 tuổi), làm việc ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Sài Gòn (TP.HCM), cho biết đỉnh Hàm Rồng đang được nhiều bạn trẻ tìm đến. Trên đường đi, nhóm của cô liên tục gặp những đoàn khác hỏi hướng.

Điểm check-in này gây chú ý bởi khối đá nhô ra, có hình dáng được nhiều người liên tưởng đến hàm rồng. Một phía là rừng, phía còn lại mở ra biển rộng. Khi nhóm của Vy đến nơi, nhiều bạn trẻ đã xếp hàng chờ tới lượt chụp ảnh.

Đổ xô leo núi check-in mỏm đá lạ, cách trung tâmTP.HCM chỉ 2 giờ chạy xe - Ảnh 5.

Bạn trẻ thích thú tạo dáng tại đỉnh Hàm Rồng

ẢNH: AN VY

"Đoạn cuối trước khi đến đỉnh Hàm Rồng khiến mình mệt nhất. Nhưng khi bước qua những tán cây và thấy khung cảnh mở ra trước mắt, cả nhóm lập tức lấy lại tinh thần. Mình phải mất nhiều sức lực mới đến được nên khoảnh khắc đứng ở đó rất đáng nhớ", Vy chia sẻ.

Rời mũi Hàm Rồng, đoàn tiếp tục đến Hòn Đá Chẻ, nơi này nổi bật với những hòn đá lớn, độc đáo. Có hòn còn… chẻ ra, rất lạ mắt.

"Lên đến Hòn Đá Chẻ, điều đầu tiên tụi mình làm không phải chụp ảnh mà ngồi xuống thở. Khi nhìn lại đoạn đường vừa đi qua và cảnh rộng phía dưới, ai cũng thấy công sức bỏ ra rất xứng đáng", Vy nói.

Đổ xô leo núi check-in mỏm đá lạ, cách trung tâmTP.HCM chỉ 2 giờ chạy xe - Ảnh 6.

Những khối đá khổng lồ như bị chẻ đôi tạo nên khung cảnh ấn tượng tại Hòn Đá Chẻ. Đây là điểm dừng chân được nhiều người lựa chọn khi trekking núi Minh Đạm

ẢNH: AN VY

Theo anh Vũ Trung, hướng dẫn viên tại Cộng đồng kết nối đam mê khám phá thiên nhiên và vận động Đi Chung Xe (TP.HCM), núi Minh Đạm còn gắn với lịch sử cách mạng. Khu căn cứ Minh Đạm được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia ngày 18.1.1993.

Theo anh Trung, người lần đầu trekking núi Minh Đạm nên mang dày có độ bám tốt, balo thể thao nhỏ để di chuyển nhẹ nhàng, quần áo thể thao co giãn, thấm hút mồ hôi để dễ vận động,… Khi đi leo núi, bạn không nên tự ý tách đoàn, leo qua đá trơn hoặc tiến sát vị trí chênh vênh.

Tin liên quan

Có những người trẻ dậy từ 3 giờ sáng leo núi, băng rừng để được… mất sóng

Có những người trẻ dậy từ 3 giờ sáng leo núi, băng rừng để được… mất sóng

Người trẻ đang được cho là sống trên mạng quá nhiều. Nhưng cũng chính thế hệ ấy đang thức dậy lúc 3 giờ sáng để leo núi, băng rừng, đi hàng chục cây số chỉ để tạm "mất sóng" với những bận rộn của cuộc sống và nhìn ngắm sự tươi đẹp của đất nước.

Đi leo núi, trekking trong rừng không được quên những điều này

Khám phá thêm chủ đề

Núi Minh Đạm Hòn Đá Chẻ Leo núi trekking

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận