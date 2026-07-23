Đổ xô leo núi check-in mỏm đá lạ tại TP.HCM

Có mặt tại núi Minh Đạm (TP.HCM; trước đây là H.Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) vào 6 giờ sáng, người viết vô cùng bất ngờ khi thấy nhiều bạn trẻ đã đến đây để khởi động.

Núi Minh Đạm dài khoảng 9 km, cao 355 m so với mực nước biển, 3 mặt giáp biển, sở hữu hệ sinh thái đa dạng với rừng cây, vách đá và các con suối. Địa điểm này cách trung tâm TP.HCM khoảng 2-2,5 giờ đồng hồ chạy xe.

Hàng dài người leo núi Minh Đạm để tìm những hòn đá lạ mắt ẢNH: AN VY

Chị Huỳnh Thảo (35 tuổi), làm việc tại đường Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa (TP.HCM), cho biết chị bắt đầu xuất phát đến đây từ lúc 4 giờ sáng, để cùng bạn bè khám phá Bạch Vân Điện - Bạch Vân Động, đỉnh Hàm Rồng, Hòn Đá Chẻ… ở núi Minh Đạm. Để chinh phục toàn bộ cung này, chị phải đi bộ khoảng 5-7 km, vượt qua rất nhiều thử thách.

Chị Thảo cho biết qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng, chị từng nghĩ đây chỉ là chuyến leo núi nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi trải nghiệm thực tế, chị mới nhận ra cung đường có nhiều đoạn khá dốc, người leo phải bám vào đá và thân cây mới có thể vượt qua.

Khi bắt đầu trekking núi Minh Đạm, người viết cảm nhận những đoạn đầu khá nhẹ nhàng, với các bậc đá và tán cây che mát. Càng tiến sâu vào rừng, lối đi càng trở nên thử thách khi xuất hiện nhiều tảng đá lớn, rễ cây trồi lên mặt đất và những đoạn dốc hẹp. Mọi người phải nối thành hàng, chậm rãi hỗ trợ nhau tiếp tục hành trình.

Các cung đường đông đúc người yêu thiên nhiên chinh phục ẢNH: AN VY

Bạch Vân Điện là điểm dừng đầu tiên. Từ đây, người leo núi có thể nhìn ra biển, phía sau là rừng xanh và những khối đá lớn.

"Đứng trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều nhỏ lại, phía trước là biển rộng. Ngồi giữa núi rừng, mình thấy rất thú vị", chị Thảo nói.

Đứng trên đỉnh núi, ai cũng thích thú ẢNH: AN VY

Rời Bạch Vân Điện, nhóm men theo đường mòn xuyên rừng để đến đỉnh Hàm Rồng. Chặng này có nhiều đá gồ ghề, cây mọc sát lối cùng những ngã rẽ nhỏ. Một số đoạn dốc được buộc dây hỗ trợ, vì vậy người leo phải bám chắc, bước chậm để tránh trượt chân.

Mỏm đá có hình dáng tựa hàm rồng đang há rộng, tạo nên góc check-in lạ mắt giữa núi rừng ẢNH: AN VY

Nguyễn Tuyết Vy (29 tuổi), làm việc ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Sài Gòn (TP.HCM), cho biết đỉnh Hàm Rồng đang được nhiều bạn trẻ tìm đến. Trên đường đi, nhóm của cô liên tục gặp những đoàn khác hỏi hướng.

Điểm check-in này gây chú ý bởi khối đá nhô ra, có hình dáng được nhiều người liên tưởng đến hàm rồng. Một phía là rừng, phía còn lại mở ra biển rộng. Khi nhóm của Vy đến nơi, nhiều bạn trẻ đã xếp hàng chờ tới lượt chụp ảnh.

Bạn trẻ thích thú tạo dáng tại đỉnh Hàm Rồng ẢNH: AN VY

"Đoạn cuối trước khi đến đỉnh Hàm Rồng khiến mình mệt nhất. Nhưng khi bước qua những tán cây và thấy khung cảnh mở ra trước mắt, cả nhóm lập tức lấy lại tinh thần. Mình phải mất nhiều sức lực mới đến được nên khoảnh khắc đứng ở đó rất đáng nhớ", Vy chia sẻ.

Rời mũi Hàm Rồng, đoàn tiếp tục đến Hòn Đá Chẻ, nơi này nổi bật với những hòn đá lớn, độc đáo. Có hòn còn… chẻ ra, rất lạ mắt.

"Lên đến Hòn Đá Chẻ, điều đầu tiên tụi mình làm không phải chụp ảnh mà ngồi xuống thở. Khi nhìn lại đoạn đường vừa đi qua và cảnh rộng phía dưới, ai cũng thấy công sức bỏ ra rất xứng đáng", Vy nói.

Những khối đá khổng lồ như bị chẻ đôi tạo nên khung cảnh ấn tượng tại Hòn Đá Chẻ. Đây là điểm dừng chân được nhiều người lựa chọn khi trekking núi Minh Đạm ẢNH: AN VY

Theo anh Vũ Trung, hướng dẫn viên tại Cộng đồng kết nối đam mê khám phá thiên nhiên và vận động Đi Chung Xe (TP.HCM), núi Minh Đạm còn gắn với lịch sử cách mạng. Khu căn cứ Minh Đạm được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia ngày 18.1.1993.

Theo anh Trung, người lần đầu trekking núi Minh Đạm nên mang dày có độ bám tốt, balo thể thao nhỏ để di chuyển nhẹ nhàng, quần áo thể thao co giãn, thấm hút mồ hôi để dễ vận động,… Khi đi leo núi, bạn không nên tự ý tách đoàn, leo qua đá trơn hoặc tiến sát vị trí chênh vênh.