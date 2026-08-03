Sáng 3.8, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử vắng mặt, tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu mức án 7 năm tù về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", đồng thời bị áp dụng 5 năm quản chế.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân… nên cần hình phạt nghiêm khắc.

Bị cáo Đoàn Bảo Châu bị xét xử vắng mặt, tuyên phạt 7 năm tù ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ông Đoàn Bảo Châu, 58 tuổi; đăng ký thường trú tại P.Giảng Võ, TP.Hà Nội; chỗ ở hiện nay không xác định.

Cáo trạng xác định ông Châu là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook "Chau Doan".

Từ năm 2016 - 2021, bị cáo quay trực tiếp và phát nhiều video lên mạng xã hội Facebook. Các video này bị kết luận có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Tại cơ quan điều tra, ông Châu thừa nhận giọng nói, hình ảnh trong các video là của mình, song không khai nhận mục đích nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tháng 6.2025, ông Đoàn Bảo Châu bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam. Do bị can bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Truy tố võ sư Đoàn Bảo Châu

Tại tòa hôm nay 3.8, hội đồng xét xử cho biết, trước khi đưa vụ án ra xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đầy đủ việc tống đạt, niêm yết, thông tin công khai và nhiều lần kêu gọi bị cáo ra đầu thú để hưởng khoan hồng nhưng bị cáo không ra đầu thú.

Việc điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị cáo là đúng quy định pháp luật. Cơ quan tiến hành tố tụng đã chỉ định luật sư bào chữa cho bị cáo.

Đoàn Bảo Châu được biết đến là một võ sư karate. Hồi tháng 7.2017, ông này giao đấu với võ sư Pierre Francois Flores - một cao đồ võ cổ truyền theo chi phái Vịnh Xuân Nam Anh tại Canada. Trận đấu chỉ diễn ra trong khoảng 3 phút, ông Châu bị hạ knock-out bằng đòn liên hoàn chân, tay từ đối phương.

Bộ luật Tố tụng hình sự quy định cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát có thể quyết định đề nghị truy tố hoặc truy tố bị can ngay cả khi bị can trốn hoặc không biết bị can ở đâu và việc truy nã không có kết quả; hoặc bị can đang ở nước ngoài mà không thể triệu tập.

Tòa án có thể xét xử vắng mặt đối với bị cáo trong các trường hợp tương tự. Sau khi xét xử, bản án sẽ được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập cuối cùng của bị cáo.