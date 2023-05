Đổ xô xuất khẩu, trong nước liệu có thiếu cà phê?

Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm, giá cà phê VN tăng gần 40%. Hiện nay, VN tăng mạnh xuất khẩu cà phê Robusta sang thị trường Mỹ, nhưng giảm xuất khẩu cà phê Arabica và cà phê chế biến.



Tình hình cà phê đầu niên vụ 2022 - 2023 vẫn đang khá thuận lợi nhưng một số dự báo cho rằng xuất khẩu cà phê năm 2023 có thể giảm do nguồn cung không dồi dào như năm trước, trong khi giá cà phê có xu hướng giảm do cung - cầu cà phê thế giới chuyển từ thiếu hụt sang dư thừa. Theo báo cáo mới đây Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng cà phê toàn cầu dự báo tăng 6,6 triệu bao so với niên vụ trước lên 172,8 triệu bao trong niên vụ 2022 - 2023. Tiêu thụ cà phê toàn cầu dự báo chỉ tăng hơn 800.000 bao lên 167,9 triệu bao. Như vậy, nguồn cung cà phê thế giới sẽ vượt nhu cầu khoảng 4,8 triệu bao trong niên vụ 2022 - 2023.